නේගොඹ අසල කටාන බෝලවලාන ප්රදේශයේ සිදු වූ මාරාන්තික වේගවත් රථවාහන අනතුරෙන් නව යොවුන් දෙදෙනෙකු මිය ගිය සිදුවීමට අදාළ කම්පනකාරී CCTV දර්ශන එළිවෙයි
නේගොඹ අසල කටාන, බෝලවලාන ප්රදේශයේ සිදු වූ භයානක මාර්ග අනතුරකින් නව යොවුන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඛේදජනක සිදුවීමට ක්ෂණ කිහිපයකට පෙර රූගත වූ සංවේදී වාරිකා රූපවාහිනී දර්ශන (CCTV) ඇතුළත් වීඩියෝ පටයක් එළිවී තිබේ.
මාරාන්තික අනතුරෙන් තරුණ දිවි හානි
ප්රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කළ මෙම ඛේදජනක සිදුවීමෙන්, කටාන, බෝලවලාන ප්රදේශයේ දී අධිවේගයෙන් ධාවනය වූ වාහනයක් මාරාන්තික ගැටීමකට ලක් වීමෙන් නව යොවුන් දෙදෙනෙකු මරණයට පත් විය.
CCTV වීඩියෝ පටය ප්රකාශයට පත් වීමෙන්, මාරාන්තික ප්රතිඵලයට හේතු වූ සිදුවීම් අනුපිළිවෙල නිරවුල් කර ගැනීමට කටයුතු කරන විමර්ශකයින්ට සහ බලධාරීන්ට ඉතා වැදගත් දෘශ්ය සාක්ෂි ලැබී තිබේ.
ශෝකයෙන් ගිලුණු ප්රජාව
නව යොවුන් දෙදෙනාගේ අභාවයත් සමඟ කටාන ප්රදේශයේ වැසියෝ ගැඹුරු දුකක් හා කෝපයක් පළ කරමින්, ප්රාදේශීය මාර්ගවල නොසැලකිලිමත් ලෙස හා අධිවේගයෙන් රිය පැදවීමට එරෙහිව බලධාරීන් වඩාත් තීව්ර ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බොහෝ දෙනා ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති.
වේගය ඉක්මවීම ශ්රී ලංකාව පුරා, විශේෂයෙන් ජනාකීර්ණ නේවාසික ප්රදේශ හරහා ගෙන යන මාර්ගවල, මාරාන්තික අනතුරු සංඛ්යාවට ප්රධාන හේතුවක් ව පවතින බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ පෙනී සිටින්නෝ දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
අනතුර සිදු වූ තත්ත්වය පිළිබඳ විධිමත් විමර්ශනයක් පොලීසිය විසින් දැනට පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. නඩු තීරණය කිරීමේදී වගකීම් නිර්ණය කිරීමට සහ සිද්ධියේ සත්ය ස්ථාපිත කිරීමට CCTV දර්ශන ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සිදුවීමට සාක්ෂිකරුවන් ව සිටින හෝ ඊට අදාළ අමතර වීඩියෝ දර්ශන සතු ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් ව සිදු කරනු ලබන විමර්ශනයට සහාය වන ලෙස බලධාරීහු ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
විශේෂයෙන් පදිකයන්ගේ ඉහළ සංඛ්යාවක් සිටින ප්රදේශවල, වඩාත් දැඩි වේග නීතිරීති ක්රියාත්මක කිරීමටත්, භයානක රිය පැදවීමට අදාළ දඬුවම් වැඩි කිරීමටත් රජය ක්රියා කළ යුතු බවට මාර්ග ආරක්ෂා ව්යාපාරිකයෝ නැවත වරක් 촉구 කරමින් සිටිති.
නව යොවුන් දෙදෙනාගේ මරණය, ශ්රී ලංකාව සෑම වසරකම රථවාහන අනතුරු නිසා ඉහළ මරණ සංඛ්යාවක් වාර්තා කරමින් සිටින පසුබිමේ, රට පුරා මාර්ග ආරක්ෂා පියවර වැඩිදියුණු කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව නැවත වරක් කඨෝර ලෙස සිහිපත් කරවන සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.