විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවට ශ්රී ලංකාවේ ඇංග්ලිකන් පල්ලිය විරෝධය පළ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ඇංග්ලිකන් පල්ලිය, විනිසුරුවන්ගේ නිර්බන්ධිත විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවරට සිය විරෝධය නිල වශයෙන් පළ කර ඇති අතර, රටේ අධිකරණ නිදහස සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වන විවාදයට වැදගත් ආගමික හඬක් එක් කර ඇත.
අධිකරණ නිදහස පිළිබඳ පල්ලියේ කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ක්රිස්තියානි සම්ප්රදායන්ගෙන් එකක් වන ඇංග්ලිකන් පල්ලිය, මෙම යෝජනාවට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගෙන ඇති අතර, මෙම කාරණය නීතිමය කවයන් ඔබ්බට ව්යාප්ත වී සිවිල් සමාජය සහ ආගමික ආයතන ද එක සේ සිය කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති බව ඉන් සංඥා කෙරේ.
පල්ලියේ විරෝධය, විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම අධිකරණයේ නිදහස සහ අපක්ෂපාතිත්වය අනතුරේ හෙළිය හැකි බවට පවතින පුළුල් කනස්සල්ල පිළිඹිඹු කරයි. අධිකරණ නිදහස ඕනෑම ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයක මූලික කුළුණකි.
ආයතනික අඛණ්ඩතාවේ ප්රශ්නයක්
මෙම යෝජනාවේ විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, ව්යවස්ථාපිත හෝ විධායක ක්රියාමාර්ග මගින් වත්මන් හෝ අනාගත විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම, විනිසුරු මඩුල්ල කෙරෙහි දේශපාලන බලපෑම් සඳහා මාර්ග සකස් කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන බවයි. ප්රමාණවත් ආරක්ෂාකාරී විධිවිධාන නොමැතිව එවැනි වෙනස්කම් ක්රියාත්මක කළහොත්, රටේ ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය යළි පිහිටුවීමට උත්සාහ දරන මොහොතක ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ වැටිය හැකි බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.
- ඇංග්ලිකන් පල්ලිය විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට එරෙහිව නිල වශයෙන් සිය විරෝධය ලියාපදිංචි කර ඇත.
- මෙම පියවර ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ පුළුල් විවාදයක් ඇති කර ඇත.
- ආගමික හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් පාලනය සහ ව්යවස්ථාමය ප්රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට ක්රමයෙන් වැඩි සහභාගිත්වයක් දක්වමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාව සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
පල්ලියේ ස්ථාවරය, ව්යවස්ථාමය හා අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සාරදායක ලෙස සහ විනිවිදභාවයෙන් යුතුව සිදු කළ යුතු බවට ශ්රී ලාංකේය සිවිල් සමාජය තුළ පවතින පුළුල් හැඟීම යටිරේඛාගත කරයි. රට තම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මගේ ඉදිරියට යනවිට, ශක්තිමත් හා නිදහස් ආයතන පවත්වා ගැනීම දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වයට සහ යහ පාලනයට අත්යවශ්ය බව බහුලව පිළිගැනේ.
මෙම මතභේදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ආගමික, නීතිමය හා සිවිල් සමාජ කොටස්වලින් ඉහළ යන විරෝධයට නීති立法 සම්පාදකයන් කෙසේ ප්රතිචාර දක්වනු ඇත්දැයි තවමත් බලා සිටිය යුතුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.