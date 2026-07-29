Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අංශයට බරපතළ තර්ජනයක් — කර්මාන්ත සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අංශයට බරපතළ තර්ජනයක් — කර්මාන්ත සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය යුරෝපා සංගමයේ සාමාන්‍යකෘත මනාප ක්‍රමය ප්ලස් (GSP+) වෙළඳ සම්බන්ධතාව යටතේ සැලකිය යුතු අවදානම්වලට මුහුණ දෙමින් සිටින බව ඒකාබද්ධ ඇඳුම් පැළඳුම් සංගම් සභාව (JAAF) අනතුරු අඟවා ඇති අතර, තීරණාත්මක ආර්ථික මංසන්ධියක දී රටේ අපනයන තරඟකාරිත්වය පිළිබඳ නැවුම් සැලකිල්ල එමඟින් මතු කර ඇත.

පීඩනයට ලක්වූ ජීවාරක්ෂකයක්

GSP+ යෝජනා ක්‍රමය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අපනයන උපාය මාර්ගයේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, මානව හිමිකම්, කම්කරු ප්‍රමිතීන් සහ පාරිසරික පාලනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනවලට ගරු කිරීමේ කැපවීම් සඳහා වන්දියක් ලෙස යුරෝපා වෙළඳපොළට සේවා නාභිගත තීරුබදු ප්‍රවේශය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපයුම් මාර්ගවලින් සහ රැකියා සපයන්නන්ගෙන් එකක් ව සිටින ඇඳුම් පැළඳුම් අංශය, තරඟකාරී නිෂ්පාදන රාජ්‍යයන්ට සාපේක්ෂව තම තරඟකාරී වාසිය පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම සම්බන්ධතාව මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කුළුණක් ලෙස සැලකෙන මෙම ක්ෂේත්‍රයට돌ිකාකළ නොහැකි හානියක් සිදු වීමට පෙර, යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කර්මාන්තයේ ස්ථාවරය ක්‍රමයෙන් අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත් වෙමින් ඇති බව JAAF අනතුරු නළ ගසමින්, දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ හිමිකරුවන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් හදිසිව මෙම කරුණ බැරෑරුම් ලෙස සළකන ලෙස 촉구 කර ඇත.

අවදානමට ලක්ව ඇත්තේ කුමක්ද

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය ලක්ෂ සංඛ්‍යාත රැකියා රාශියකට ආධාරකරුවෙකු ලෙස සිටින අතර, ඒ අතරින් බහුතරයක් විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්‍රජාවන්හි ජීවත් වන කාන්තාවන් වෙත හිමිව ඇත. GSP+ ප්‍රතිලාභවලට ඇතිවිය හැකි ඕනෑම බාධාවක් යුරෝපයට යන අපනයන ප්‍රමාණයේ තියුණු අඩු වීමක් ඇති කළ හැකි අතර, කර්මාන්ත ශාලාවල පශ්චාත් ශක්‍යතාව ද අඩපණ කළ හැකි අතර, අවසානයේ දී සැපයුම් දාමය පුරා ජීවනෝපාය තර්ජනයට ලක් කළ හැකිය.

  • EU රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් සඳහා ලොකුම අපනයන ගමනාන්තවලින් එකක් වේ
  • GSP+ තත්ත්වය ශ්‍රී ලාංකේය අපනයනකරුවන්ට නිෂ්පාදන රාශියක් සඳහා අඩු කළ හෝ ශූන්‍ය තීරු බදු ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකිකම ලබා දෙයි
  • යෝජනා ක්‍රමය අහිමි වීම හෝ අත් හිටුවීම, මනාප ප්‍රවේශය රඳවා ගන්නා තරඟකාරී රටවල්ට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලාංකේය අපනයනකරුවන් අවාසිදායක තත්ත්වයකට ඇද දමනු ඇත

කර්මාන්තය හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටී

මෑත වසරවල දී ඇති වූ දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාර්ගය ගමන් කරමින් සිටින අවස්ථාවක JAAF ගේ අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇත. ඇඳුම් පැළඳුම් අංශය ආර්ථිකයේ වඩාත් ඔරොත්තු දෙන කොටස්වලින් එකක් ව සිට ඇතත්, කර්මාන්ත නායකයෝ මෙම ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ස්වයංසිද්ධ දෙයක් ලෙස සළකා ගත නොහැකි බව අවධාරණය කරති.

GSP+ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරයට සම්බන්ධ අවදානම් අවතක්සේරු නොකළ යුතුය — ඉක්මන් හා තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු නොලැබේ නම්, කම්කරුවන්ට, කර්මාන්ත ශාලාවලට සහ පුළුල් ආර්ථිකයට ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක ගැඹුරු ලෙස බලපෑ හැකිය.

යෝජනා ක්‍රමය ශක්තිමත් කරන සම්මේලනවලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව සහතික කිරීමෙන් හා බ්‍රසල්ස් විසින් විමර්ශනයට ලක් කළ හැකි ක්ෂේත්‍රවල ගොඩවැල් හැකිය දියුණුවක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් යුරෝපා සංගම් කර්තෘමණ්ඩල සමඟ ක්‍රියාශීලීව සම්බන්ධ විය යුතු ලෙස සභාව රජයෙන්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැවලින් තරුව 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේදී චොප්රා-නදීම් සංග්‍රාමයට බාධා කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැවලින් තරුව 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේදී චොප්රා-නදීම් සංග්‍රාමයට බාධා කිරීමට සූදානම්

ග්ලාස්ගෝහිදී පැවැත්වෙන 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේ ජැවලින් විසිකිරීමේ තරඟාවලියේදී ඉන්දියාවේ ඔලිම්පික් ශූරයා නීරාජ් චොප්රා සහ පාකිස්තානයේ ලෝක වාර්තා හිමිකරු…

29 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාවට ෆොන්සේකාගේ සහාය Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාවට ෆොන්සේකාගේ සහාය

විනිසුරුවන් සඳහා නියමිත විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජිත සැලැස්මට සිය සහාය ප්‍රකාශ කරමින් ක්ෂේත්‍ර මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්‍රකාශයක්…

29 Jul 2026 Discuss
NPP සම්බන්ධ නීති සංවිධානය අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ තල්ලුවට සහාය දක්වයි, දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයට බාධා කරන බවට දේශපාලනඥයන්ට චෝදනා කරයි Sinhala

NPP සම්බන්ධ නීති සංවිධානය අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ තල්ලුවට සහාය දක්වයි, දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයට බාධා කරන බවට දේශපාලනඥයන්ට චෝදනා කරයි

ලෝයර්ස් ෆොර් පබ්ලික් මැන්ඩේට් සංවිධානය රජයේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සැලැස්මට පිටුබලය දෙයි පාලක ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය සමඟ සම්බන්ධ නීතිමය සංවිධානයක් වන ලෝයර්ස්…

29 Jul 2026 Discuss