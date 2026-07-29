යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ යෝජනා ක්රමය යටතේ ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අංශයට බරපතළ තර්ජනයක් — කර්මාන්ත සංවිධානය අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය යුරෝපා සංගමයේ සාමාන්යකෘත මනාප ක්රමය ප්ලස් (GSP+) වෙළඳ සම්බන්ධතාව යටතේ සැලකිය යුතු අවදානම්වලට මුහුණ දෙමින් සිටින බව ඒකාබද්ධ ඇඳුම් පැළඳුම් සංගම් සභාව (JAAF) අනතුරු අඟවා ඇති අතර, තීරණාත්මක ආර්ථික මංසන්ධියක දී රටේ අපනයන තරඟකාරිත්වය පිළිබඳ නැවුම් සැලකිල්ල එමඟින් මතු කර ඇත.
පීඩනයට ලක්වූ ජීවාරක්ෂකයක්
GSP+ යෝජනා ක්රමය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අපනයන උපාය මාර්ගයේ ශිලාස්ථම්භයක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, මානව හිමිකම්, කම්කරු ප්රමිතීන් සහ පාරිසරික පාලනය පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මේලනවලට ගරු කිරීමේ කැපවීම් සඳහා වන්දියක් ලෙස යුරෝපා වෙළඳපොළට සේවා නාභිගත තීරුබදු ප්රවේශය ශ්රී ලංකාවට ලබා දෙයි. ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපයුම් මාර්ගවලින් සහ රැකියා සපයන්නන්ගෙන් එකක් ව සිටින ඇඳුම් පැළඳුම් අංශය, තරඟකාරී නිෂ්පාදන රාජ්යයන්ට සාපේක්ෂව තම තරඟකාරී වාසිය පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම සම්බන්ධතාව මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී.
කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කුළුණක් ලෙස සැලකෙන මෙම ක්ෂේත්රයට돌ිකාකළ නොහැකි හානියක් සිදු වීමට පෙර, යෝජනා ක්රමය යටතේ කර්මාන්තයේ ස්ථාවරය ක්රමයෙන් අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත් වෙමින් ඇති බව JAAF අනතුරු නළ ගසමින්, දේශපාලන ක්ෂේත්රයේ හිමිකරුවන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් හදිසිව මෙම කරුණ බැරෑරුම් ලෙස සළකන ලෙස 촉구 කර ඇත.
අවදානමට ලක්ව ඇත්තේ කුමක්ද
ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය ලක්ෂ සංඛ්යාත රැකියා රාශියකට ආධාරකරුවෙකු ලෙස සිටින අතර, ඒ අතරින් බහුතරයක් විශේෂයෙන් ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රජාවන්හි ජීවත් වන කාන්තාවන් වෙත හිමිව ඇත. GSP+ ප්රතිලාභවලට ඇතිවිය හැකි ඕනෑම බාධාවක් යුරෝපයට යන අපනයන ප්රමාණයේ තියුණු අඩු වීමක් ඇති කළ හැකි අතර, කර්මාන්ත ශාලාවල පශ්චාත් ශක්යතාව ද අඩපණ කළ හැකි අතර, අවසානයේ දී සැපයුම් දාමය පුරා ජීවනෝපාය තර්ජනයට ලක් කළ හැකිය.
- EU රාජ්යය ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් සඳහා ලොකුම අපනයන ගමනාන්තවලින් එකක් වේ
- GSP+ තත්ත්වය ශ්රී ලාංකේය අපනයනකරුවන්ට නිෂ්පාදන රාශියක් සඳහා අඩු කළ හෝ ශූන්ය තීරු බදු ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකිකම ලබා දෙයි
- යෝජනා ක්රමය අහිමි වීම හෝ අත් හිටුවීම, මනාප ප්රවේශය රඳවා ගන්නා තරඟකාරී රටවල්ට සාපේක්ෂව ශ්රී ලාංකේය අපනයනකරුවන් අවාසිදායක තත්ත්වයකට ඇද දමනු ඇත
කර්මාන්තය හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටී
මෑත වසරවල දී ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාර්ගය ගමන් කරමින් සිටින අවස්ථාවක JAAF ගේ අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇත. ඇඳුම් පැළඳුම් අංශය ආර්ථිකයේ වඩාත් ඔරොත්තු දෙන කොටස්වලින් එකක් ව සිට ඇතත්, කර්මාන්ත නායකයෝ මෙම ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ස්වයංසිද්ධ දෙයක් ලෙස සළකා ගත නොහැකි බව අවධාරණය කරති.
GSP+ යටතේ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරයට සම්බන්ධ අවදානම් අවතක්සේරු නොකළ යුතුය — ඉක්මන් හා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ගයක් ගනු නොලැබේ නම්, කම්කරුවන්ට, කර්මාන්ත ශාලාවලට සහ පුළුල් ආර්ථිකයට ඇතිවිය හැකි ප්රතිවිපාක ගැඹුරු ලෙස බලපෑ හැකිය.
යෝජනා ක්රමය ශක්තිමත් කරන සම්මේලනවලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව සහතික කිරීමෙන් හා බ්රසල්ස් විසින් විමර්ශනයට ලක් කළ හැකි ක්ෂේත්රවල ගොඩවැල් හැකිය දියුණුවක් ප්රදර්ශනය කිරීමෙන් යුරෝපා සංගම් කර්තෘමණ්ඩල සමඟ ක්රියාශීලීව සම්බන්ධ විය යුතු ලෙස සභාව රජයෙන්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.