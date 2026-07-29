ශ්රී ලංකාවේ ජැවලින් තරුව 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා උළෙලේදී චොප්රා-නදීම් සංග්රාමයට බාධා කිරීමට සූදානම්
ග්ලාස්ගෝහිදී පැවැත්වෙන 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා උළෙලේ ජැවලින් විසිකිරීමේ තරඟාවලියේදී ඉන්දියාවේ ඔලිම්පික් ශූරයා නීරාජ් චොප්රා සහ පාකිස්තානයේ ලෝක වාර්තා හිමිකරු අර්ෂාද් නදීම් අතර බලාපොරොත්තු සහගාරව බලාසිටි ගැටුමට — ලෝක වේදිකාවේ තම පැවැත්ම ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම් ශ්රී ලාංකික තරඟකරුවෙකු ඇතුළත් නව පාර්ශ්වීය කතාවක් එකතු වීමට නියමිතය.
ත්රිපාර්ශ්වික සටනක් හැඩ ගැනෙයි
දකුණු ආසියාව පුරා ක්රීඩා රසිකයෝ චොප්රා සහ නදීම් අතර අලුත් වූ ප්රතිවාදිත්වය ඉමහත් ආශාවෙන් බලා සිටින අතර, ග්ලාස්ගෝහිදී ක්රීඩා උළෙල ආරම්භ වන විට ශ්රී ලංකාවද මේ කතාවට තමන්ගේම පරිච්ඡේදයක් එකතු කිරීමට නියමිතය. ශ්රී ලාංකික ජැවලින් ක්රීඩකයෙකු එම තරඟාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර, ක්රීඩාංගනයේ දිදුලන නාම දෙකක් සමඟ ශ්රී ලංකාව ඉහළම මට්ටමේ තරඟකරුවෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වීමේ ඉදිරිදර්ශනය ඔවුන් ඉදිරිපත් කරයි.
육상 ක්රීඩාවේ ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින සහභාගිත්වය
2026 කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා උළෙලේ ප්රමුඛ තනි 種目 ඉසව් අතරට ගණනය වෙමින් පවතින මෙම තරඟාවලියට ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයෙකු ඇතුළත් වීම රටේ ක්රීඩා වැඩසටහන සඳහා වැදගත්이정표යකි. ටෝකියෝ 2020 හිදී ඔලිම්පික් රන් පදක්කම දිනූ චොප්රා සහ පැරිස් 2024 හිදී ඔලිම්පික් වාර්තාව බිඳ දැමූ නදීම් සමඟ එකම වේදිකාවක තරඟ කිරීම, අමිල අත්දැකීමක් සහ ගෝලීය නිරාවරණයක් ලබා දෙනු ඇත.
- නීරාජ් චොප්රා — ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ජේතාවා සහ ජාත්යන්තර ජැවලින් තරඟාවලි ක්ෂේත්රයේ ආධිපත්යය දරන ක්රීඩකයා
- අර්ෂාද් නදීම් — පැරිස් 2024 ඔලිම්පික් වාර්තා හිමිකරු සහ කොමන්වෙල්ත් ශූරයා
- ශ්රී ලංකාවේ නියෝජිතයා — ග්ලාස්ගෝහිදී දිගුකඳු දෙදෙනාටම එරෙහිව තරඟ කිරීමට සූදානම්
ග්ලාස්ගෝ 2026 දකුණු ආසියාතික ප්රතිවාදිත්වයෙන් දිදුලයි
ස්කොට්ලන්තයේ ග්ලාස්ගෝහිදී පැවැත්වීමට නියමිත 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා උළෙල, සමස්ත කොමන්වෙල්ත් ප්රජාව හරහා දැනටමත් අතිවිශාල උද්යෝගයක් ජනනය කරමින් සිටී. ප්රකීර්ත ක්රීඩකයන්ගෙන් සමන්විත ප්රවිෂ්ට ලැයිස්තුව හේතුවෙන් ජැවලින් විසිකිරීමේ ඉසව්ව සමස්ත ක්රීඩා උළෙලේ වැඩිම නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා රසිකයන් සඳහා, දේශීයව බිහිවූ ක්රීඩකයෙකු ජැවලින් විසිකිරීමේ ක්ෂේත්රයේ ප්රබලතම නාම දෙකට එරෙහිව රේඛාවට ගැලීම ආඩම්බරජනක මොහොතකි — මෙය ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා අභිලාෂයන් සම්ප්රදායික ශක්තීන් ඔබ්බෙහි ව්යාප්ත වෙමින් ඇති බවේ පැහැදිලි සංඥාවකි.
මෙම ඉහළ මට්ටමේ ක්ෂේත්රයේ ශ්රී ලංකාවේ සහභාගිත්වය, කොමන්වෙල්ත් වේදිකාවේ රටේ 육상 ක්රීඩකයන්ගේ නව අභිලාෂයේ යුගයක සනිටුහනකි.
සූදානම් වීම් ඉදිරියට යන විට සහ ක්රීඩා උළෙල සමීප වන විට, ශ්රී ලංකාවේ ජැවලින් නියෝජිතයා ග්ලාස්ගෝහිදී ඒ දීප්තිමත් අවස්ථාවට සරිලන දස්කමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිද යන්න දෙස කලාපය හරහා සියලු ඇස් යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.