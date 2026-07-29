විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාවට ෆොන්සේකාගේ සහාය
විනිසුරුවන් සඳහා නියමිත විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජිත සැලැස්මට සිය සහාය ප්රකාශ කරමින් ක්ෂේත්ර මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්රකාශයක් නිකුත් කර ඇති අතර, මෙමගින් මතභේදාත්මක මෙම පියවරට著名 ප්රමුඛ දේශපාලන චරිතයකගේ සහාය ලැබෙන බව සනිටුහන් වේ.
ෆොන්සේකා අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ යෝජනාවට පිටුබලය දෙයි
හිටපු හමුදා සේනාධිනායකවරයා සහ දේශපාලනඥයා වන ඔහු, ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය විවාදයකට තුඩු දී ඇති මෙම කරුණෙහිදී රජයේ ස්ථාවරයට සමගාමී වෙමින් එම මුලපිරීමට සිය අනුමැතිය ප්රකාශ කළේය.
අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව දේශපාලන වර්ණාවලිය පුරා අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණ ක්රමයේ නිදහස ශක්තිමත් කරන්නේද නැතහොත් එය අනතුරේ හෙළන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් මතභේද පවතී.
සැලකිය යුතු දේශපාලන අනුමැතියක්
ෆොන්සේකාගේ මහජන සහාය, ප්රතිසංස්කරණය ඉදිරියට ගෙන යාමේ රජයේ උත්සාහයන්ට අතිරේක දේශපාලන බලයක් එක් කරයි. හමුදා හා දේශපාලන කවයන් දෙකෙහිම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති චරිතයක් ලෙස, ඔහුගේ ස්ථාවරය නීති සම්පාදකයින් සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයින් විසින් ද අවධානයෙන් දෙස් බලනු ඇත.
විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට පක්ෂව සිටින අය තර්ක කරන්නේ, පළපුරුදු විනිසුරුවන් ආසනයට අත්යවශ්ය ප්රවීණත්වය ගෙන එන බවත්, ඔවුන් දිගු කලක් රඳා සිටීම යුක්තිය පරිපාලනයට වාසිදායක වන බවත්ය. කෙසේ වෙතත්, විරෝධීහු අධිකරණ නිදහසට ඇති විය හැකි ඇඟවුම් සහ ජ්යෙෂ්ඨ තනතුරු සඳහා තරුණ නීතිඥ පිරිස් නිසි කාලයේ පත් කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සැකසංකා මතු කර ඇත.
නීති ප්රජාව අතර විවාදය දිගටම පවතී
ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ සමාජය තුළ මෙම යෝජනාව පිළිබඳ සාකච්ඡා දිගටම ගොඩනැගෙමින් පවතින අතර, බාර් සංගම් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජය ප්රතිසංස්කරණය ඉදිරියට ගෙන යාමට අදහස් කරන ආකාරය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
තවමත් කිසිදු විධිමත් නීති සම්පාදන වෙනසක් නිවේදනය කර නොමැති නමුත්, ක්ෂේත්ර මාර්ෂල් ෆොන්සේකා වැනි අනුමැතිවලින් දැන් ශක්තිමත් කර ගත් රජයේ අභිප්රාය පිළිබඳ ඇඟවීම, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම කරුණ දේශපාලන න්යාය පත්රයේ ස්ථිරව රැඳෙනු ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.