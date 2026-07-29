Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාවට ෆොන්සේකාගේ සහාය

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ රජයේ යෝජනාවට ෆොන්සේකාගේ සහාය

විනිසුරුවන් සඳහා නියමිත විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජිත සැලැස්මට සිය සහාය ප්‍රකාශ කරමින් ක්ෂේත්‍ර මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇති අතර, මෙමගින් මතභේදාත්මක මෙම පියවරට著名 ප්‍රමුඛ දේශපාලන චරිතයකගේ සහාය ලැබෙන බව සනිටුහන් වේ.

ෆොන්සේකා අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාවට පිටුබලය දෙයි

හිටපු හමුදා සේනාධිනායකවරයා සහ දේශපාලනඥයා වන ඔහු, ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන හා නීතිමය විවාදයකට තුඩු දී ඇති මෙම කරුණෙහිදී රජයේ ස්ථාවරයට සමගාමී වෙමින් එම මුලපිරීමට සිය අනුමැතිය ප්‍රකාශ කළේය.

අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව දේශපාලන වර්ණාවලිය පුරා අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණ ක්‍රමයේ නිදහස ශක්තිමත් කරන්නේද නැතහොත් එය අනතුරේ හෙළන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් මතභේද පවතී.

සැලකිය යුතු දේශපාලන අනුමැතියක්

ෆොන්සේකාගේ මහජන සහාය, ප්‍රතිසංස්කරණය ඉදිරියට ගෙන යාමේ රජයේ උත්සාහයන්ට අතිරේක දේශපාලන බලයක් එක් කරයි. හමුදා හා දේශපාලන කවයන් දෙකෙහිම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති චරිතයක් ලෙස, ඔහුගේ ස්ථාවරය නීති සම්පාදකයින් සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයින් විසින් ද අවධානයෙන් දෙස් බලනු ඇත.

විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවට පක්ෂව සිටින අය තර්ක කරන්නේ, පළපුරුදු විනිසුරුවන් ආසනයට අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රවීණත්වය ගෙන එන බවත්, ඔවුන් දිගු කලක් රඳා සිටීම යුක්තිය පරිපාලනයට වාසිදායක වන බවත්ය. කෙසේ වෙතත්, විරෝධීහු අධිකරණ නිදහසට ඇති විය හැකි ඇඟවුම් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරු සඳහා තරුණ නීතිඥ පිරිස් නිසි කාලයේ පත් කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සැකසංකා මතු කර ඇත.

නීති ප්‍රජාව අතර විවාදය දිගටම පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ සමාජය තුළ මෙම යෝජනාව පිළිබඳ සාකච්ඡා දිගටම ගොඩනැගෙමින් පවතින අතර, බාර් සංගම් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජය ප්‍රතිසංස්කරණය ඉදිරියට ගෙන යාමට අදහස් කරන ආකාරය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

තවමත් කිසිදු විධිමත් නීති සම්පාදන වෙනසක් නිවේදනය කර නොමැති නමුත්, ක්ෂේත්‍ර මාර්ෂල් ෆොන්සේකා වැනි අනුමැතිවලින් දැන් ශක්තිමත් කර ගත් රජයේ අභිප්‍රාය පිළිබඳ ඇඟවීම, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම කරුණ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයේ ස්ථිරව රැඳෙනු ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

NPP සම්බන්ධ නීති සංවිධානය අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ තල්ලුවට සහාය දක්වයි, දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයට බාධා කරන බවට දේශපාලනඥයන්ට චෝදනා කරයි Sinhala

NPP සම්බන්ධ නීති සංවිධානය අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ තල්ලුවට සහාය දක්වයි, දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරයට බාධා කරන බවට දේශපාලනඥයන්ට චෝදනා කරයි

ලෝයර්ස් ෆොර් පබ්ලික් මැන්ඩේට් සංවිධානය රජයේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සැලැස්මට පිටුබලය දෙයි පාලක ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය සමඟ සම්බන්ධ නීතිමය සංවිධානයක් වන ලෝයර්ස්…

29 Jul 2026 Discuss
මන්නාරම් වෙරළ තීරයේ දී සිදු කළ විශාල මුහුදු පිපිඤ්ඤා (sea cucumber)밀수 කඩාකප්පල් මෙහෙයුමකින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු දැලේ Sinhala

මන්නාරම් වෙරළ තීරයේ දී සිදු කළ විශාල මුහුදු පිපිඤ්ඤා (sea cucumber)밀수 කඩාකප්පල් මෙහෙයුමකින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු දැලේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මන්නාරම් ඉදිරිපස මුහුදු ප්‍රදේශයේ දී සිදු කළ සැලකිය යුතු මිලිටරී මෙහෙයුමකින් සැකකරුවන් 12 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන මුහුදු පිපිඤ්ඤා 14,000…

29 Jul 2026 Discuss
රුසියාව ටෙලිග්‍රාම් නිර්මාතෘ පැවෙල් ඩුරොව්ට අතිවාදය පහසු කිරීමේ චෝදනා ගොනු කරයි Sinhala

රුසියාව ටෙලිග්‍රාම් නිර්මාතෘ පැවෙල් ඩුරොව්ට අතිවාදය පහසු කිරීමේ චෝදනා ගොනු කරයි

මොස්කව් පණිවිඩ යෙදුම් ව්‍යාපාරිකයාට එරෙහිව පියවර ගනී රුසියානු බලධාරීන් විසින් බහුලව භාවිතා වන සංකේතාංකිත පණිවිඩ හුවමාරු වේදිකාවක් වන ටෙලිග්‍රාම් හි නිර්මාතෘ…

29 Jul 2026 Discuss