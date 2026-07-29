NPP සම්බන්ධ නීති සංවිධානය අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ තල්ලුවට සහාය දක්වයි, දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයට බාධා කරන බවට දේශපාලනඥයන්ට චෝදනා කරයි
ලෝයර්ස් ෆොර් පබ්ලික් මැන්ඩේට් සංවිධානය රජයේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සැලැස්මට පිටුබලය දෙයි
පාලක ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජය සමඟ සම්බන්ධ නීතිමය සංවිධානයක් වන ලෝයර්ස් ෆොර් පබ්ලික් මැන්ඩේට් (LPM) සංවිධානය, පරිපාලනය යෝජිත අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ තරයේ පෙරදැරි කරගනිමින්, මෙම ප්රතිසංස්කරණවලට විරෝධය දැක්වීමේ ප්රධාන හේතුව ලෙස විසඳා නොගත් දූෂණ නඩු ඇති දේශපාලනඥයන් බවට චෝදනා කර ඇත.
පෞද්ගලික අවශ්යතා මත ගොඩනැගුණු විරෝධය පිළිබඳ චෝදනා
LPM සංවිධානය චෝදනා කරන්නේ, යෝජිත ප්රතිසංස්කරණවලට එල්ල වන විරෝධයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ඉදිරිපත් වන්නේ තමන්ටම විසඳා නොගත් දූෂණ චෝදනා ඇති, සහ පවතින අධිකරණ රාමුව තහවුරු රැකගැනීමෙන් ප්රයෝජන ලැබිය හැකි දේශපාලනඥයන් වෙතිනි. මෙම පුද්ගලයන්ට යුක්තිය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා විනිවිදභාවයෙන් ඉටු කිරීමට හේතුවිය හැකි ඕනෑම ව්යුහාත්මක වෙනසක් අඩපණ කිරීම සඳහා දැඩි පෞද්ගලික අවශ්යතාවක් ඇතැයි සංවිධානය තර්ක කරයි.
සංවිධානයේ මෙම ස්ථාවරය, ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් නීති立法 වාතාවරණයේ වඩාත් ආන්දෝලනාත්මක ප්රතිපත්ති විවාදයක් බවට පත්ව ඇති මෙම ගැටලුවට තියුණු දේශපාලනික මානයක් එකතු කරන අතර, ප්රතිසංස්කරණවල විවේචකයන් සහ සහාය දක්වන්නන් ද, අන්යෝන්ය ස්ථාවරයන් පිළිබඳ සැබෑ අභිප්රායයන් ගැන චෝදනා හුවමාරු කරගනී.
ප්රතිසංස්කරණ යෝජනාව විමර්ශනයට ලක්වෙයි
රජයේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ යෝජනාව මුලින්ම ඉදිරිපත් කළ දා සිට සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ඇති අතර, සහාය දක්වන්නෝ තර්ක කරන්නේ, නඩු හිඟකම, නඩු විභාගයේ ප්රමාද, සහ දේශපාලනික මැදිහත්වීම් සඳහා ඇති අවදානම් සහිත ප්රශ්නයන් ඇතුළු දීර්ඝකාලීන ගැටලු විසඳීමට ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති ක්රමය හදිසි නවීකරණයකට ලක්විය යුතු බවයි.
කෙසේ නමුත්, විරෝධකයෝ, යෝජිත වෙනස්කම් අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ඇති කළ හැකි බලපෑම ගැන කනස්සල්ල පළ කරමින්, ප්රමාණවත් සාකච්ඡාවකින් තොරව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්රතිසංස්කරණ රටේ නීතියේ ආධිපත්යයට යහපතට වඩා හානියක් කළ හැකි බවට අනතුරු අඟවති.
LPM සංවිධානය මහජන සහාය ඉල්ලා සිටියි
ලෝයර්ස් ෆොර් පබ්ලික් මැන්ඩේට් සංවිධානය, ව්යාප්ත මහජනතාව සහ සිවිල් සමාජය ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපාරයට සහාය දෙන ලෙස ආයාචනා කරමින්, එය වගවීම සහ සාධාරණ පාලනය සඳහා අත්යවශ්ය පියවරක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සැබෑ අර්ථයෙන් කැපවූ අය, රටේ නීතිමය හා අධිකරණ යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයට බාධා කිරීම වෙනුවට ඒවාට ප්රිය කළ යුතු බව සංවිධානය අවධාරණය කරයි.
රජය යෝජනාව වටා සාකච්ඡා සහ හැකි නීති ක්රියාමාර්ග ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ විවාදය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.