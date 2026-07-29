ශ්රී ලංකාවේ පැරාමෝටර් අනතුරකින් පලස්තීන කාන්තාවක් මිය යයි
ශ්රී ලංකාවේ සිදු වූ පැරාමෝටර් අනතුරකින් පලස්තීන ජාතික 31 හැවිරිදි කාන්තාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දිවයින පුරා පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
මෙම මාරාන්තික අනතුරට ලක් වූයේ විදේශීය සංචාරිකාවක් වූ එම තරුණ කාන්තාව වන අතර, ඇය පැරාමෝටර් ක්රීඩා කටයුත්තක නිරත වෙමින් සිටියදී මෙය සිදු විය. නියමුවාගේ පිටට සවි කරන ලද යන්ත්රානුකූල පැරාග්ලයිඩර් උපකරණයක් භාවිතා කරන පැරාමෝටරිං, මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ ප්රදේශ කිහිපයක සාහසික සංචාරක ක්රීඩාවක් ලෙස ජනප්රියත්වයට පත් වී ඇත.
සිදුවීමේ විස්තර
අවාසනාවන්ත සිදුවීම වාර්තා වූ වහාම, බලධාරීන් අනතුරට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළහ. සම්පූර්ණ අනන්යතාවය ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් නොකළ被害 ගැහැනිය සිදුවීම සිදු වූ අවස්ථාවේ 31 හැවිරිදි වියේ පසු වූවාය.
හදිසි ප්රතිචාර සේවා ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, අනතුරේ ප්රතිඵලයක් ලෙස ලැබූ තුවාල හේතුවෙන් කාන්තාව මිය ගියාය.
සාහසික සංචාරක ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ සාහසික සංචාරක ක්රියාකාරකම් පාලනය කරන රෙගුලාසි හා ආරක්ෂක ප්රමිතීන් සම්බන්ධ කනස්සල්ල නැවත අවදි කර ඇත. රටේ පුළුල් සංචාරක ප්රකෘතිමත් වීමේ ව්යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස මෙම ක්ෂේත්රය සැලකිය යුතු ලෙස ව්යාප්ත වී ඇති නමුත්, සංචාරකයින්ට ඉහළ අවදානම් සහිත විනෝදාස්වාද ක්රීඩා ලබා දෙන ක්රියාකරුවන් අධීක්ෂණය කිරීමේ යාන්ත්රණ පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ මූලික ස්තම්භයක් ලෙස සංචාරකත්වය ක්රියාශීලීව ප්රවර්ධනය කරමින් සිටින අතර, සාහසික ක්රීඩා ජාත්යන්තර සංචාරකයින් වෙත වැඩි වැඩියෙන් අලෙවිකරණය කෙරේ. කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ මෙම ක්ෂේත්රයේ ක්රියාකරුවන් සඳහා ආරක්ෂක නිර්ණායක හා බලපත්ර ලබා ගැනීමේ අවශ්යතා දැඩි ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට ඉල්ලා සිටිති.
තවදුරටත් විමර්ශනයන් ක්රියාත්මකව පවතින අතර, බලධාරීන් නුදුරු අනාගතයේ දී අතිරේක සොයාගැනීම් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විදේශයේ සිය ජාතිකයෙකු මිය ගිය බව සම්බන්ධයෙන් පලස්තීන රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙයුමටද දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.