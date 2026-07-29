විවාදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් NPP අභ්යන්තරයේ මතභේද මතුවෙද්දී නීතිඥ සංගමය ඉලක්ක කරගනී
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෙම සතියේ එරට බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජයේ ප්රහාරයට ලක් වූ අතර, විවාදාත්මක යෝජනාවකට ඇමති මණ්ඩලය විධිමත් අනුමැතිය ලබාදීමට ගත වූ ගණිති කිහිපයකට පෙර, NPP පෙළේ සිටින ම සාමාජිකයකු ගෙන් ආයතනයට අනපේක්ෂිත සහයක් ලැබිණ.
අභ්යන්තර විරෝධයේ කැපී පෙනෙන ප්රකාශනයක් ලෙස, NPP නායකත්ව මණ්ඩලයේ සහ විධායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු වන ලාල් විජේනායක සඳුදා ප්රසිද්ධියේ ම, තමා සම්බන්ධ වූ තීරණ ගන්නා ආයතන ගන්නා දිශාවෙන් ඈත් වන බවට ප්රකාශ කළේය.
පාලක පක්ෂය තුළ මතු වූ විරෝධී හඬ
විජේනායකගේ මේ ප්රසිද්ධ ප්රකාශය වැදගත් වන්නේ, BASL ට එරෙහිව NPP ගන්නා ක්රියාමාර්ගය පිළිබඳ විවේචන පක්ෂයේ ම නායකත්ව ව්යුහය තුළිනුත් නැඟෙන බව එයින් පෙනී යන හෙයිනි. ඔහුගේ අදහස් දැක්වීම ඉතාමත් සංවේදී මොහොතක සිදු වූ අතර, ඇමති මණ්ඩලය ආන්දෝලනාත්මක සැලැස්මට නිල අනුමැතිය ලබාදීමට ඉහළදී ම ඒවා ප්රකාශ වීම, මෙම සිදුවීම් මාලාවට හදිසිභාවයක් සහ ආන්දෝලනාත්මක ස්වභාවයක් ලබා දී ඇත.
දේශපාලන කුණාටුවකට හසු වූ නීතිඥ සංගමය
රටේ නීති වෘත්තිය නියෝජනය කරන ශ්රේෂ්ඨ ආයතනය ලෙස ක්රියාකරන ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, වර්තමාන රජය සමඟ ක්රමයෙන් ගැටුම් මතු කර ගෙන ඇත. ප්රශ්නාත්මක සැලැස්මට ලැබුණු ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය, ඒ ගැටුම් තවදුරටත් උද්ධීප්ත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව දේශපාලනික හා ආර්ථික සංක්රාන්තියේ සියුම් අවධියක් තරණය කරන මෙවේලේ, ස්වාධීන වෘත්තීය ආයතන හා නීති ප්රජාව සමඟ NPP රජය ගොඩ නඟා ගත් සම්බන්ධය පිළිබඳ නව ප්රශ්න මේ සිදුවීමෙන් මතු වී ඇත.
ඇමති මණ්ඩලය අනුමත කළ සැලැස්මේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ BASL ගේ විධිමත් ප්රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවලදී ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.