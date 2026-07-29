Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විවාදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් NPP අභ්‍යන්තරයේ මතභේද මතුවෙද්දී නීතිඥ සංගමය ඉලක්ක කරගනී

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විවාදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් NPP අභ්‍යන්තරයේ මතභේද මතුවෙද්දී නීතිඥ සංගමය ඉලක්ක කරගනී

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෙම සතියේ එරට බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජයේ ප්‍රහාරයට ලක් වූ අතර, විවාදාත්මක යෝජනාවකට ඇමති මණ්ඩලය විධිමත් අනුමැතිය ලබාදීමට ගත වූ ගණිති කිහිපයකට පෙර, NPP පෙළේ සිටින ම සාමාජිකයකු ගෙන් ආයතනයට අනපේක්ෂිත සහයක් ලැබිණ.

අභ්‍යන්තර විරෝධයේ කැපී පෙනෙන ප්‍රකාශනයක් ලෙස, NPP නායකත්ව මණ්ඩලයේ සහ විධායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු වන ලාල් විජේනායක සඳුදා ප්‍රසිද්ධියේ ම, තමා සම්බන්ධ වූ තීරණ ගන්නා ආයතන ගන්නා දිශාවෙන් ඈත් වන බවට ප්‍රකාශ කළේය.

පාලක පක්ෂය තුළ මතු වූ විරෝධී හඬ

විජේනායකගේ මේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශය වැදගත් වන්නේ, BASL ට එරෙහිව NPP ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ විවේචන පක්ෂයේ ම නායකත්ව ව්‍යුහය තුළිනුත් නැඟෙන බව එයින් පෙනී යන හෙයිනි. ඔහුගේ අදහස් දැක්වීම ඉතාමත් සංවේදී මොහොතක සිදු වූ අතර, ඇමති මණ්ඩලය ආන්දෝලනාත්මක සැලැස්මට නිල අනුමැතිය ලබාදීමට ඉහළදී ම ඒවා ප්‍රකාශ වීම, මෙම සිදුවීම් මාලාවට හදිසිභාවයක් සහ ආන්දෝලනාත්මක ස්වභාවයක් ලබා දී ඇත.

දේශපාලන කුණාටුවකට හසු වූ නීතිඥ සංගමය

රටේ නීති වෘත්තිය නියෝජනය කරන ශ්‍රේෂ්ඨ ආයතනය ලෙස ක්‍රියාකරන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, වර්තමාන රජය සමඟ ක්‍රමයෙන් ගැටුම් මතු කර ගෙන ඇත. ප්‍රශ්නාත්මක සැලැස්මට ලැබුණු ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය, ඒ ගැටුම් තවදුරටත් උද්ධීප්ත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව දේශපාලනික හා ආර්ථික සංක්‍රාන්තියේ සියුම් අවධියක් තරණය කරන මෙවේලේ, ස්වාධීන වෘත්තීය ආයතන හා නීති ප්‍රජාව සමඟ NPP රජය ගොඩ නඟා ගත් සම්බන්ධය පිළිබඳ නව ප්‍රශ්න මේ සිදුවීමෙන් මතු වී ඇත.

ඇමති මණ්ඩලය අනුමත කළ සැලැස්මේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ BASL ගේ විධිමත් ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවලදී ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වෙන් වෙන් වූ මාර්ග අනතුරු කිහිපයක දී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වෙන් වෙන් වූ මාර්ග අනතුරු කිහිපයක දී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

ජූලි 28 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවූ මාර්ග අනතුරු මාලාවක දී මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් සිව් දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට…

29 Jul 2026 Discuss
කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ අපරාධ සහකරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ අපරාධ සහකරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට

කුප්‍රකට සංවිධිත අපරාධ සැකකරු කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ ප්‍රධාන සහකරුවෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. රත්මලාන සෙයිමා ලෙස…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 29 වැනි බදාදා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිනය පුරාවටම ප්‍රධාන වශයෙන් වියළි…

29 Jul 2026 Discuss