කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ අපරාධ සහකරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට
කුප්රකට සංවිධිත අපරාධ සැකකරු කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ ප්රධාන සහකරුවෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. රත්මලාන සෙයිමා ලෙස හඳුනාගත් මෙම සැකකරු, මැලේසියානු භූමියේ සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත මෙහෙයුමක් තුළ තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු සමඟ එකට අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
විදේශයේ සිදු වූ ඉහළ මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්
ශ්රී ලංකාවේ පාතාල ලෝකය සමඟ දැඩි සම්බන්ධතා පවතින බවට විශ්වාස කෙරෙන සහ මත්ද්රව්ය ජාවාරමට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති රත්මලාන සෙයිමා, දේශසීමා හරහා ක්රියාත්මක සංවිධිත අපරාධ ජාල විනාශ කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස මැලේසියාවේදී රඳවා ගන්නා ලදී.
කංජිපානි ඉම්රාන් ජාලය සමඟ සම්බන්ධිත පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ උත්සාහ ගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද අපරාධ කටයුතු සම්පාදනය කළ බවට සැක කෙරෙන මෙම ජාලයට එරෙහි ව්යාප්ත මෙහෙයුමේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සලකනු ලැබේ.
පුළුල් අපරාධ ජාලයක කොටසක්
කංජිපානි ඉම්රාන් තෙමේ ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ පාතාල ලෝකයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වී ඇති අතර, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඔහු සහ ඔහුගේ සහකරුවන් විශාල පරිමාණ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මෙහෙයුම් සමඟ සම්බන්ධ කර ඇත. රත්මලාන සෙයිමා අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ජාලයේ මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශකයින්ට වටිනා තොරතුරු ලැබීමට ඉඩකඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මැලේසියානු මෙහෙයුමේදී රත්මලාන සෙයිමා සමඟ තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ද රඳවා ගන්නා ලද නමුත්, ඔවුන්ගේ අනන්යතාවය තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
දේශසීමා හරහා සහයෝගීතාවය
ජාතික සීමා ඉක්මවා ව්යාප්ත වූ සංවිධිත අපරාධවලට එරෙහිව කටයුතු කිරීමේදී ශ්රී ලංකා සහ මැලේසියා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින සහයෝගීතාවය මෙම සාර්ථක අත්අඩංගුවට ගැනීම ඔස්සේ ඉස්මතු වේ. ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් ප්රත්යර්පණ ක්රියාවලිය සහ ඉදිරි නෛතික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ මැලේසියානු සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක බවත්, මෙම අපරාධ ජාලය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බවත් බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.