Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා යමින්, එකදිගට සත්වන මාසය ද සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, දිගු කාලීන ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ස්ථාපිත කර ඇති බව ප්‍රකාශ වේ.

වසර පුරා අඛණ්ඩ ඉලක්ක ඉක්මවා යාම

මෙම ආකර්ශනීය ජයග්‍රහණ පෙළ, වසර ආරම්භයේ සිට සෑම මාසයකම ස්ථාපිත මාසික ඉලක්ක ඉක්මවා ගිය රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ අඛණ්ඩ කාර්යක්ෂමතාවය ඉස්මතු කරයි. මෙම ප්‍රතිඵල, ආනයන ක්‍රියාකාරකම්වල වර්ධනයක් සහ රේගු රාමුව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා එකතු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයන්හි දියුණුවක් පෙන්නුම් කරයි.

ජූලි මාසය අවසාන වන විට, ශ්‍රී ලංකා රේගුව සිය මුළු වාර්ෂික ආදායම් ඉලක්කයෙන් සියයට 73ක් දැනටමත් සපුරාලා ඇත — මුල්‍ය වර්ෂයේ මාස දොළොසෙන් මාස හතක් පමණක් ගතවී ඇති මෙම අවස්ථාවේ එය ඉතා වැදගත් மைல்கல්ලක් ලෙස සැලකේ.

රජයේ ආදායම් සඳහා ශක්තිමත් ඉවක්

මෙම කාර්යසාධනය, පුළුල් ආර්ථික ය立直 ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ වැඩසටහනක කොටසක් ලෙස රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා රජයට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රවෘත්තියකි. රේගු ආදායම රාජ්‍ය ආදායමේ තීරණාත්මක ඉසව්වක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, අඛණ්ඩ ඉලක්ක ඉක්මවා යාම ආණ්ඩුවට අතිරේක මූල්‍ය අවකාශයක් සපයයි.

මුල් මාස හතත් ඇතුළත වාර්ෂික ඉලක්කයෙන් හතරෙන් තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සපුරාලීම, දෙපාර්තමේන්තුව වසර අවසාන වීමට පෙර සමස්ත වාර්ෂික ආදායම් ඉලක්කය පහසුවෙන් සාක්ෂාත් කරගනු ඇති, හෝ ඉක්මවා යනු ඇති බවට අපේක්ෂාව ශක්තිමත් කරයි.

සංඛ්‍යා පිටුපස ඇති හේතු

අපේක්ෂිතයට වඩා ශක්තිමත් ආදායම් එකතු කිරීම් පිළිබඳ කිහිපවිධ සාධකයක් දෙස විශ්ලේෂකයෝ අවධානය යොමු කරති. ඒ අතර:

  • ආර්ථිකය ස්ථාවර වීමත් සමග ආනයන පරිමාවන්හි ක්‍රමානුකූල යළි ලැබීමක්
  • අඩු-ඉන්වොයිස් කිරීම් සහ රේගු වංචාවලට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග
  • රේගු පරිපාලනය තුළ වැඩිදියුණු වූ ක්‍රියාත්මක කාර්යක්ෂමතාව
  • අය කළ හැකි අගයන් කෙරෙහි බලපාන වඩාත් අනුකූල විනිමය අනුපාත පරිසරයක්

වසරේ ඉතිරි මාසවලදීද මෙම ගමන් මග පවත්වාගෙන යනු ලැබේ නම්, ශ්‍රී ලංකා රේගුව වාර්තාගත වාර්ෂික ආදායම් ප්‍රතිඵලයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ මාර්ගයේ ය — එය රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය බැඳීම් ඉටු කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට Sinhala

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට

හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ හසිනි පෙරේරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කම් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ස納得 ජනක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත්…

29 Jul 2026 Discuss
එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින් Sinhala

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින්

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දෘෂ්ටිකෝණය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනී ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා…

29 Jul 2026 Discuss
දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි Sinhala

දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි

පැරණි ගැටලුවකට නව ප්‍රවේශයක් ව්‍යුහාත්මක විසඳුමකට වඩා සංකේතාත්මක අභිනයක් ලෙස විවේචකයන් විස්තර කළ හැකි මෙම පියවරේදී, දූෂණයට හා රාජ්‍ය අංශයේ අකාර්යක්ෂමතාවයට…

29 Jul 2026 Discuss