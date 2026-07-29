Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට

හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ හසිනි පෙරේරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කම් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ස納得 ජනක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය.

වෙනසක් ඇති කළ හවුල්කාරිත්වය

වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ දී හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ හසිනි පෙරේරා අවස්ථාවට සාධාරණය ඉටු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සුදුසු ජයග්‍රහණයකට ගෙන ඒමට එක්ව කටයුතු කළහ. මෙම යුගලයගේ දායකත්වය, කණ්ඩායම සාපේක්ෂ අයාසයෙන් ජය ඉලක්කය පසු කිරීම සහතික කිරීමේ දී ඉතා වැදගත් විය. ඔවුහු පීඩනය යටතේ සංයමය සහ කුසලතාව යන දෙකම ප්‍රදර්ශනය කළහ.

කාන්තා ක්‍රිකට්හි වර්ධනය වන ශක්තිය

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා කාලෝචිත උත්තේජනයක් වන අතර, කණ්ඩායම තුළ වර්ධනය වන ගැඹුර සහ විශ්වාසය ප්‍රතිබිම්බ කරයි. සමරවික්‍රම සහ පෙරේරා සපයා දුන් ආකාරයේ දස්කම්, ජාතික සංවිධානය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ජාත්‍යන්තර舞台 ව්‍යාසාමාජිකත්වයේ අඛණ්ඩ සාර්ථකත්වය සඳහා බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවන නැඟී එන දක්ෂතාව ඉස්මතු කරයි.

මෙම ජයග්‍රහණය නිසැකවම කඳවුර තුළ ආත්මය ඉහළ නංවනු ඇති අතර, ඉදිරි තරඟ වලදී මෙම ප්‍රතිඵලය මත ගොඩ නඟා ගැනීමට කණ්ඩායම බලා සිටියදී වටිනා ගතිවේගයක් ලබා දෙනු ඇත. ජයග්‍රහණය ලබා ගත් ආකාරය - තනි පුද්ගල දීප්තිය ශක්තිමත් සමස්ත කණ්ඩායම් ප්‍රයත්නයට අනුපූරක වීම - රටපුරා ශ්‍රද්ධාවන්ත රසිකයන් සහ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් දිරිමත් කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවෝ ඔවුන්ගේ මුද්‍රාව තැබීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතර, මෙවැනි දස්කම් ඉදිරි තරඟාවලි වලට මෙම කණ්ඩායම රැගෙන යන ආකර්ශනීය හැකියාව සිහිගන්වන සංඥාවක් ලෙස කටයුතු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා යමින්, එකදිගට සත්වන මාසය ද සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, දිගු කාලීන ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ස්ථාපිත කර…

29 Jul 2026 Discuss
එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින් Sinhala

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින්

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දෘෂ්ටිකෝණය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනී ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා…

29 Jul 2026 Discuss
දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි Sinhala

දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි

පැරණි ගැටලුවකට නව ප්‍රවේශයක් ව්‍යුහාත්මක විසඳුමකට වඩා සංකේතාත්මක අභිනයක් ලෙස විවේචකයන් විස්තර කළ හැකි මෙම පියවරේදී, දූෂණයට හා රාජ්‍ය අංශයේ අකාර්යක්ෂමතාවයට…

29 Jul 2026 Discuss