Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි

පැරණි ගැටලුවකට නව ප්‍රවේශයක්

ව්‍යුහාත්මක විසඳුමකට වඩා සංකේතාත්මක අභිනයක් ලෙස විවේචකයන් විස්තර කළ හැකි මෙම පියවරේදී, දූෂණයට හා රාජ්‍ය අංශයේ අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි දිගුකාලීන සටනේ ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම අවිය ලෙස ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ විධිමත් ප්‍රතිඥාවයි. නිලධාරීන් හා රාජ්‍ය සේවකයන් අවංකභාවය හා කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ප්‍රතිඥා දීමට කැඳවනු ලබන අතර, මෙම පියවර වත්මන් රජයේ වගවීම කෙරෙහි — අවම වශයෙන් මූලධර්මයෙන් හෝ — දක්වන අවධානය පිළිබිඹු කරයි.

ප්‍රතිඥා ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස

දිවුරුම් හා විධිමත් ප්‍රකාශ භාවිතය ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය ජීවිතයට සම්පූර්ණයෙන් අලුත් දෙයක් නොවුණත්, පාලන මෙවලමක් ලෙස ප්‍රතිඥා දීම කෙරෙහි අළුතෙන් යොමු වූ අවධානය ප්‍රවේශමෙන් යුත් සහයෝගයක් මෙන්ම විවෘත සැකයක් ද ඇති කර ඇත. සහාය දක්වන්නෝ තර්ක කරන්නේ, රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර පුද්ගලික වගකීමේ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම ක්‍රමවේද ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අර්ථවත් පළමු පියවරක් බවයි. එහෙත් විරෝධකයෝ ප්‍රශ්න කරන්නේ, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ, නීති රෙගුලාසි හා දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරවලට ඉටු කළ නොහැකි වූ දෙය දිවුරුම් ප්‍රකාශයකට ඉටු කළ හැකිද යන්නයි.

පොරොන්දුවලින් වෙහෙසුණු ජාතියක්

වසර ගණනාවක් තිස්සේ ආර්ථික දුෂ්කරතා, නිලතල ප්‍රමාදයන් හා ප්‍රකට දූෂණ කේලාම් විඳදරාගත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, මෙම නිවේදනය හුරුපුරුදු නාදයක් දනවයි. රට පුරා අනුප්‍රාප්තික රජයන් යටතේ බොහෝ දූෂණ විරෝධී මුලපිරීම් දිග හැරී ඇත; ඒ බොහොමයකින් ව්‍යවහාරික ප්‍රතිඵල ඉතා සීමිත විය.

සැබෑ පරීක්ෂාව සිදු වනුයේ උත්සවයකදී කෙරෙන කතාවෙන් නොව, ඉදිරි සති හා මාසවලදී ගනු ලබන ක්‍රියාවන්ගෙනි.

ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න

මෙවැනි ප්‍රතිඥාවන් ඉටු කිරීම නිරීක්ෂණය හා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව නිරීක්ෂකයෝ වැදගත් ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. කතාබහ කෙරෙන ප්‍රධාන කරුණු අතර:

  • නිලධාරීන් ප්‍රතිඥාවන්හි කොන්දේසි උල්ලංඝනය කළහොත් ඔවුන් වගකිව යුතු කිරීමට යාන්ත්‍රණ පවතීද යන්න
  • දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ පුළුල් නෛතික හා ආයතනික රාමුව තුළ මෙම මුලපිරීම ගැළපෙන ආකාරය
  • රාජ්‍ය සේවයේ සියලු මට්ටම් හරහා ඒකාකාරව වැඩසටහන ව්‍යාප්ත කෙරේද යන්න

සාරය සහිත හෝ රහිත සංකේතවාදය

යහපාලනය සඳහා පෙනී සිටින්නෝ පිළිගන්නේ, දේශපාලන සංස්කෘතියේ වෙනසක් කොතැනකින් හෝ ඇරඹිය යුතු බවත්, අර්ථවත් දේශපාලන අභිලාෂයකින් ශක්තිමත් වන විට ප්‍රතිඥා ප්‍රකාශ ශීලාත්මක බරක් දරා ගත හැකි බවත්ය. එහෙත් ඔවුහු අනතුරු අඟවන්නේ, ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නීති, ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතන හා විනිවිද පෙනෙන රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලීන් — ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩ ලෙස සැලකිය යුතු අභියෝගවලට මුහුණ දෙන ක්ෂේත්‍ර — ආදේශ කිරීමට සංකේතවාදයට පමණක් නොහැකි බවයි.

රජය මෙම මුලපිරීම ඉදිරියට ගෙන යන විට, ප්‍රතිඥාව රාජ්‍ය සේවා සැපයීමේ මැනිය හැකි දියුණුවක් බවට හා දූෂිත පිළිවෙත් අවම කිරීමක් බවට පරිවර්තනය වේද, නැතිනම් ඊට පෙර ගිය දිගු හා සුහදශීලී නමුත් අවසානයේ අකාර්යක්ෂම ප්‍රතිසංස්කරණ අභිනයන්ගේ ලැයිස්තුවට එකතු වේද යන්න පිළිබඳ මහජන අවධානය굳ින් යොමු ව පවතිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට Sinhala

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට

හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ හසිනි පෙරේරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කම් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ස納得 ජනක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත්…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා යමින්, එකදිගට සත්වන මාසය ද සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, දිගු කාලීන ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ස්ථාපිත කර…

29 Jul 2026 Discuss
එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින් Sinhala

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින්

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දෘෂ්ටිකෝණය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනී ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා…

29 Jul 2026 Discuss