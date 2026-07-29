Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින්

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින්

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දෘෂ්ටිකෝණය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනී

ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ස්ථායී ශ්‍රේණිගත කිරීම පවත්වා ගෙන ගොස් ඇති අතර, නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ගමනේදී දිවයිනේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් බවට ලකුණු පෙන්නුම් කරන බව ආයතනය පෙන්වා දී ඇත.

ප්‍රකෘතිස්ථ වීමේ මධ්‍යයේ විශ්වාසයේ ඡන්දයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේණිගත කිරීම ස්ථායිව පවත්වා ගැනීමට එස්&පී ආයතනය ගත් තීරණය, රටේ ආර්ථික මූලාශ්‍ර ක්‍රමක්‍රමයෙන් ශක්තිමත් වෙමින් ඇතැයි යන වැඩෙන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ මූලික කරගත් ප්‍රකෘතිය ගතිකත්වයක් ලබා ගනිමින් ඇති බවට ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ට සහ මූල්‍ය ආයතනවලට ලබා දෙන වැදගත් සංඥාවක් ලෙස මෙම තහවුරු කිරීම සැලකේ.

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් පසු රජයේ ක්‍රමවේද ශක්තිය යළි ගොඩ නගා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කරන අවස්ථාවක, ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම ලැබෙයි. එම කඩා වැටීම රට පුරා ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ව්‍යාප්ත හිඟයකට සහ අභූතපූර්ව මහජන කැළඹීමකට තුඩු දුන්නේය.

තක්සේරුව පිටුපස ඇති ප්‍රධාන සාධක

විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, පහත සංවර්ධනයන් කිහිපයක් එස්&පී ආයතනයේ ධනාත්මක තක්සේරුවට දායක වී ඇති බවයි:

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ ලබා ඇති ප්‍රගතිය
  • විදේශ විනිමය සංචිතවල වැඩිදියුණුවීම
  • උද්ධමනය සහ රුපියලේ ක්‍රමානුකූල ස්ථාවරීකරණය
  • රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධකරණ පියවරයන් සඳහා රජයේ අඛණ්ඩ කැපවීම

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

එස්&පී වැනි ජාගත් වශයෙන් පිළිගත් ආයතනයකින් ලැබෙන ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළෙඳපොළවල සිය තත්ත්වය යළි තහවුරු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන රටකට ඉතා ජීවාන්විත වේ. ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමිකරුවන් සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ගිවිසුම් අනුගමනය කරන අතරතුර, විදේශ 직접 ආයෝජන誘ගෙන ඒමට සහ වඩාත් හිතකර කොන්දේසි සාකච්ඡා කිරීමට මෙය රටට ශ්‍රී ලංකාවට සහාය විය හැකිය.

කොළඹ නුවර ආර්ථිකඥයන් සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් මෙම ඉදිරි ගමන සැලකිල්ලෙන් යුතුව ස්වාගත කර ඇතත්, දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ වර්ධනය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ස්ථාවර ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යවශ්‍ය බව බොහෝ දෙනෙක් අවධාරණය කරති.

ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය කරා යන, අභියෝගාත්මක නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් බලාපොරොත්තු සහගත ගමනෙහි ගමන් කරන අතරතුර, දේශීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ පුළුල් මහජනතාව අතර විශ්වාසය ශක්තිමත් කිරීමට රජය මෙම තහවුරු කිරීම යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට Sinhala

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට

හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ හසිනි පෙරේරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කම් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ස納得 ජනක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත්…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා යමින්, එකදිගට සත්වන මාසය ද සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, දිගු කාලීන ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ස්ථාපිත කර…

29 Jul 2026 Discuss
දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි Sinhala

දූෂණයට හා අකාර්යක්ෂමතාවයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාව දිවුරුම් හා ප්‍රතිඥාවන් කරා යොමු වෙයි

පැරණි ගැටලුවකට නව ප්‍රවේශයක් ව්‍යුහාත්මක විසඳුමකට වඩා සංකේතාත්මක අභිනයක් ලෙස විවේචකයන් විස්තර කළ හැකි මෙම පියවරේදී, දූෂණයට හා රාජ්‍ය අංශයේ අකාර්යක්ෂමතාවයට…

29 Jul 2026 Discuss