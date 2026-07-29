ශ්රී ලංකාව පුරා වෙන් වෙන් වූ මාර්ග අනතුරු කිහිපයක දී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට
ජූලි 28 වැනිදා ශ්රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවූ මාර්ග අනතුරු මාලාවක දී මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් සිව් දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙය දිවයිනේ මාර්ගවල දිගින් දිගටම සිදු වන මාර්ග අනතුරු මරණ පිළිබඳ කණගාටුදායක තත්ත්වය ඉස්මතු කරයි.
මෝටර් සයිකල් පදවන්නන්ට දරුණුම පීඩාව
එකම දිනයක රටේ විවිධ ප්රදේශවල සිදු වූ මෙම අනතුරු වලදී රියදුරන් සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් ඉතා අවදානම් තත්ත්වයකට ලක්ව සිටින බව මෙයින් ද අවධාරණය වේ. පස්වැනි වින්දිතයා ද එම කාලය තුළ වාර්තා වූ වෙනත් මාර්ග අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
දිගින් දිගටම පවතින මාර්ග සුරක්ෂිතතා අර්බුදය
මෙම සිදුවීම් ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින මාර්ග සුරක්ෂිතතා අභියෝගයන් පිළිබඳ කටුක සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. මෝටර් සයිකල් රට පුරා, විශේෂයෙන් ග්රාමීය ප්රදේශවල ප්රධාන ප්රවාහන මාධ්යයක් ව පවතින නමුත්, මාර්ග මරණ සංඛ්යාලේඛනවල මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් සේ සිදු ව ඇති. රියදුරන් අනුපාතිකව ඉහළ නියෝජනයක් දරති.
හිස් ආවරණ පැළඳීමට, වේග සීමා පිළිපැදීමට සහ විශේෂයෙන් මාරාන්තික ගැටීම්වල අවදානම ඉහළ මට්ටමක පවතින ග්රාමීය හා අඳුරු මාර්ගවල ප්රවේශම් වීමට මෝටර් සයිකල් පදවන්නන්ට බලධාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත.
වැඩි විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම්
මාර්ග සුරක්ෂිතතා පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ රථවාහන නීති ක්රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීමට සහ සෑම වසරකම ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල අහිමි වන ජීවිත ගණන අඩු කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට ආයෝජනය කිරීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
ජූලි 28 වැනිදා සිදු වූ මරණ කරදරකාරී ජාතික ප්රවණතාවකට එකතු වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ අහඹු මරණ සඳහා ප්රධාන හේතූන්ගෙන් එකක් ලෙස මාර්ග අනතුරු දිගටම වාර්තා වේ. පොලිස් හා ප්රවාහන නිලධාරීන් එක් එක් සිදුවීමේ තනි තනි තත්ත්වයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ දිගටම පවත්වති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.