Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වෙන් වෙන් වූ මාර්ග අනතුරු කිහිපයක දී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව පුරා වෙන් වෙන් වූ මාර්ග අනතුරු කිහිපයක දී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

ජූලි 28 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවූ මාර්ග අනතුරු මාලාවක දී මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් සිව් දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙය දිවයිනේ මාර්ගවල දිගින් දිගටම සිදු වන මාර්ග අනතුරු මරණ පිළිබඳ කණගාටුදායක තත්ත්වය ඉස්මතු කරයි.

මෝටර් සයිකල් පදවන්නන්ට දරුණුම පීඩාව

එකම දිනයක රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිදු වූ මෙම අනතුරු වලදී රියදුරන් සිව් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගවල මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් ඉතා අවදානම් තත්ත්වයකට ලක්ව සිටින බව මෙයින් ද අවධාරණය වේ. පස්වැනි වින්දිතයා ද එම කාලය තුළ වාර්තා වූ වෙනත් මාර්ග අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

දිගින් දිගටම පවතින මාර්ග සුරක්ෂිතතා අර්බුදය

මෙම සිදුවීම් ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටින මාර්ග සුරක්ෂිතතා අභියෝගයන් පිළිබඳ කටුක සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මෝටර් සයිකල් රට පුරා, විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ව පවතින නමුත්, මාර්ග මරණ සංඛ්‍යාලේඛනවල මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් සේ සිදු ව ඇති. රියදුරන් අනුපාතිකව ඉහළ නියෝජනයක් දරති.

හිස් ආවරණ පැළඳීමට, වේග සීමා පිළිපැදීමට සහ විශේෂයෙන් මාරාන්තික ගැටීම්වල අවදානම ඉහළ මට්ටමක පවතින ග්‍රාමීය හා අඳුරු මාර්ගවල ප්‍රවේශම් වීමට මෝටර් සයිකල් පදවන්නන්ට බලධාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇත.

වැඩි විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලීම්

මාර්ග සුරක්ෂිතතා පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ රථවාහන නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීමට සහ සෑම වසරකම ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගවල අහිමි වන ජීවිත ගණන අඩු කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට ආයෝජනය කිරීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ජූලි 28 වැනිදා සිදු වූ මරණ කරදරකාරී ජාතික ප්‍රවණතාවකට එකතු වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ අහඹු මරණ සඳහා ප්‍රධාන හේතූන්ගෙන් එකක් ලෙස මාර්ග අනතුරු දිගටම වාර්තා වේ. පොලිස් හා ප්‍රවාහන නිලධාරීන් එක් එක් සිදුවීමේ තනි තනි තත්ත්වයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ දිගටම පවත්වති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ අපරාධ සහකරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ අපරාධ සහකරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට

කුප්‍රකට සංවිධිත අපරාධ සැකකරු කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ ප්‍රධාන සහකරුවෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. රත්මලාන සෙයිමා ලෙස…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 29 වැනි බදාදා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිනය පුරාවටම ප්‍රධාන වශයෙන් වියළි…

29 Jul 2026 Discuss
සිලෝනය රසායනික විද්‍යා ආයතනය 2026 නව සිසුන් උදෙසා ක්‍රීඩා හා සැමරුම් උළෙලකින් උණුසුම් පිළිගැනීමක් Sinhala

සිලෝනය රසායනික විද්‍යා ආයතනය 2026 නව සිසුන් උදෙසා ක්‍රීඩා හා සැමරුම් උළෙලකින් උණුසුම් පිළිගැනීමක්

සිලෝන් කෙමිස්ට්‍රි ආයතනය (IChemC) තම නවතම සිසු පිරිසට අමතක නොවන පිළිගැනීමක් සලසා දෙමින්, ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන ගමනේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සංවිධානය…

29 Jul 2026 Discuss