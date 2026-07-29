Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 29 වැනි බදාදා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිනය පුරාවටම ප්‍රධාන වශයෙන් වියළි තත්ත්ව පවතිනු ඇතැයි අනාවැකි පළ කර ඇත.

බදාදා අලුයම 5.30 ට නිකුත් කරන ලද මෙම අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල විටින් විට වර්ෂාව ඇතිවීමට ඉඩ ඇති නමුත්, සමස්ත කාලගුණ රටාව බොහෝ ප්‍රදේශ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් වියළිව පවතිනු ඇත.

රටපුරා වැසියන්ට සහ රථවාහන ගමනාගමනයේ නියැලෙන්නන්ට සාමාන්‍යයෙන් දිනය පුරා හිතකර කාලගුණ තත්ත්ව අපේක්ෂා කළ හැකි වුවද, දේශීය වර්ෂාවන්ට ගොදුරු වීමේ ඉඩකඩ ඇති ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් කෙටි කාලීන වර්ෂා සඳහා සූදානමින් සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

විශේෂයෙන් දිවයිනේ ක්‍රියාශීලී මෝසම් සෘතුව තුළ, කාලගුණ රටා ඉතා ඉක්මනින් හා අනපේක්ෂිත ලෙස වෙනස් විය හැකි බැවින්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම උපදෙස් හා නිවේදන සමඟ සම්බන්ධව සිටීමට මහජනතාව දිරිගැන්වේ.

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්ව පවතින කාල වලදී, ධාරාපාතයක් අතරතුර අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් වැළකීම සහ අවදානම්කාරී ප්‍රදේශ සඳහා නිකුත් කළ හැකි ගංවතුර හෝ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම ඇතුළු අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගැනීමට බලධාරීන් මහජනතාවට මතක් කර දෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විවාදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් NPP අභ්‍යන්තරයේ මතභේද මතුවෙද්දී නීතිඥ සංගමය ඉලක්ක කරගනී Sinhala

විවාදාත්මක යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් NPP අභ්‍යන්තරයේ මතභේද මතුවෙද්දී නීතිඥ සංගමය ඉලක්ක කරගනී

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෙම සතියේ එරට බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP) රජයේ ප්‍රහාරයට ලක් වූ අතර, විවාදාත්මක යෝජනාවකට ඇමති මණ්ඩලය විධිමත් අනුමැතිය…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පුරා වෙන් වෙන් වූ මාර්ග අනතුරු කිහිපයක දී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වෙන් වෙන් වූ මාර්ග අනතුරු කිහිපයක දී පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

ජූලි 28 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ එකිනෙකට සම්බන්ධ නොවූ මාර්ග අනතුරු මාලාවක දී මෝටර් සයිකල් පදවන්නන් සිව් දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට…

29 Jul 2026 Discuss
කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ අපරාධ සහකරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ අපරාධ සහකරු යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට

කුප්‍රකට සංවිධිත අපරාධ සැකකරු කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ ප්‍රධාන සහකරුවෙකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. රත්මලාන සෙයිමා ලෙස…

29 Jul 2026 Discuss