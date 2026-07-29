ශ්රී ලංකා කාලගුණ යාවත්කාලීන කිරීම: ජූලි 29 වැනිදා දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශවල වියළි තත්ත්ව අපේක්ෂිතයි
2026 ජූලි 29 වැනි බදාදා දිනය සඳහා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශවල දිනය පුරාවටම ප්රධාන වශයෙන් වියළි තත්ත්ව පවතිනු ඇතැයි අනාවැකි පළ කර ඇත.
බදාදා අලුයම 5.30 ට නිකුත් කරන ලද මෙම අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ ඇතැම් ප්රදේශවල විටින් විට වර්ෂාව ඇතිවීමට ඉඩ ඇති නමුත්, සමස්ත කාලගුණ රටාව බොහෝ ප්රදේශ සඳහා ප්රධාන වශයෙන් වියළිව පවතිනු ඇත.
රටපුරා වැසියන්ට සහ රථවාහන ගමනාගමනයේ නියැලෙන්නන්ට සාමාන්යයෙන් දිනය පුරා හිතකර කාලගුණ තත්ත්ව අපේක්ෂා කළ හැකි වුවද, දේශීය වර්ෂාවන්ට ගොදුරු වීමේ ඉඩකඩ ඇති ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් කෙටි කාලීන වර්ෂා සඳහා සූදානමින් සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
විශේෂයෙන් දිවයිනේ ක්රියාශීලී මෝසම් සෘතුව තුළ, කාලගුණ රටා ඉතා ඉක්මනින් හා අනපේක්ෂිත ලෙස වෙනස් විය හැකි බැවින්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම උපදෙස් හා නිවේදන සමඟ සම්බන්ධව සිටීමට මහජනතාව දිරිගැන්වේ.
අයහපත් කාලගුණ තත්ත්ව පවතින කාල වලදී, ධාරාපාතයක් අතරතුර අනවශ්ය ගමන් බිමන් වැළකීම සහ අවදානම්කාරී ප්රදේශ සඳහා නිකුත් කළ හැකි ගංවතුර හෝ නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම ඇතුළු අවශ්ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගැනීමට බලධාරීන් මහජනතාවට මතක් කර දෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.