Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නැගෙනහිර පළාත සහ තවත් දිස්ත්‍රික්ක පහක් සඳහා තාප දර්ශක අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නැගෙනහිර පළාත සහ තවත් දිස්ත්‍රික්ක පහක් සඳහා තාප දර්ශක අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බදාදා දිනය සඳහා උණුසුම් කාලගුණ උපදේශනයක් නිකුත් කරමින්, නැගෙනහිර පළාත පුරා සහ රටේ තවත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා භයානක ලෙස ඉහළ තාප දර්ශක මට්ටම් අපේක්ෂා කරන බව ජනතාවට අනතුරු අඟවා සිටී.

තාප අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ ඇති ප්‍රදේශ

මෙම උපදේශනය, අම්පාර, මඩකලපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත් නැගෙනහිර පළාත සමස්තය ආවරණය කරයි. නැගෙනහිර පළාතට අමතරව, දිවයිනේ තවත් දිස්ත්‍රික්ක පහක් ද මෙම අනතුරු ඇඟවීම යටතේ තබා ඇති අතර, දිවා කාලය පුරාම සැලකිය යුතු ලෙස උෂ්ණත්වය ඉහළ යනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ අපේක්ෂා කෙරෙති.

තාප දර්ශකය යනු කුමක්ද?

සාමාන්‍යයෙන් "දැනෙන උෂ්ණත්වය" ලෙස හඳුන්වනු ලබන තාප දර්ශකය, වායු උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්‍රතා මට්ටම් දෙකම සැලකිල්ලට ගත් විට මිනිස් සිරුරට සැබෑ වශයෙන් දැනෙන උෂ්ණත්වය මනිනු ලබයි. ඉහළ තාප දර්ශක අගයන් බරපතල සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කළ හැකි අතර, විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන්, කුඩා දරුවන් සහ පෙර පටන් පවතින රෝගාබාධ ඇති අය වැනි අවදානම් සහිත කණ්ඩායම් සඳහා මෙය වඩාත් බරපතල වේ.

පොදු උපදේශනය

අධික උෂ්ණත්ව කාලය තුළ පහත ප්‍රවේශම් සේවා අනුගමනය කරන ලෙස බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී:

  • දිවා කාලය පුරාම ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කිරීමෙන් සජලනය පවත්වා ගන්න
  • විශේෂයෙන් දහවල් උච්ච කාලවලදී සෘජු හිරු එළියට දිගු කාලයක් නිරාවරණය වීමෙන් වළකින්න
  • එළිමහනේ සිටින විට සැහැල්ලු, ලිහිල් ඇඳුම් පැළඳගන්න
  • හැකි සෑම විටෙකම සෙවනේ හෝ වායු සමීකරණය කළ පරිසරවල රැඳෙන්න
  • වැඩිහිටි ඥාතීන්ගේ සහ කුඩා දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන්න

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු අනුගමනය කරමින්, දිවා කාලය පුරා තත්ත්වය වර්ධනය වන විට නිල මාර්ගෝපදේශ සියල්ලට අවනත වන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

ලාල් විජේනායකගේ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද NPP තුළ බෙදීම් ඇතැයි යන තර්ක සාධාරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

සාධාරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර, ජ්‍යෙෂ්ඨ පක්ෂ නායක ලාල් විජේනායක රජයේ ප්‍රධාන යෝජනාවකට සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළ ද, එළඹ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (NPP)…

28 Jul 2026 Discuss
වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා Sinhala

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවට IMF යෝජිත අතිරේක බදු අවශ්‍ය නොවේ — නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් යෝජනා කරන ලද අතිරේක බදු දෙකක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන…

28 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවාස දිගුකාලීන බදු පදනමින් සංචාරක ආයෝජනය සඳහා විවෘත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්, නිල ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ පෞද්ගලික ආයෝජකයින්ට විවෘත කිරීමට ජනාධිපතිවරයා…

28 Jul 2026 Discuss