U-19 ලෝක කුසලාන තරු මංජොත් කල්රාට ඇප අස්වී - ලංකා ප්රිමියර් ලීග් නඩුවේ රඳවා ගැනීම දිගටම
ඉන්දියාවේ හිටපු යටිවයස් 19 ලෝක කුසලාන වීරයා වූ මංජොත් කල්රාට ලංකා ප්රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ නඩුවකට අදාළව ඇප ලබාදීම අධිකරණය ප්රතික්ෂේප කළ අතර, ඔහු දිගටම රඳවාගෙන සිටී. ඉන්දියාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂාන්විත තරුණ ක්රීඩකයෙකු ලෙස වරක් ප්රශංසාවට ලක් වූ මෙම ක්රිකට් ක්රීඩකයාට මෙය නව පසු බෑමකි.
ලෝක කුසලාන ජයග්රහණයේ සිට නීතිමය කරදර දක්වා
2018 වසරේ ICC යටිවයස් 19 ක්රිකට් ලෝක කුසලානයේ ඉන්දියාවේ ජයග්රහණය සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ මංජොත් කල්රා, ශූරතාවලිය ලැබූ ජනප්රිය නාමයක් බවට පත් විය. අවසාන මැचයේ ජය දිනාදෙන සියවසක් වාර්තා කළ ඔහු, දකුණු ආසියාව පුරා ක්රිකට් රසිකයන් අතර හුරු-පුරුදු නාමයක් බවට පත් වූ අතර, ක්රීඩාවේ දීප්තිමත්미래යක් ඔහු හමුවේ ඇතැයි පුළුල් ලෙස අනාවැකි කෙරිණි.
කෙසේ වෙතත්, ඉන් පසු වසරවල ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය නාටකීය හා කනගාටුදායක හැරවුමක් ගත් අතර, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන විසිවිස් ක්රිකට් ශූරතාවය වන ලංකා ප්රිමියර් ලීගය හා සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතුවලට ඔහු දැනට මුහුණ දී සිටී.
ඇප ප්රතික්ෂේප - රඳවා ගැනීම දිගටම
කල්රාගේ ඇප අයදුම්පත බලධාරීන් විසින් ප්රතික්ෂේප කළ බැවින්, නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට යනු ලබන අතරේ ඔහු රඳවාගෙන සිටිනු ඇත. LPL සමඟ ඔහුගේ සම්බන්ධය පිළිබඳ කාරණය සම්බන්ධ බලධාරීන් එය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සළකන්නේ දැයි මෙම ඇප ප්රතික්ෂේපය අවධාරණය කරයි.
කල්රාගේ නඩුවට අදාළ චෝදනා හෝ අවහිරතාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මේ අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, මෙම සිදුවීම ඉන්දියාවේ සහ ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ප්රජාව දෙකේම කම්පනයක් ඇති කර ඇත.
තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට අනතුරු ඇඟවීමේ කථාවක්
කල්රාගේ තත්ත්වය, තරුණ ක්රීඩකයින්ට වෘත්තීය ක්රීඩාව සහ ඒ හා සම්බන්ධ පරිසරය තුළ ගමන් කරන විට මුහුණ දිය හැකි අවදානම් පිළිබඳ තියුණු මතක් කිරීමකි. ඉන්දියාවේ ජූනියර් ක්රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ප්රශංසිත මොහොතක් සමඟ ඇරඹුණු ඔහුගේ කථාව, ගැඹුරු කනස්සල්ලට කාරණාවක් දෙසට හැරී ඇත.
ආරම්භයේ සිට සැලකිය යුතු ලෙස ප්රතිරූපය ඉහළ නංවා ඇති, සෑම මෞසුමකම ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩා දක්ෂතා ආකර්ෂණය කරගන්නා ලංකා ප්රිමියර් ලීගය, ශූරතාවයේ කීර්තිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඉක්මනින් විසඳා ගැනීමට නිලධාරීන් ශ්රමය දරන ශීර්ෂස්ථාන ක්ෂේත්රයෙන් ඔබ්බේ ආරවුලකට දැන් සම්බන්ධ වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් සහ නිලධාරීන් දෙදෙනාම, දිවයිනේ ක්රිකට් භූ දර්ශනය සඳහා සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරන ශූරතාවයේ අඛණ්ඩතාව ස්පර්ශ කරන බැවින්, මෙම නඩුවේ දිගු ගමන ළඟෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.