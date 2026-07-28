චීන ජාතිකයාගේ රුපියල් මිලියන 20 කොල්ලය සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු රාජ්ය අමාත්යවරයාගේ පුත්රයා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට ඇප
හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ පුත් අනූද ජනදිත් බණ්ඩාර ඇතුළු පස් දෙනෙකු චීන ජාතිකයෙකුට අයත් රුපියල් මිලියන 20 ක් කොල්ල කෑමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී අත්අඩංගුවට ගෙන සිටි අතර, ෆෝට් මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඔවුනට ඇප ලබා දී තිබේ.
සියලු සැකකරුවන් පස් දෙනාටම ඇප ලබා දෙයි
ඊයේ (අදාළ දිනය) අදාළ නියෝගය ලබා දෙමින් මහේස්ත්රාත්වරයා සැකකරුවන් පස් දෙනාටම ඇප නියම කළේය. චීන ජාතිකයාගෙන් විශාල මුදලක් සොරාගත් බවට කෙරෙන චෝදනා සම්බන්ධව පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබ තිබූ අතර, නඩුවට සම්බන්ධ ප්රභූ පෞද්ගලිකත්වය හේතුවෙන් සිද්ධිය ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක් විය.
ප්රසිද්ධ සම්බන්ධතාවය මහජන විමර්ශනයට ලක් වේ
ශාන්ත බණ්ඩාර ඊට පෙර රාජ්ය අමාත්යධුරය දරා සිටි හෙයින්, ඔහුගේ පුත් අනූද ජනදිත් බණ්ඩාරගේ සම්බන්ධීතාවය මහජනතාව හා මාධ්ය දෙඅංශයේම අධික කතාබහට තුඩු දී ඇත. ශ්රී ලාංකේය සමාජයේ සෑම මට්ටමකම නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම හා වගවීම සම්බන්ධ පවතින ගැටලු මෙම නඩුව ඉස්මතු කරයි.
පරීක්ෂණ ඉදිරියටත් කරගෙන යයි
සැකකරුවන් ඇප මත මුදා හරිනු ලැබ ඇතත්, කොල්ල කෑමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඉදිරියටත් කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. චීන ජාතිකයාගේ භාරයෙන් රුපියල් මිලියන 20 ක් අතුරුදහන් වූ යැයි කියන අවස්ථාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර සාක්ෂි රැස් කිරීම බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.
නඩු විභාගය ඉදිරි දිනක නැවත ෆෝට් මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ගැනෙන බවට නියමිත වන අතර, නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ නඩු විභාග කටයුතු ප්රගතිශීලී ලෙස සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.