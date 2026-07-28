Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන ජාතිකයාගේ රුපියල් මිලියන 20 කොල්ලය සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට ඇප

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන ජාතිකයාගේ රුපියල් මිලියන 20 කොල්ලය සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට ඇප

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ පුත් අනූද ජනදිත් බණ්ඩාර ඇතුළු පස් දෙනෙකු චීන ජාතිකයෙකුට අයත් රුපියල් මිලියන 20 ක් කොල්ල කෑමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී අත්අඩංගුවට ගෙන සිටි අතර, ෆෝට් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඔවුනට ඇප ලබා දී තිබේ.

සියලු සැකකරුවන් පස් දෙනාටම ඇප ලබා දෙයි

ඊයේ (අදාළ දිනය) අදාළ නියෝගය ලබා දෙමින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා සැකකරුවන් පස් දෙනාටම ඇප නියම කළේය. චීන ජාතිකයාගෙන් විශාල මුදලක් සොරාගත් බවට කෙරෙන චෝදනා සම්බන්ධව පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබ තිබූ අතර, නඩුවට සම්බන්ධ ප්‍රභූ පෞද්ගලිකත්වය හේතුවෙන් සිද්ධිය ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක් විය.

ප්‍රසිද්ධ සම්බන්ධතාවය මහජන විමර්ශනයට ලක් වේ

ශාන්ත බණ්ඩාර ඊට පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරය දරා සිටි හෙයින්, ඔහුගේ පුත් අනූද ජනදිත් බණ්ඩාරගේ සම්බන්ධීතාවය මහජනතාව හා මාධ්‍ය දෙඅංශයේම අධික කතාබහට තුඩු දී ඇත. ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ සෑම මට්ටමකම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා වගවීම සම්බන්ධ පවතින ගැටලු මෙම නඩුව ඉස්මතු කරයි.

පරීක්ෂණ ඉදිරියටත් කරගෙන යයි

සැකකරුවන් ඇප මත මුදා හරිනු ලැබ ඇතත්, කොල්ල කෑමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඉදිරියටත් කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. චීන ජාතිකයාගේ භාරයෙන් රුපියල් මිලියන 20 ක් අතුරුදහන් වූ යැයි කියන අවස්ථාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර සාක්ෂි රැස් කිරීම බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

නඩු විභාගය ඉදිරි දිනක නැවත ෆෝට් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ගැනෙන බවට නියමිත වන අතර, නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ නඩු විභාග කටයුතු ප්‍රගතිශීලී ලෙස සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පන්ති කාමරවල දක්ෂ ගුරුවරයෙකු කෘත්‍රිම බුද්ධියට සැමවිටම ජය ගන්නේ ඇයි? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පන්ති කාමරවල දක්ෂ ගුරුවරයෙකු කෘත්‍රිම බුද්ධියට සැමවිටම ජය ගන්නේ ඇයි?

තාක්ෂණයට අනුකරණය කළ නොහැකි ගම්බද පාඩමක් අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මියගේ ආණ්ඩුව ඩිජිටල් ඉගෙනීම කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධාරණයක් යොමු කරමින් දැඩි…

28 Jul 2026 Discuss
හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප ප්‍රතික්ෂේප වෙයි Sinhala

හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

මැච් ෆික්සිං සිද්ධියකට සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා රාශියකට මුහුණ දෙන හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඇප අයදුම්පත ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර,…

28 Jul 2026 Discuss
ඇමරිකාවේ තීරු බදු වෙනස්කම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් අපනයනකරුවන්ට නව අවස්ථා උදාවෙයි Sinhala

ඇමරිකාවේ තීරු බදු වෙනස්කම් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් අපනයනකරුවන්ට නව අවස්ථා උදාවෙයි

ශ්‍රී ලංකා රබර් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයන් හා අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය (SLAMERP) මෙම වර්ධනය දේශීය කර්මාන්තය සඳහා ප්‍රධාන අවස්ථාවක් ලෙස පිළිගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් හා…

28 Jul 2026 Discuss