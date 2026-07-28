ශ්රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名 著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.