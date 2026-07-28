Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名 著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著名著

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ මත පවතින තතානය දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ප්‍රකෘතිය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි…

28 Jul 2026 Discuss
දෙහිවල සොහොන් බිමේ ආරක්ෂක නිලධාරියා ඝාතනය කිරීමට රු. 200,000ක් ගෙවා කුලී මිනීමරුවෙකු යොදාගත් සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

දෙහිවල සොහොන් බිමේ ආරක්ෂක නිලධාරියා ඝාතනය කිරීමට රු. 200,000ක් ගෙවා කුලී මිනීමරුවෙකු යොදාගත් සැකකරු අත්අඩංගුවට

දෙහිවල-මවුන්ට් ලැවිනියා නිසල සේවන පොදු සොහොන් භූමියේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති…

28 Jul 2026 Discuss