Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ මත පවතින තතානය දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය පාරිභෝගිකයන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් අතර නව කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

දැනටමත් දිරාගිය ආර්ථිකයකට වැටෙන බර

ශ්‍රී ලංකාව තම නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් වූ පශ්චාත් කාලීන අවධිය තවමත් ජය ගනිමින් සිටින මෙම කාලෙහිදී ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම ඉතා අසාධාරණ ලෙස දැනෙයි. ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යාම, උද්ධමනය සමාළොච්චනය කිරීමෙන් ලද දිනාගත් ජයග්‍රහණ ආපසු හැරවීමටත්, රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමටත් තර්ජනයක් වෙයි.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙම මිල ඉහළ යාම පොම්ප ස්ථානවලදී මෙන්ම ජීවන වියදමෙහි ද දැනෙන අතර, ප්‍රවාහන හා සැපයුම් වියදම් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ගණන් ඔස්සේ රැල්ලක් සේ පැතිරෙමින් යයි.

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළේ කළඹීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන අංශය මත පැවතෙන පීඩනය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුවන්නේ, සැපයුම් සීමාවන් සහ භූ-දේශපාලනික ආතතීන් ගොරෝසු තෙල් මිල ඉහළ නංවා ඇති ජාත්‍යන්තර තෙල් වෙළඳපොළේ කළඹීම හේතුවෙනි. ඉන්ධන ආනයනය මත බෙහෙවින් රදා පැවතෙන රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට එවැනි බාහිර කම්පනවලින් ආරක්‍ෂා වීමේ හැකියාව ඉතා සීමිතය.

සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් සංස්ථාව සහ අදාළ අනෙකුත් බලධාරීන්, මහජන සුභසාධනය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය වගකීම අතර සමතුලිතතාවක් ස්ථාපිත කරන ආකාරයෙන් මිල ගණන් ව්‍යුහය කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩෙන විමර්ශනයකට ලක්ව සිටිති.

ඉදිරි ගමන සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

ආර්ථිකඥයන් සහ ශක්ති විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, දිගින් දිගටම ඉහළ ඉන්ධන මිල ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ උත්සාහයන් අඩාල කළ හැකි අතර, ඒ සඳහා ඇති හැකියාව ඇති ක්ෂේත්‍ර නම්:

  • අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල්වලට පොදු ප්‍රවාහනයේ දැරිය හැකි බව
  • කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායවල මෙහෙයුම් පිරිවැය
  • කෘෂිකාර්මික හා ධීවර අංශවල ඵලදායිතාව
  • රජයේ සහනාධාර කැපවීම් සහ ජාතික අයවැය
ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ ගමන් මාර්ගයට බරපතළ බාහිර අවදානමක් ඉදිරිපත් කරයි, විශේෂයෙන්ම රට IMF වැඩසටහනේ ඉලක්ක සපුරාලීමට සහ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන මෙම වේලාවේදී.

තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී, සහනාධාර හරහා පිරිවැය අවශෝෂණය කිරීමට, සිල්ලර මිල ගණන් සකස් කිරීමට, හෝ ආනයනික ඉන්ධන මත රටේ දිගුකාලීන යැපීම අඩු කිරීම සඳහා විකල්ප ශක්ති උපාය මාර්ග අනුගමනය කිරීමට බලධාරීන් තෝරා ගනීද යන්න — රජයේ ප්‍රතිචාරය දෙස සෑම දෙනාගේම ඇස් යොමු වී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ප්‍රකෘතිය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි…

28 Jul 2026 Discuss
දෙහිවල සොහොන් බිමේ ආරක්ෂක නිලධාරියා ඝාතනය කිරීමට රු. 200,000ක් ගෙවා කුලී මිනීමරුවෙකු යොදාගත් සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

දෙහිවල සොහොන් බිමේ ආරක්ෂක නිලධාරියා ඝාතනය කිරීමට රු. 200,000ක් ගෙවා කුලී මිනීමරුවෙකු යොදාගත් සැකකරු අත්අඩංගුවට

දෙහිවල-මවුන්ට් ලැවිනියා නිසල සේවන පොදු සොහොන් භූමියේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති…

28 Jul 2026 Discuss