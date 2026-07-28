දෙහිවල සොහොන් බිමේ ආරක්ෂක නිලධාරියා ඝාතනය කිරීමට රු. 200,000ක් ගෙවා කුලී මිනීමරුවෙකු යොදාගත් සැකකරු අත්අඩංගුවට
දෙහිවල-මවුන්ට් ලැවිනියා නිසල සේවන පොදු සොහොන් භූමියේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, රු. 200,000ක් ගෙවා මෙම කුලී ඝාතනය සිදු කර ඇති බව පොලීසිය හෙළිදරව් කර ඇත.
සොහොන් භූමි වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමක්
දෙහිවල-මවුන්ට් ලැවිනියා ප්රදේශයේ ප්රසිද්ධ පොදු සොහොන් භූමියේ සිදු වූ මාරාන්තික සිද්ධිය පිළිබඳ සිදු කළ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව, වෙඩි තැබූ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ප්රහාරය එල්ල වූ අවස්ථාවේ සේවයේ නිරත ව සිටි ආරක්ෂක නිලධාරියා වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති අතර, මෙය පූර්ව සැලසුමකට අනුව සිදු කළ කුලී මිනීමැරුමක් බව පරීක්ෂකයෝ දැන් විශ්වාස කරති.
රු. 200,000කට සිදු කළ කුලී ඝාතනයක්
ඝාතනය සිදු කිරීම සඳහා රු. 200,000ක මුදලකට සැකකරු කුලියට ගෙන ඇති බව පොලිස් පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය වී ඇත. මෙම හෙළිදරව්ව, මෙය හදිසි ප්රචණ්ඩකාරී ක්රියාවක් නොව, ප්රවේශමෙන් සැලසුම් කළ ක්රියාවලියක් බව පෙන්නුම් කරන අතර, අපරාධයේ සංවිධානාත්මක ස්වභාවය පිළිබඳව බරපතළ කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ
කුලී ඝාතනය සංවිධානය කිරීමේදී සම්බන්ධ වී සිටිය හැකි වෙනත් පුද්ගලයින් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කටයුතු සිදු කරමින්, බලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරයි. ආරක්ෂක නිලධාරියා ඉලක්ක කර ගැනීම පිටුපස ඇති හේතුව මෙම අවස්ථාවේ දී තවමත් අපැහැදිලිය.
ශෝකාතුර පවුල් හා ප්රජා සාමාජිකයන් නිරන්තරයෙන් පැමිණෙන පොදු සොහොන් භූමියක් තුළ, නොබියව මෙම ඝාතනය සිදු කර තිබීම නිසා මෙම සිද්ධිය මහජනතාවගේ අවධානයට ලක් වී ඇත. පරීක්ෂණය සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති පුද්ගලයින් ඉදිරිපත් වී බලධාරීන්ට සහාය දෙන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.