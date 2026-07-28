දේවිනුවර විෂ්ණු දේවාලයේ පෙරහැර ආරම්භයට පෙර කවඩි නර්තන කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් මත්ද්රව්ය සමඟ අත්අඩංගුවට
දේවිනුවර උත්පලවර්ණ ශ්රී විෂ්ණු දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහැරට පෙර පවත්වන ලද පූර්ව පරීක්ෂාවකදී කවඩි නර්තන කණ්ඩායම් කිහිපයක සාමාජිකයන් සතුව මත්ද්රව්ය සොයාගැනීමෙන් පසු පොලීසිය ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
පෙරහැර ආරම්භයට පෙර සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම්
ආගමික උත්සවය ආරම්භ වීමට පෙරම බලධාරීන් ක්ෂණිකව කටයුතු කර අදාළ පුද්ගලයන් රඳවා ගත් අතර, නීති විරෝධී ද්රව්ය රැගෙන සිටි අය පෙරහැරෙන් ඉවත් කරන ලදී. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කෙරුණේ බහුලව ජනාකීර්ණ වන වාර්ෂික දේවාල පෙරහැරට පෙර සිදු කරනු ලබන සාමාන්ය ආරක්ෂක මෙහෙයුම්වල කොටසක් ලෙසිනි.
ශ්රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවරෙහි පිහිටා ඇති දේවිනුවර උත්පලවර්ණ ශ්රී විෂ්ණු දේවාලය, රටේ වඩාත්ම පූජනීය හින්දු හා බෞද්ධ ආගමික ස්ථානවලින් එකකි. එහි වාර්ෂික පෙරහැරට දිවයිනේ සෑම දෙසකින්ම බැතිමතුන් හා කලාකරුවන් විශාල පිරිසක් එක්රැස් වන බැවින්, ප්රාදේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට ආරක්ෂාව සහතික කිරීම ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් වී ඇත.
කවඩි සම්ප්රදාය විමර්ශනයට ලක්වෙයි
කවඩි නර්තනය යනු හින්දු දේවතාවන්ට, විශේෂයෙන් ප්රධාන ආගමික පෙරහැර අතරතුර ගෞරව දක්වමින් ඉටු කෙරෙන ගැඹුරු භක්තිමත් සම්ප්රදායක් වේ. මෙම සම්ප්රදාය දෙමළ හා සිංහල හින්දු ප්රජාවන් දෙකටම ආධ්යාත්මික වශයෙන් අතිශය වැදගත් වන බැවින්, ඊට සහභාගි වූ අය සතුව මත්ද්රව්ය සොයාගැනීම ආගමික බලධාරීන් හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන දෙකටම බරපතළ සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු කරුණකි.
අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පුද්ගලයන්ගේ නිශ්චිත සංඛ්යාව හෝ රඳවා ගත් මත්ද්රව්යවල නිශ්චිත ප්රමාණය හෝ වර්ගය පොලීසිය තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. විමර්ශන ක්රියාවලිය දිගටම පවතින බව වාර්තා වේ.
ආගමික උත්සව අවස්ථාවලදී දැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්
මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් ප්රජා නායකයන් විශාල පරිමාණ ආගමික රැස්වීම්වලදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, උත්සව භූමිවල පිරිස් රැකිය ගනිමින් නීති විරෝධී ක්රියාවල නිරත වීමට කිහිප දෙනකු සෙවීම ගැටළුවක් ලෙස ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
- දේවිනුවර උත්පලවර්ණ ශ්රී විෂ්ණු දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහැරට පෙර අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී
- රඳවා ගනු ලැබූ අය උත්සවයට සහභාගි වූ කවඩි නර්තන කණ්ඩායම්වල සාමාජිකයන් විය
- පූර්ව ආරක්ෂක මෙහෙයුම් අතරතුර ඔවුන් සතුව මත්ද්රව්ය සොයාගන්නා ලදී
- පොලීසිය විසින් කරනු ලබන විමර්ශන දැනට ද පවතී
ආගමික අවස්ථාවේ ආරක්ෂාව හා පූජනීයත්වය සහතික කිරීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සම්පූර්ණ උත්සවය පුරාම දැඩි සේවා රාජකාරිවල නිරත වන අතර, නියමිත පරිදි පෙරහැර ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.