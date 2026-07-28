S&P ආයතනය ශ්රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින්
ජාගත ණය ශ්රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන Standard & Poor's (S&P) ශ්රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්රේණිගත කිරීම CCC+ මට්ටමේ නිරවුල් කර ඇති අතර, රටේ සමස්ත ණය යෝග්යතාව තවමත් අස්ථිර ස්වභාවයක් ගන්නා අතරේත්, අඛණ්ඩ හිතකර මූල්ය තත්ත්වයන් මත රඳා පවතින අතරේත්, ආදායම් උත්පාදනය වැඩිදියුණු වීම ආර්ථික ප්රගතියේ ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස ආයතනය පිළිගෙන තිබේ.
ප්රවේශමත් ශුභවාදිත්වය මධ්යයේ ශ්රේණිගත කිරීම නොවෙනස්ව
CCC+ ශ්රේණිගත කිරීම තහවුරු කිරීම, ශ්රී ලංකාව සිය රාජ්ය මූල්ය තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමේදී, විශේෂයෙන් ම මෑත කාලීන කරය හා ආදායම් එකතු කිරීමේ ඉලක්ක ඉක්මවා යාමේදී ලබාගත් ජයග්රහණ S&P ආයතනය විසින් මැනවින් අගයාපෙ කිරීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, රටේ මූල්ය තත්ත්වය තවමත් අවදානම් සීමාව තුළ පවතින බවත්, ගෙවීම් බැඳීම් ඉටු කිරීමේ හැකියාව දේශීය හා ගෝලීය ආර්ථික ස්ථාවරත්වය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම මත බෙහෙවින් රඳා පවතින බවත් ආයතනය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
CCC+ ශ්රේණිගත කිරීම ශ්රී ලංකාව ද සමානාත්මතා ශ්රේණිය යටතට ඇතුළත් කරයි. මෙය, රට ක්ෂණික බංකොලොත් භාවයකට ලක් නොවී සිටිය ද, ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව ඉක්මනින් වෙනස් කළ හැකි අහිතකර ආර්ථික සිදුවීම්වලට නිරාවරණය වී ඇති බව සංඥා කරයි.
ආදායම් වර්ධනය ප්රධාන හේතුවක්
ශ්රේණිගත කිරීම අඩු නොකර ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාමට S&P ගත් තීරණය, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල (IMF) වැඩසටහන ඔස්සේ ඉදිරිගෙන යනු ලබන ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ප්රයත්නයන් අනුමත කිරීමක් ලෙස බහුලව සැලකේ. රාජ්ය මූල්ය තාක්ෂණික ඒකාග්ර ප්රතිපත්තියේ කේන්ද්රීය ශාඛාවක් ලෙස ආදායම් වර්ධනය ස්ථානගත වී ඇති අතර, බදු ක්රම පුළුල් කිරීම සහ විවිධ අංශ හරහා අනුකූලතාව හා සංග්රාහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටී.
වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය රටේ ප්රාථමික හිඟය අඩු කිරීමට හේතු වී ඇති අතර, 2022 වර්ෂයේ අතිශය ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය මෙහෙයවන රජයට යම් සහනකාරී අවකාශයක් ලබා දී ඇත.
අවදානම් තවමත් පවතී
ධනාත්මක සංඥා තිබියදී ද, ශ්රී ලංකාවේ ණය ශ්රේණිගත ස්වභාවය තවමත් අස්ථිර බව S&P අවධාරණය කර ඇත. රටේ අවදානම් ස්වභාවය, එකිනෙකට සම්බන්ධ ගැටලු රාශියකින් ඇති වේ. ඒවා නම්:
- රාජ්ය ආදායමට සාපේක්ෂව ඉහළ මට්ටමේ රාජ්ය ණය ශේෂය
- බාහිර මූල්යකරණය සහ බහුපාර්ශ්වීය සහාය මත අඛණ්ඩ රඳා පැවතීම
- මධ්යකාලීනව දැඩි මූල්ය විනය පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්යතාව
- අපනයන ආදායම් හා සංචාරක ලාභ අඩාල කළ හැකි ගෝලීය ආර්ථික ප්රතිවිපාකවලට නිරාවරණය
ශ්රී ලංකාවේ ණය යෝග්යතාව අවදානම් සහගත වන අතර, හිතකර මූල්ය හා ආර්ථික තත්ත්වයන් මත රඳා පවතින බව S&P ආයතනය සිය තක්සේරුවේදී සඳහන් කළේය.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, පවත්වාගෙන ගිය ශ්රේණිගත කිරීම සංකේතාත්මකව ද ප්රායෝගිකව ද වැදගත්කමක් දරයි. සංකේතාත්මක දෘෂ්ටිකෝණයෙන් ගත් කල, ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් හා ණය හිමියන්ට රට සිය ආර්ථික ප්රකෘතිකරණ මගේ මැනිය හැකි ප්රගතියක් ලබමින් සිටින බව ඉඟි කරයි. ප්රායෝගික දෘෂ්ටිකෝණයෙන් ගත් කල, CCC+ ශ්රේණිගත කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර ප්රාග්ධන වෙළෙඳපොළවලට හිතකර කොන්දේසි යටතේ ප්රවේශ වීම සීමා කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි; මෙම ණය මට්ටමේ ස්වෛරීන්ට ණය දීම සඳහා ආයෝජකයන් සාමාන්යයෙන් ඉහළ අවදානම් ප්රිමියම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.