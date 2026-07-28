Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා අධිකරණ පනතට සංශෝධන සිදු කිරීමට සූදානම් වෙයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා අධිකරණ පනතට සංශෝධන සිදු කිරීමට සූදානම් වෙයි

විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ අරමුණින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා අධිකරණ පනතට සංශෝධන හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන බව යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති නිලධාරීන් පවසයි.

අධිකරණ පළපුරුද්ද රැකගැනීම

පවතින නීතිවිධාන යටතේ විශ්‍රාම ගැනීමට සිදුවන, පළපුරුදු හා ප්‍රවීණ විනිසුරුවරුන්ගේ සේවාවෙන් රට පුරා අධිකරණවලට ඉදිරියටත් ප්‍රයෝජන ගත හැකි වන පරිදි මෙම පියවර ගනු ලබන බව දැක්වේ.

"එම අධිකරණවලට පළපුරුදු හා දක්ෂ විනිසුරුවරුන්ගේ සේවාවන් ලබා ගත හැකි වන පරිදි," යනුවෙන් ජයතිස්ස යන නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයෙක් මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රකාශ කරමින් යෝජිත නීති සංශෝධනවල න්‍යාය පද විස්තර කළේය.

ප්‍රතිසංස්කරණයේ වැදගත්කම

දැනට නීතියේ අන්තර්ගත වයස් සීමා හෝ සේවා කාල සීමා හේතුවෙන් ඉතා සුදුසුකම් ලත් විනිසුරුවරු කලින් කලට අහිමි නොවන ලෙස සහතික කිරීමෙන් අධිකරණ ක්‍රමය ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ගනු ලබන බව යෝජිත සංශෝධන ඇඟවුම් කරයි.

  • සංශෝධනය සඳහා ඉලක්ක කර ගත් ප්‍රධාන නීතිමය ලේඛනය ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ද ඇතුළත් වේ.
  • එකම නීති සංශෝධන ක්‍රියාවලිය යටතේ අධිකරණ පනත ද සංශෝධනය කෙරේ.
  • දිගු කාලයක් පළපුරුදු විනිසුරුවරුන් අධිකරණ ක්‍රමය තුළ රඳවා ගැනීම මූලික අරමුණ වේ.

ඉදිරි පියවර

සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ කාල නිර්ණය පිළිබඳව මෙන්ම විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය කොතෙක් දුරට දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත්ද යන්න පිළිබඳව නිශ්චිත විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත. යෝජිත වෙනස්කම් ව්‍යවස්ථාමය ඇඟවුම් ගෙනදීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් හා නීතිඥවරුන් ඒවා සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සංශෝධන සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්‍ය වේද නැතහොත් ජනමතවිචාරණයක් අවශ්‍ය වේද යන්න පිළිබඳව රජය තවමත් ප්‍රකාශ කර නොමැති අතර, සංශෝධනය කෙරෙන ව්‍යවස්ථා විධිවිධානවල ස්වභාවය අනුව ඒ දෙකෙන් එකක් හෝ දෙකම අවශ්‍ය විය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

ප්‍රධාන රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය ආයතනයකට සම්බන්ධ අල්ලස් කොරප්පල් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ක්ෂණික පියවර ගෙන ඇති අතර, පේරාදෙණිය රෝහලේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියකට…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති අතර, දිවයිනේ අතිශයින්…

28 Jul 2026 Discuss
S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින් Sinhala

S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින්

ජාගත ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන Standard & Poor's (S&P) ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+ මට්ටමේ නිරවුල් කර ඇති අතර, රටේ සමස්ත ණය යෝග්‍යතාව තවමත්…

28 Jul 2026 Discuss