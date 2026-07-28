පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී
ප්රධාන රාජ්ය සෞඛ්ය ආයතනයකට සම්බන්ධ අල්ලස් කොරප්පල් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ක්ෂණික පියවර ගෙන ඇති අතර, පේරාදෙණිය රෝහලේ ටෙන්ඩර් ක්රියාවලියකට සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනා මත ගම්පොල ප්රදේශයෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
රෝහල් ටෙන්ඩරය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් රු. මිලියන 2ක අල්ලසක් ඉල්ලා සිටි බවට චෝදනා ලැබීමෙන් අනතුරුව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී.
ගම්පොලදී සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම්
CIABOC මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස සැකකරුවන් දෙදෙනා ගම්පොල ප්රදේශයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. රාජ්ය අංශයේ දූෂණයට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අධීක්ෂණ ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන මෙම කොමිෂන් සභාව, කතිර ඉල්ලීම සම්බන්ධ සිදු කළ නිල පැමිණිල්ලකට අනුව මෙම පියවර ගෙන ඇත.
රටේ විශාලතම හා ප්රමුඛතම වෛද්ය ආයතනවලින් එකක් වන පේරාදෙණිය රෝහල, මෙවැනිම දූෂණ චෝදනාවල කේන්ද්රස්ථානය බවට පත්ව ඇති අතර, රාජ්ය සෞඛ්ය අංශය තුළ ප්රසම්පාදන ක්රියාවලීන්හි අඛණ්ඩිතතාව පිළිබඳ බරපතල ගැටළු මතු වී ඇත.
රාජ්ය අංශයේ දූෂණයට එරෙහි අඛණ්ඩ සටන
රාජ්ය ආයතන සහ රාජ්ය ප්රසම්පාදන කටයුතු හරහා සිදුවන අල්ලස් හා දූෂිත ක්රියාවන් මර්දනය කිරීම සඳහා CIABOC ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත. ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ දූෂණය ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශයේ වඩාත් නිතර වාර්තා වන අල්ලස් ක්රමවලින් එකක් ලෙස පවතී.
විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට යාමත් සමඟ සැකකරුවන් අදාළ අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය. නඩුව සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් වී බලධාරීන්ට සහාය දෙන ලෙස CIABOC ඉල්ලීමක් කර ඇත.
නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යත්ම, චූදිතයන්ගේ අනන්යතාව සහ ඊට අදාළ ටෙන්ඩරයේ නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.