Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති අතර, දිවයිනේ අතිශයින් ඇඳුම්කාර ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් සඳහා වේදිකාව සූදානම් වී තිබේ.

සමීපව නිරීක්ෂණය කළ තේරීමක්

මෙම නිවේදනය දෙරට පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, තරඟකාරී සංචාරයක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන මෙම තරඟාවලියට පෙර තේරීම්කාරයන් විසින් ඔවුන්ගේ තේරීම් සිදුකර ඇත. මෙම තරඟ මාලාව ශ්‍රී ලංකා භූමියේ දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන්ට වටිනා අවස්ථාවක් සලසාදෙන අතර, ස්වාගතික කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ නිවෙස් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිට හොඳ ක්‍රීඩාවක් දක්වීමට ඕනෑකමින් සිටී.

සංචාරයෙන් අපේක්ෂා කළ හැකි දෑ

ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී ක්‍රීඩා ආකෘති කිහිපයකින් තරඟ පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දෙපාර්ශ්වයටම ඔවුන්ගේ ගැඹුර හා උපායමාර්ගික නම්‍යශීලීභාවය පරීක්ෂා කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, නිවෙස් ක්‍රීඩාංගනයේ ශක්තිමත් ඉන්දීය කණ්ඩායමකට එරෙහිව තරඟ කිරීම, කණ්ඩායමේ වත්මන් ස්වරූපය හා කෝච්චිං පිහිටුවීම යටතේ ඔවුන්ගේ දියුණුව මනිනු ලබන තීරණාත්මක මිනුමක් ලෙස සැලකෙනු ඇත.

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ක්‍රිකට් තරඟාකාරිත්වය ඓතිහාසිකව අමතකනොවන මොහොතයන් රාශියක් බිහිකර ඇති අතර, දිවයිනේ රසිකයන් ක්‍රීඩාවේ බලවත් රාජ්‍යයකට එරෙහිව ස්වාගතික කණ්ඩායම අවස්ථාවට සරිලන ලෙස නැගී සිටීමට බලාපොරොත්තු වෙති.

තරඟ මාලාව කෙරෙහි දෑස් යොමුවී

කණ්ඩායම දැන් තහවුරු කර ඇති හෙයින්, ක්‍රීඩාව සජීවීව නැරඹීමට උද්යෝගිමත් ශ්‍රී ලංකා ආධාරකරුවන් සඳහා සූදානම, තරඟ කාලසටහන් හා ටිකට් ලබාගැනීමේ හැකියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. සම්පූර්ණ ගමන් මාර්ගය හා ක්‍රීඩාංගන විධිවිධාන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දෙකණ්ඩායම ම ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරඟාකාරිත්වයේ උද්යෝගිමත් පරිච්ඡේදයක් ලෙස හැඩගැසෙමින් පවතින මෙම සංචාරයට පෙර ඔවුන්ගේ සූදානම අවසන් කිරීමත් සමග, රට පුරා ක්‍රිකට් ලෝලීන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

ප්‍රධාන රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය ආයතනයකට සම්බන්ධ අල්ලස් කොරප්පල් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ක්ෂණික පියවර ගෙන ඇති අතර, පේරාදෙණිය රෝහලේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියකට…

28 Jul 2026 Discuss
S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින් Sinhala

S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින්

ජාගත ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන Standard & Poor's (S&P) ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+ මට්ටමේ නිරවුල් කර ඇති අතර, රටේ සමස්ත ණය යෝග්‍යතාව තවමත්…

28 Jul 2026 Discuss
චීනයේ සමුගන්නා තානාපති චී ෂෙන්හොං විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ හමුවක් පවත්වයි Sinhala

චීනයේ සමුගන්නා තානාපති චී ෂෙන්හොං විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ හමුවක් පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ධුරයෙන් සමුගන්නා චී ෂෙන්හොං, ජනවාරි 27 වැනි සඳුදා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ සුහද හමුවක් පැවැත්වීය. මෙම…

28 Jul 2026 Discuss