Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනයේ සමුගන්නා තානාපති චී ෂෙන්හොං විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ හමුවක් පවත්වයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීනයේ සමුගන්නා තානාපති චී ෂෙන්හොං විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ හමුවක් පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ධුරයෙන් සමුගන්නා චී ෂෙන්හොං, ජනවාරි 27 වැනි සඳුදා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ සුහද හමුවක් පැවැත්වීය. මෙම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරියා ශ්‍රී ලංකාවේ තම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සේවා කාලය නිමා කිරීමට සූදානම් වෙමිනි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සමුගැනීමක්

තානාපති චී ෂෙන්හොං සහ විපක්ෂ නායකවරයා අතර පැවති මෙම හමුව, ශ්‍රී ලංකාවෙන් සමුගැනීමට පෙර තානාපතිවරයා සිදු කළ අවසාන ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හමුවලින් එකකි. මෙවැනි සමුගැනීමේ හමු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික චාරිත්‍රයේ සාමාන්‍ය අංගයක් වන අතර, සමුගන්නා තානාපතිවරුන්ට ද්විපාර්ශ්වික සුහදතාව තහවුරු කරගැනීමට සහ සියලු පක්ෂවල ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් සමඟ විධිමත් ලෙස සමුගැනීමට අවස්ථාව හිමිවේ.

සමගි ජන බලවේගයේ නායකත්වය දරන සහ රටේ නිල විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස කටයුතු කරන සජිත් ප්‍රේමදාස, හමුව පැවති දිනයේ තම නිල කාර්යාලයේ දී චීන තානාපතිවරයා පිළිගත්තේය.

ශ්‍රී ලංකා-චීන සබඳතා

චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස සිටින අතර, දෙරට අතර සබඳතා වෙළඳාම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහයෝගීතාව දක්වා විහිදේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය සහ සෙමෙන් ඉදිරියට යන ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළු රටේ ඉතිහාසයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ මෙම සබඳතාව කළමනාකරණය කිරීමේ කේන්ද්‍රීය චරිතය ලෙස තානාපති චී ෂෙන්හොං ක්‍රියා කළේය.

තම සේවා කාලය තුළ, බීජිං කොළඹ හරහා ශක්තිමත් සර්වපාක්ෂික සබඳතා පවත්වාගැනීමට ලබාදෙන වැදගත්කම පිළිබිඹු කරමින්, තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන හා රජයේ නායකයන් පුළුල් පරාසයක් සමඟ හමුවිය.

ප්‍රේමදාස සමඟ පැවති සමුගැනීමේ හමුව, රජයේ හෝ විපක්ෂයේ තත්ත්වය නොතකා ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ප්‍රධාන දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට චීනය ලබාදෙන වටිනාකම අවධාරණය කරයි.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

තානාපති චී ෂෙන්හොං සමුගැනීමට සූදානම් වෙත්ම, ඔහුගේ後任 ලෙස බීජිං පත් කරන්නේ කාව ද සහ එළඹෙන නව තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ විකශනය වන දේශපාලන හා ආර්ථික තත්ත්වය හසුරුවන්නේ කෙසේදැයි යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාව, චීනය, ඉන්දියාව සහ බටහිර රටවල් ඇතුළු ප්‍රධාන බලවතුන් සමඟ සිය සබඳතා සමතුලිත කරගනිමින්, ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමිනි.

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, සඳුදා පැවති හමුවේ නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍රය හෝ ප්‍රතිඵල විස්තර කරන නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

ප්‍රධාන රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය ආයතනයකට සම්බන්ධ අල්ලස් කොරප්පල් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ක්ෂණික පියවර ගෙන ඇති අතර, පේරාදෙණිය රෝහලේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියකට…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති අතර, දිවයිනේ අතිශයින්…

28 Jul 2026 Discuss
S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින් Sinhala

S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින්

ජාගත ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන Standard & Poor's (S&P) ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+ මට්ටමේ නිරවුල් කර ඇති අතර, රටේ සමස්ත ණය යෝග්‍යතාව තවමත්…

28 Jul 2026 Discuss