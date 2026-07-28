චීනයේ සමුගන්නා තානාපති චී ෂෙන්හොං විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ හමුවක් පවත්වයි
ශ්රී ලංකාවේ චීන තානාපති ධුරයෙන් සමුගන්නා චී ෂෙන්හොං, ජනවාරි 27 වැනි සඳුදා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස සමඟ සමුගැනීමේ සුහද හමුවක් පැවැත්වීය. මෙම රාජ්යතාන්ත්රික නිලධාරියා ශ්රී ලංකාවේ තම රාජ්යතාන්ත්රික සේවා කාලය නිමා කිරීමට සූදානම් වෙමිනි.
රාජ්යතාන්ත්රික සමුගැනීමක්
තානාපති චී ෂෙන්හොං සහ විපක්ෂ නායකවරයා අතර පැවති මෙම හමුව, ශ්රී ලංකාවෙන් සමුගැනීමට පෙර තානාපතිවරයා සිදු කළ අවසාන ඉහළ මට්ටමේ රාජ්යතාන්ත්රික හමුවලින් එකකි. මෙවැනි සමුගැනීමේ හමු රාජ්යතාන්ත්රික චාරිත්රයේ සාමාන්ය අංගයක් වන අතර, සමුගන්නා තානාපතිවරුන්ට ද්විපාර්ශ්වික සුහදතාව තහවුරු කරගැනීමට සහ සියලු පක්ෂවල ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් සමඟ විධිමත් ලෙස සමුගැනීමට අවස්ථාව හිමිවේ.
සමගි ජන බලවේගයේ නායකත්වය දරන සහ රටේ නිල විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස කටයුතු කරන සජිත් ප්රේමදාස, හමුව පැවති දිනයේ තම නිල කාර්යාලයේ දී චීන තානාපතිවරයා පිළිගත්තේය.
ශ්රී ලංකා-චීන සබඳතා
චීනය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස සිටින අතර, දෙරට අතර සබඳතා වෙළඳාම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ රාජ්යතාන්ත්රික සහයෝගීතාව දක්වා විහිදේ. ශ්රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය සහ සෙමෙන් ඉදිරියට යන ප්රකෘතිමත් වීමේ ක්රියාවලිය ඇතුළු රටේ ඉතිහාසයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ මෙම සබඳතාව කළමනාකරණය කිරීමේ කේන්ද්රීය චරිතය ලෙස තානාපති චී ෂෙන්හොං ක්රියා කළේය.
තම සේවා කාලය තුළ, බීජිං කොළඹ හරහා ශක්තිමත් සර්වපාක්ෂික සබඳතා පවත්වාගැනීමට ලබාදෙන වැදගත්කම පිළිබිඹු කරමින්, තානාපතිවරයා ශ්රී ලාංකික දේශපාලන හා රජයේ නායකයන් පුළුල් පරාසයක් සමඟ හමුවිය.
ප්රේමදාස සමඟ පැවති සමුගැනීමේ හමුව, රජයේ හෝ විපක්ෂයේ තත්ත්වය නොතකා ශ්රී ලංකාවේ සියලු ප්රධාන දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට චීනය ලබාදෙන වටිනාකම අවධාරණය කරයි.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
තානාපති චී ෂෙන්හොං සමුගැනීමට සූදානම් වෙත්ම, ඔහුගේ後任 ලෙස බීජිං පත් කරන්නේ කාව ද සහ එළඹෙන නව තානාපතිවරයා ශ්රී ලංකාවේ විකශනය වන දේශපාලන හා ආර්ථික තත්ත්වය හසුරුවන්නේ කෙසේදැයි යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. ශ්රී ලංකාව, චීනය, ඉන්දියාව සහ බටහිර රටවල් ඇතුළු ප්රධාන බලවතුන් සමඟ සිය සබඳතා සමතුලිත කරගනිමින්, ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමිනි.
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, සඳුදා පැවති හමුවේ නිශ්චිත න්යාය පත්රය හෝ ප්රතිඵල විස්තර කරන නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.