Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බ්‍රිස්බේන් දුම්රිය බෝතල් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකුට දින 89ක සිර දඬුවමක්

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බ්‍රිස්බේන් දුම්රිය බෝතල් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකුට දින 89ක සිර දඬුවමක්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නගරයේ දුම්රියක් තුළදී තවත් පුද්ගලයෙකුගේ හිස මත වීදුරු බෝතලයක් බිඳ දැමූ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙකුට දින 89ක සිර දඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය අවධානයට ද ලක්ව තිබේ.

අනන්‍යතාව හෙළිනොකළ මෙම වරදකරු, බ්‍රිස්බේන් මගී දුම්රියක් තුළ සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුට මෙම සිර දඬුවම ලබා දෙන ලදී. වීදුරු බෝතලයකින් වින්දිතයාට පහරදීම ඇතුළත් මෙම ප්‍රහාරය, සෘජු සිරගත කිරීමට සුදුසු බරපතළ සිදුවීමක් ලෙස අධිකරණය විසින් සැලකීමට ලක් කරන ලදී.

ප්‍රහාරයේ විස්තර

බ්‍රිස්බේන් දුම්රියක ගමන් කරමින් සිටිය දී ශ්‍රී ලාංකික තරුණයා විසින් තවත් මගියෙකුගේ හිස මත වීදුරු බෝතලයක් ගසා ඇති බවට චූදනා එල්ල වී ඇත. මහජන ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා, ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් විසින් ඉතා බරපතළ ලෙස සලකනු ලබන අතර, විශේෂයෙන් සංවෘත පරිසරයක සෙසු මගීන්ට එල්ල වන ආරක්ෂාවට තර්ජනය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ සඳහා දැඩි ස්ථාවරයක් ගනු ලැබේ.

නඩුව අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර, නීතිමය කටයුතු අවසන් වීමෙන් අනතුරුව, මාස තුනකට සුළු කලකට අඩු කාලයක් වන දින 89ක රිමාන්ඩ් සිර දඬුවමක් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඇති බලපෑම

ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල, රාජ්‍ය සාමය සම්බන්ධ වරදවල් සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන දැඩි ස්ථාවරයක් ගනු ලබන බැවින්, විදේශ රටවල ජීවත් වන හෝ සංචාරය කරන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම් බරපතළ නීතිමය ප්‍රතිවිපාක ගෙනදෙන බවට මෙම නඩුව තදබල මතක්කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.

ක්වීන්ස්ලන්තයේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ප්‍රජාව මෑත වසරවල ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, බොහෝ තරුණ තරුණියන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපන හා රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සඳහා එරටට පැමිණෙති. හුදකලා ස්වභාවයක් ගනු ලැබුවද, මෙවැනි සිදුවීම් සමස්ත ප්‍රජාවේ සමාජ තත්ත්වයට පුළුල් ලෙස බලපෑ හැකිය.

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ප්‍රජාවන් සමඟ කටයුතු කරන නීතිමය උපදේශකයින් බොහෝ කලක සිටම, නව රටකට පැමිණීමෙන් පසු ප්‍රාදේශීය නීති පිළිබඳව හුරුපුරුදු වන ලෙසත්, ගැටුම් නිරාකරණ සහාය ලබාගන්නා ලෙසත් තරුණ පිරිස් දිරිමත් කර ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහජන ප්‍රවාහන ආරක්ෂාව

ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත, මහජන ප්‍රවාහනයේ ප්‍රති-සමාජීය හැසිරීම් සම්බන්ධ නීති රෙගුලාසි ක්‍රමයෙන් දැඩි කර ඇති අතර, දුම්රිය හා බස් රථවල සිදු කෙරෙන වරදවල් සඳහා වෙනත් ස්ථානවල සිදු කෙරෙන සමාන වරදවලට වඩා බරපතළ දඬුවම් නියම කෙරෙන අවස්ථා බොහෝ ය. ක්වීන්ස්ලන්තයේ ප්‍රවාහන ජාලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ට්‍රාන්සිට් නිලධාරීන් හා පොලිසිය යන දෙඅංශයෙන්ම නිරීක්ෂණ සිදු කෙරෙන අතර, සිදුවීම් බොහෝ විට රතු කැමරා හරහා සටහන් කර ගැනීම නිසා නඩු විභාගය සාපේක්ෂව පහසු වේ.

සාපේක්ෂ වශයෙන් කෙටි කාලසීමාවක් වූවද, දින 89ක සිර දඬුවම, නඩු කටයුතු අතරතුර ඉදිරිපත් කළ හැකි සමනය කරන සාධක ඇතුළු, නිශ්චිත නඩුවේ තත්ත්වය සලකා බැලීමෙන් අධිකරණය විසින් ලබා දෙන ලද නිර්ණායකය පිළිබිඹු කරයි.

වින්දිතයාගේ තත්ත්වය හෝ ගැටුමට හේතු වූ නිශ්චිත හේතු සාධක සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මේ වන විටත් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

පේරාදෙණිය රෝහල් ටෙන්ඩරයට සම්බන්ධ රු. මිලියන 2ක අල්ලස් සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් CIABOC විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

ප්‍රධාන රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය ආයතනයකට සම්බන්ධ අල්ලස් කොරප්පල් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ක්ෂණික පියවර ගෙන ඇති අතර, පේරාදෙණිය රෝහලේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියකට…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම BCCI විසින් නිවේදනය කෙරේ

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති අතර, දිවයිනේ අතිශයින්…

28 Jul 2026 Discuss
S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින් Sinhala

S&P ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ CCC+ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — වැඩිදියුණු වූ ආදායම් කාර්යසාධනය ඉස්මතු කරමින්

ජාගත ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන Standard & Poor's (S&P) ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම CCC+ මට්ටමේ නිරවුල් කර ඇති අතර, රටේ සමස්ත ණය යෝග්‍යතාව තවමත්…

28 Jul 2026 Discuss