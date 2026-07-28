Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන සංචාරක බදු ගිවිසුම් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන සංචාරක බදු ගිවිසුම් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබයි

දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාණවත් ලෙස භාවිතා නොවූ රාජ්‍ය දේපළවල ආර්ථික විභවය උකහා ගැනීමේ අරමුණින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන ගිවිසුම් යටතේ සංචාරක අංශයට බදු දීමේ යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ප්‍රදානය කර ඇත.

රාජ්‍ය වත්කම් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීමේ නිර්භීත පියවරක්

ශ්‍රී ලංකාව සිය ඓතිහාසික නිල නිවාස කළමනාකරණය කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මෙම කැබිනට් අනුමැතිය සැලකිය යුතු ප්‍රතිපත්තිමය වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. මෙම දේපළ රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට විශාල වියදමක් දරමින් අක්‍රිය ව පවතීමට ඉඩ දෙනුවෙනුත් , දිගුකාලීන බදු ගිවිසුම් යටතේ සංචාරක ව්‍යවසායන් සඳහා ඒවා විවෘත කිරීමෙන් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීමට රජය අදහස් කරයි.

ජනාධිපති දිසානායක මහතා විසින් ස්වයංව ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාව, රාජ්‍ය වත්කම් වලින් ආදායම් උත්පාදනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ප්‍රධාන ආධාරයක් ව පවතින සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ රජයේ පුළුල් අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශයට මෙයින් ඇති වන තේරුම

සඳහන් ජනාධිපති නිවාස ගෘහනිර්මාණ හා ඓතිහාසික වශයෙන් ඉතා වැදගත් දේපළ ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. ඒවා සංචාරක ව්‍යාපෘති බවට පරිවර්තනය කිරීම, ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් මෙන්ම දේශීය සංචාරකයන් ද ආකර්ෂණය කරගන්නා උසස් මට්ටමේ ආගන්තුක සත්කාර සංවර්ධනය, උරුම සංචාරය සහ සංස්කෘතික අත්දැකීම් සඳහා අද්විතීය අවස්ථා ගෙන දිය හැකිය.

  • ජනාධිපති නිවාස පහක් දිගුකාලීන සංචාරක බදු ගිවිසුම් සඳහා නම් කර ඇත.
  • ජනාධිපති දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලය විධිමත් ලෙස අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
  • මෙම මුල පිරීම දැනට යටපත් ව ඇති රාජ්‍ය දේපළ වලින් තිරසාර ආදායමක් ලැබීමේ අරමුණින් සැලසුම් කර ඇත.
  • ස්ථාන වගකීමෙන් සංවර්ධනය කිරීමට හැකි බරපතල ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට දිගුකාලීන බදු ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කර ඇත.

රජයේ පුළුල් වත්කම් ප්‍රශස්ත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

දිවයිනේ පුරා රාජ්‍ය අයිතිය ඇති වත්කම් භාවිතය සාධාරණ මට්ටමට ගෙන ඒමේ දිසානායක රජයේ පුළුල් ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස මෙම තීරණය ගැනේ. විශාල රාජ්‍ය දේපළ නඩත්තු කිරීමේ මූල්‍ය බර අඩු කරමින් සංචාරක යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ පෞද්ගලික අංශ සහභාගීත්වය ද දිරිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව නිලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.

ජනාධිපති නිවාස බදු දීම, ශ්‍රී ලංකාව උසස් සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ඉහළ නංවාලීමේ අවස්ථාවක් සමඟ ආර්ථික අවශ්‍යතාව එකතු කරමින්, රාජ්‍ය වත්කම් කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රායෝගික ප්‍රවේශයක් සංකේතවත් කරයි.

සම්බන්ධිත නිවාස, බදු කාලසීමා සහ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අදාළ බලධාරීන් විසින් ඉදිරියේ දී නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සුඛෝපභෝගී හා උරුම සංචාරක අංශ සඳහා සාර්ථක転換 転換ターニングポイントනැවතුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සලකන කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අතර ෙමම සංවර්ධනය දැනටමත් සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි Sinhala

ජපානයේ 7.1 තීව්‍රතාවයේ බිය උපදවන භූකම්පනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සුනාමි අවදානමෙන් තොරයි

ජපානයට බලපෑ 7.1 තීව්‍රතාවයේ ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට සහනයක් ගෙන දී…

28 Jul 2026 Discuss
DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව අටභාෂා ATM සේවාවක් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ සුවිශේෂ ගෙවලක් සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට DFCC බැංකුව විසින් විවිධ භාෂා අටකින් ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව සහිත රටේ ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය මුදල් යන්ත්‍ර (ATM) සහ මුදල්…

28 Jul 2026 Discuss
ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක් Sinhala

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වත්කම් සඳහා නියාමක ආයතනය ලෙස එස්.ඊ.සී. පත් කිරීම - ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික නියාමන පියවරක්

ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොළ නිල අධීක්ෂණය යටතට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගනී ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම වතාවට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වත්කම් නියාමනය කිරීමට පියවර ගනිමින්, එම අංශය අධීක්ෂණය…

28 Jul 2026 Discuss