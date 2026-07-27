නිහඬතාවයේ දශක දෙකක්: මුතූර් සංහාරය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීමට ශ්රී ලංකාව තවමත් අපොහොසත් බව HRW පවසයි
වසර විස්සක් ගතවී ද, වින්දිතයන්ගේ පවුල් තවමත් වගවීමක් බලාපොරොත්තු වෙති
ශ්රී ලංකාවේ යුද්ධ කාලීන භීකරතම අපරාධවලින් එකක් සිදු වී වසර විස්සක් ගතවී ඇති නමුත්, මුතූර් සංහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටු වීම ඒ තරම්ම දුෂ්කරව පවතී. මානව හිමිකම් සංවිධානය වන Human Rights Watch, ආධාර කර්මාන්ත සේවකයන් 17 දෙනෙකුගේ ජීවිත앗ාගත් සහ රටේ හෘදයට ගැඹුරු තුවාලයක් සිදු කළ සිදුවීමේ භයානක සංවත්සරය සනිටුහන් කරමින්, වගවීම සඳහා නැවත ඉල්ලීම් කර ඇත.
මුතූර්හි සිදු වූයේ කුමක් ද
2006 අගෝස්තු මාසයේ, ශ්රී ලංකා රජය සහ දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි අතර සන්නද්ධ ගැටුම උත්සන්න වී තිබූ අවස්ථාවක, ප්රංශ මානවධර්මවාදී සංවිධානය වන Action Against Hunger හි දේශීය කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් 17 දෙනෙකු නැගෙනහිර පළාතේ මුතූර් නගරයේ ඔවුන්ගේ කාර්යාලයේ දී වෙඩි තබා මරා දමන ලද බව සොයාගනු ලැබිණ. සහන කටයුතුවල නිරත වූ දෙමළ සිවිල් වැසියන් වූ වින්දිතයන් ක්රියාත්මක ශෛලියෙන් ඝාතනය කරන ලද අතර, ඔවුන්ගේ සිරුරු කාර්යාල මේස මත සහ ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මත හේත්තු වී ඇති ආකාරයෙන් සොයාගනු ලැබිණ.
සංහාරය ජාත්යන්තර ප්රජාවේ ක්ෂණික හෙළාදැකීමටත්, ගෝලීය මානවධර්මවාදී ප්රජාවේ කම්පනයටත් ලක් වූ අතර, ගැටුම් කලාපවල සේවය කරන ආධාර සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව සහ යුද්ධය අතරතුර සන්නද්ධ පාර්ශ්වවල හැසිරීම පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කළේය.
කිසිවෙකු වගකිව යුතු කර ගෙන නොමැත
දශක දෙකක් ගතවී ඇතත්, ඝාතනයන් සම්බන්ධයෙන් තෙක් එකදු පුද්ගලයෙකු වත් වරදකරු කර නොමැත. Human Rights Watch, වගවීමේ හිඟකම ශ්රී ලංකා යුක්ති ක්රමයේ ගැඹුරු අසාර්ථකත්වයක් ලෙස සහ ඝාතනය වූවන්ගේ පවුල් වෙත දිගින් දිගටම සිදු වන අසාධාරණයක් ලෙස හඳුන්වා ඇත.
සංහාරයෙන් පසු වසරවලදී ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් ඇතුළු විමර්ශන කිහිපයක් ආරම්භ කරන ලද නමුත්, කිසිවකින් අර්ථවත් නීතිමය ප්රතිඵල ලැබුණේ නැත. සාක්ෂිකරුවන් බියගැන්වීම්වලට ලක් ව ඇති බවත්, සාක්ෂි අවභාවිතා කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ බවත්, නඩු විභාගය නැවත නැවතත් ඇනහිට ගිය බවත් වාර්තා වන අතර, කිසිදු විසඳුමක් නොමැතිව පවුල් දිගු කලක් ශෝකයේ ගිලී සිටිති.
පිළිතුරු නොලැබ ඉතිරි වූ පවුල්
වින්දිතයන් 17 දෙනාගේ ඥාතීන් සඳහා, සංවත්සරය දිනෙක් දිනෙකට දිනක් පමණක් නොව — ආයතනික උදාසීනතාවයෙන් ද්විගුණ වූ喪失ය ගැන වාර්ෂිකව මතක් කරවන දිනයකි. බොහෝ පවුල් අධිකාරීන් වෙත පෙත්සම් ඉදිරිපත් කරමින් සහ මානව හිමිකම් ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් අනුප්රාප්තික රජයන් සංක්රාන්තිකාලීන යුක්තිය පිළිබඳ ප්රතිශ්රුතිවලට ගරු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවෙන් වසර ගණනාවක් ගත කර ඇත.
විවේචකයන් පවසන්නේ, ඒ ප්රතිශ්රුතිවල ප්රතිඵල නිරන්තරයෙන් ම කෙටි වී ඇති බවයි.
Human Rights Watch ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලා සිටී
Human Rights Watch, ශ්රී ලංකා රජයට විශ්වාසදායක විමර්ශන නැවත ආරම්භ කිරීම, සාක්ෂිකරු ආරක්ෂාව සහතික කිරීම, සහ ගැටුම් කාලය තුළ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධකම් කුමක් වුව ද, වගකිව යුතු අය නඩු විභාගයට ලක් කිරීමට සැබෑ දේශපාලන කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීමට කොංක්රීට් පියවර ගන්නා ලෙස බලකර ඇත.
සිවිල් හා මානවධර්මවාදී ජීවිත සම්බන්ධයෙන් තබා ඇති අගය පිළිබඳ භයානක පණිවිඩයක් දිගින් දිගටම දඬුවමෙන් මිදීම ලබා දෙන බවට අනතුරු ඇඟවීමෙන්, ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය යටතේ ශ්රී ලංකාවේ බැඳීම් ඉටු කිරීමට කොළඹ මත පීඩනය පවත්වා ගන්නා ලෙස ජාත්යන්තර ප්රජාවෙන් ද සංවිධානය ඉල්ලා ඇත.
දඬුවමෙන් මිදීමේ පුළුල් රටාවක්
මුතූර් සංහාරය හුදකලා සිද්ධියක් නොවේ. ශ්රී ලංකාවේ විසඳා නොගත් යුද්ධ කාලීන අපරාධවල පුළුල් රටාවක් ඇතුළේ එය ස්ථානගත ව ඇති අ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.