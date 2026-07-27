මාධ්යවේදීන්ට එරෙහි සෙවනැලි යුද්ධය: ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදීන් ඉලක්ක කළ බවට කියැවෙන හමුදා බුද්ධි අංශය
වසර ගණනාවක් තිස්සේ, රහසිගත හමුදා බුද්ධි අංශයක් ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ අඳුරු කොනක සිට ක්රියාත්මක වෙමින්, බලයට අභියෝග කිරීමට හෙළා දුටු මාධ්යවේදීන්, කතුවරුන් සහ මාධ්ය ආයතන ක්රමානුකූලව ඉලක්ක කළ බව කියැවේ. සාක්ෂි ප්රමාණය ඉහළ යමින් පවතින අතර, ජාත්යන්තර කනස්සල්ල ද ක්රමයෙන් වැඩිවෙද්දී, එකම එක් පුද්ගලයෙකු වත් නීතියේ රැහැනට හසු නොවීම — ද්වීප රාජ්යයේ මාධ්ය නිදහස කෙරෙහි දිගු සෙවනැල්ලක් දමන අසාර්ථකත්වයක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතී.
මාධ්යවලට එරෙහි රහස් ව්යාපාරයක්
වසර කිහිපයක් පුරා රැස් කරන ලද පරීක්ෂණ හා සාක්ෂි වලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ හමුදා බුද්ධි ව්යූහය තුළ කූඩු බැදගෙන සිටි රහසිගත කොටසක් නිදහස් මාධ්යවලට එරෙහිව හිතාමතා හා සංවිධානාත්මක ව්යාපාරයක් ගෙන ගිය බව කියැවේ. දේශපාලන හා හමුදා ස්ථාපිතයට තර්ජනයක් ලෙස සැලකූ මාධ්යවේදීන් නිරීක්ෂණය කිරීම, හිරිහැර කිරීම, සහ සමහර අවස්ථාවල ඔවුන්ට එරෙහිව හිංසාවන් සිදු කිරීම පහසු කළ බව ඒ ඒ ඒකකයට ආරෝපණය වේ — විශේෂයෙන් දේශයේ දීර්ඝ සිවිල් යුද්ධය අතරතුර හා එයින් පසු කාලයේ.
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන්, යුධ කාලීන ම්ලේච්ඡ ක්රියාවන් සහ දේශපාලන දූෂණය ඇතුළු සංවේදී මාතෘකා ආවරණය කළ මාධ්යවේදීන් මූලික ඉලක්ක අතර වූ බව විශ්වාස කෙරේ. කියැවෙන ලෙස යොදාගත් ක්රමවේද — නිරීක්ෂණය හා තරවටු කිරීමේ සිට බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සහ ජීවිතහානි දක්වා විහිදී ගොස් ඇත.
ජාතිය කම්පා කළ කැපී පෙනෙන සිදුවීම්
ප්රකට මාධ්ය පෞද්ගලිකයන් කිහිප දෙනෙකු ම ඔවුන්ගේ මාධ්යකරණය නිමිත්ත ආපසු හැරවිය නොහැකි මිළක් ගෙවූහ. කියනු ලබන මෙම ව්යාපාරයේ උච්ච වසරවල දී ශ්රී ලාංකික මාධ්යවේදීන් ගණනාවකගේ ඝාතන හා අතුරුදහන්වීම් ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් සංවිධාන වෙතින් දැඩි හෙළා දැකීම්වලට ලක් විය. බොහෝ අවස්ථාවල ප්රහාරයන් සසදා බලන විට, ඒවා අහඹු හිංසා ක්රියා නොව රාජ්ය සම්බන්ධිත, සංවිධානාත්මක මෙහෙයුම්වල ලක්ෂණ දරා සිටියේය.
ඝාතනය කෙරුණු හා අතුරුදහන් වූ මාධ්යවේදීන්ගේ පවුල් වසර ගණනාවක් තිස්සේ පිළිතුරු ඉල්ලා, ජවාබදායීත්වය ලුහු බැඳීමෙහිලා හිතාමතා සෙමෙන් ගමන් කරන බවට විචාරකයෝ තර්ක කරන නීතිමය හා දේශපාලන ව්යූහය ඔස්සේ ගමන් කළහ. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් රජයේ ඉහළම මට්ටමේ දී බොහෝ දුරට නොසලකා හරිනු ලැබිණ.
ජවාබදායීත්වය අතීශයින් දුෂ්කරව පවතී
අනුප්රාප්තික රජයන් විමර්ශන හා යුක්තිය පිළිබඳ පොරොන්දු දෙද්දී, අධිකරණ ව්යාපෘතිය ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කරනසුලු ලෙස ම පවතී. කියනු ලබන මාධ්ය විරෝධී ව්යාපාරය හා සම්බන්ධව ජ්යේෂ්ඨ හමුදා හෝ බුද්ධි නිලධාරියෙකු ඇපකරු නොවූ නිසා නඩු අධිකරණ ක්රියාවලියේ ඇනහිටි, සාක්ෂිකරුවන් තරවටු කිරීමට ලක් වූ බව වාර්තා වූ අතර, ප්රධාන සාක්ෂි හිමිකාරිත්වය නොවී හෝ රඳවා ගෙන ඇති බව කියැවේ.
මාධ්ය නිදහස් උපදේශකයෝ තර්ක කරන්නේ, මෙම දඬු නොගෙවීමේ සංස්කෘතිය අහඹු දෙයක් නොව — එය ව්යූහාත්මක බවය. එවැනි අපරාධ විමර්ශනය කිරීමේ වගකීම ඒවා සිදු කළ බවට ආරෝපිත ආයතනවලට ම අයත් වන විට, අර්ථවත් ජවාබදායීත්වයක් ළඟා කර ගැනීම් දෙනෙතු නොපෙනේ.
බලධාරීන්ගේ නිහැඬියාව ම පණිවිඩයකි — මාධ්යවේදීන් ඉලක්ක කිරීම ප්රතිවිපාක රහිත බවත්, සත්ය ආරක්ෂා කිරීමට පෙර රාජ්යය තමන්ගේ ම ආරක්ෂා කරන බවත්.
ජාත්යන්තර පීඩනය හා දේශීය නොතකා හැරීම
Reporters Without Borders, Committee to Protect Journalists සහ විවිධ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතන ඇතුළු සංවිධාන, ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව හා මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ වාර්තාව ගැන නැවත න
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.