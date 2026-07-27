විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය තීරණාත්මක කරුණු නවයක් ඉදිරිපත් කරමින් ප්රතිරෝධය දක්වයි
දිවයිනේ දිසා විනිසුරුවරුන් හා මහේස්ත්රාත්වරුන් නියෝජනය කරන ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය (JSASL), අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනයට දැඩි විරෝධය දක්වා ඇත.
යෝජනාවට එරෙහි තීරණාත්මක අභිමතය
යෝජිත සංශෝධනය අනවශ්ය පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට හා අඛණ්ඩතාවට අනතුරුදායක විය හැකි බව සංගමය විශ්වාස කරන නිශ්චිත කරුණු නවයක් ඉදිරිපත් කරමින් තම ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත. මෙම ප්රතිරෝධය, සංශෝධනයට පක්ෂ පිරිස් සහ අධිකරණයේ ක්රියාකාරී මට්ටමේ නිලධාරීන් අතර සැලකිය යුතු බිඳීමක් ඇති බවට ඉඟි කරයි.
ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය විරෝධය දක්වන්නේ ඇයි?
සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රධාන කරුණු අතරට අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සම්බන්ධ ගැටළු, තරුණ විනිසුරුවරුන්ගේ වෘත්තීය ප්රගතිය සහ එවැනි ව්යවස්ථාමය වෙනස්කමක් යුක්තිය පරිපාලනය කෙරෙහි ඇති කළ හැකි පුළුල් ප්රතිවිපාක ඇතුළත් වේ. විශ්රාම වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීමෙන් ශ්රේණි ක්රමය ඔස්සේ ඉහළ යාමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සුදුසුකම් ලත් නීතිවේදීන්ට ඇති අවස්ථා අවහිර වී, අධිකරණ ආසනයේ ස්වාභාවික අලුත්වැඩියා ක්රියාවලිය ඵලදායි ලෙස ඇණහිටිනු ඇතැයි ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය තර්ක කරයි.
මෙම යෝජනාව අත්දැකීම් සහිත අධිකරණ නිලධාරීන් රඳවා ගැනීම යන ප්රකාශිත අරමුණෙන් ඔබ්බේ ඇති අභිලාෂයන් ඉටු කර ගැනීමට යොදා ගත හැකි බවට ද, සංශෝධනය හඳුන්වා දෙන ලද මෙම නිශ්චිත අවස්ථාවේ වගවීම සහ එය හඳුන්වා දීමට ඇති හේතු පිළිබඳව ද සංගමය ප්රශ්න කර ඇත.
කරුණු දසුනක්
- අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ඇති අවදානම
- කනිෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ වෘත්තීය ප්රගතිය ගතානුගතිකත්වයට ලක්වීම
- සංශෝධන ක්රියාවලියේ වගවීම් අඩුපාඩු
- දීර්ඝ ධුර කාලයක් ලබන විනිසුරුවරුන් කෙරෙහි දේශපාලන බලපෑමේ ඉඩකඩ
- විශ්රාම විධිවිධාන වෙනස් කිරීමේ ව්යවස්ථාමය ප්රතිවිපාක
- අධිකරණ ක්රමය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසයට ඇති බලපෑම
- අධිකරණ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවක් නොපැවැත්වීම
- යෝජනාවේ කාලය හා අභිප්රාය පිළිබඳ කනස්සල්ල
- අධිකරණ කාර්යක්ෂමතාවට හා නඩු කළමනාකරණයට ඇති විය හැකි අහිතකර බලපෑම්
ප්රවේශමෙන් කටයුතු කිරීමට ඇරයුම
ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය, ස්වල්පකාලීන පරිපාලන පහසුව වෙනුවෙන් අධිකරණයේ දීර්ඝකාලීන සෞඛ්යයට ප්රමුඛතාවය ලබා දෙමින්, යෝජිත සංශෝධනය හොඳින් නැවත සලකා බලන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් සහ ව්යවස්ථාදායකයෙන් ඉල්ලා ඇත.
අධිකරණය පාලනය කරන ව්යවස්ථාමය රාමුවට සිදු කරනු ලබන ඕනෑම වෙනසක්, ඉතාමත් ප්රවේශමෙන් ක්රියාත්මක කළ යුතු අතර, නීති ප්රජාවේ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවකට යොමු කළ යුතු බව සංගමය අවධාරණය කර ඇත.
පුළුල් ප්රතිවිපාක
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවමත් සංවේදී ගැටළුවක් ව පවතින මෙකී අවස්ථාවේ මෙම ප්රවණතාවය ඇති ව ඇත. - ව්යවස්ථාමය ව්යුහයන් සමඟ - වක්රව වුවත් - මැදිහත් වීමක් ලෙස සැලකෙන ඕනෑම පියවරක්, සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරන අතර සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් යන දෙඅංශයෙන්ම විමර්ශනයට ලක්විය හැකි බව නීති විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
සංශෝධනයට එරෙහිව දිගටම තීරණාත්මකව පෙනී සිටීමට සංගමය බලාපොරොත්තු වන බව ද, සාකච්ඡා හා නිසි ක්රියාවලිය හරහා ඒ සියලු කරුණු සවිස්තරව විසඳා නොගන්නේ නම් තමන්ගේ ස්ථාවරය වෙනස් නොකරන බව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.