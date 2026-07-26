බෙංගාල් බොක්කේ දින 36ක් ගසාගෙන ගිය ශ්රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලූ ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගනී
බංග්ලාදේශයේ මහේෂ්ඛාලි වෙරළ තීරය අසළදී ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුහු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය දින 36ක් පුරා දරාගත නොහෙන වේදනාවකට මුහුණ දුන්හ. මෙය ඔවුන් මෙන්ම ගෙදර රැඳී සිටි පවුලේ අයටද දැඩි වේදනාවක් ගෙනදුන් අත්දැකීමක් වනු නොඅනුමානය.
මාසයකට අධික කාලයක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය පසු බේරාගැනීම
බෙංගාල් බොක්කේදී ඔවුන්ගේ යාත්රාව මඟ අතරමං වූ බව පෙනී යන අතර, බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බසාර් දිස්ත්රික්කයේ වෙරළාසන්න දූපත් ප්රදේශයක් වන මහේෂ්ඛාලි අසළදී ඔවුන් සොයාගෙන ඇත. සතියකට වැඩි කාලයක් ගසාගෙන ගිය ඔවුන් අවසානයේ දී ප්රාදේශීය බලධාරීන් විසින් සොයාගෙන ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයකට ගෙන යන ලදී.
ශ්රී ලංකාවේ ජලාශිමාවෙන් ඉතා දුරකට ඔවුන්ගේ යාත්රාව ගසාගෙන ගිය ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් හෙළිදරව් වී නොමැත. කෙසේ වෙතත්, අනපේක්ෂිත කාලගුණ තත්ත්වයන් සහ තද ජල ධාරාවන් කුඩා ධීවර යාත්රා ඉක්මනින් ගසාගෙන යා හැකි බෙංගාල් බොක්කේ ඇති වැනි සිදුවීම් අසාමාන්ය නොවේ.
ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් මුහුණදෙන භයානක යථාර්ථය
මෙම බේරාගැනීම ශ්රී ලංකාව පුරා ධීවර ප්රජාවන් මුහුණදෙන ජීවිත අවදානම ගැන නැවත සිහිපත් කරවන ශක්තිමත් මතක්කිරීමකි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු දෛනික ජීවිකාව සඳහා විවෘත හා බොහෝ විට භයානක මුහුදු ජලයට රිංගා යයි. ධීවර කර්මාන්තය දිවයිනේ ඉතාමත් අත්යවශ්ය නමුත් ඉතා අන්තරායකර වෘත්තීන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, දහස් ගණනක් පිරිමි හා ගැහැනු ජනතාව ජීවත්වීම සඳහා මුහුද මත රඳා සිටිති.
- ධීවරයින් බේරාගැනීමට පෙර සමස්ත දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගියහ.
- ඔවුන් සොයාගත්තේ බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බසාර් දිස්ත්රික්කයේ මහේෂ්ඛාලි අසළදීය.
- බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමට බංග්ලාදේශ බලධාරීන් සම්බන්ධ විය.
ආපසු පැමිණීම සඳහා බලධාරීන්ගේ සහාය
බේරාගැනීමෙන් පසුව, පිරිමි දෙදෙනා ශ්රී ලංකාවට ආරක්ෂිතව ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අදාළ රාජ්යතාන්ත්රික හා කොන්සියුලර් නාලිකා ඔස්සේ කටයුතු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට ශ්රී ලංකා රජය මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි.
මෙම බේරාගැනීම නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ, දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාව පුරා හවුල් හා ජාත්යන්තර ජලයේ ක්රියාත්මක වන ධීවරයින්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂක පියවර, හදිසි සන්නිවේදන උපකරණ සහ කලාපීය සමුද්රීය සහයෝගීතාවය කෙරෙහි ඇති අවශ්යතාවය පිළිබඳවය.
විවෘත මුහුදේ දින තිස්හයක් ගසාගෙන යාම මිනිස් ඉවසීමේ අසාමාන්ය පරීක්ෂාවක් වන අතර, මෙම පිරිමි දෙදෙනාගේ ජීවතා ලැබීම නියත වශයෙන්ම සුවිශේෂ ජයග්රහණයකි.
ධීවරයින්ගේ අනන්යතාවය සහ ඔවුන්ගේ වත්මන් වෛද්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.