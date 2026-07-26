Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

HyperCon 2026: ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ගේමිං උළෙල කොළඹට එමින් පවතී

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
HyperCon 2026: ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ගේමිං උළෙල කොළඹට එමින් පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ ගේමිං ප්‍රජාව සඳහා ඓතිහාසික ột පියවරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගේමිං හා පොප් සංස්කෘතික වේදිකාව මෙතෙක් දැක නොමැති විශිෂ්ටතම උත්සවයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, HyperCon 2026 උළෙල කොළඹ නුවරට එළඹෙන්නට නියමිතය. සංවිධායකයන් මෙය දිවයිනේ අවසාන ගේමිං මහෝත්සවය ලෙස හඳුන්වා දෙමින් සිටිති.

අපේක්ෂා කළ හැකි දෑ

HyperCon 2026 දේශීය ගේමිං ප්‍රේමීන් සඳහා සුවිශේෂී අවස්ථාවක් බවට පත්වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා සිටින තරඟකරුවන්, අන්තර්ගත නිර්මාතෘවරුන් හා රසිකයන් එකම වහලක් යටට එක් කරනු ලැබේ. මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පරම්පරාව අතර ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩනගාගත් ගේමිං සංස්කෘතිය හෙළිදරව් කිරීම මෙම උත්සවයේ අරමුණ වෙයි.

මෙවැනි පරිමාණයේ උළෙලවල් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් විනෝදාස්වාද කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් ඉදිරි පියවරක් නියෝජනය කරන අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අන්තර්ජාලය තුළ සිය ජීවිතය ගත කළ ප්‍රජාවන්ට විශාල වේදිකාවක් මත සෘජුව හමුවිය හැකි කැපවූ අවකාශයක් ලබා දෙයි.

වර්ධනය වෙමින් පවතින ක්ෂේත්‍රයක්

ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන හා පුළුල් තීරු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවට ඇති පහසු ප්‍රවේශය සහ ගෝලීය ගේමිං නැඹුරුතාවයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට කැමැත්තෙන් සිටින තාක්ෂණ දක්ෂ තරුණ ජනගහනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගේමිං ප්‍රජාව පසුගිය දශකය තුළ සැලකිය යුතු ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇත. HyperCon වැනි උත්සව දේශීය දක්ෂතා පෝෂණය කිරීමට සහ රටේ තරඟකාරී ගේමිං ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට අත්‍යවශ්‍ය වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරයි.

කොළඹ අවධානයේ මධ්‍යස්ථානයට

HyperCon 2026 සඳහා කොළඹ නුවර ධාරිනී නගරය ලෙස තෝරා ගැනීමෙන් ගේමිං හා අන්තර්ක්‍රියාකාරී විනෝදාස්වාදය සඳහා අගනුවර කලාපීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස තහවුරු කෙරෙයි. මෙම උළෙල විශාල පිරිසක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, උත්සවය ළඟා වීමත් සමඟ ප්‍රජාව අතර දැඩි උද්යෝගයක් ජනනය කරනු ඇත.

දිනයන්, ස්ථාන, විශේෂිත ක්‍රීඩා සහ ටිකට් තොරතුරු ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි මාසවල දී සංවිධායකයන් විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිත අතර, දේශීය රසිකයන් අතර දැනටමත් විශාල අපේක්ෂාවක් ගොඩනැගී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස වියෝවෙන් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව දුකට පත්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස වියෝවෙන් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව දුකට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) හි හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස මහතාගේ අභාවප්‍රාප්තිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව ශෝකයෙන් කිමිදී සිටී. රටේ ක්‍රිකට්…

26 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ශතක ප්‍රදර්ශනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරගාවලිය සමකළා Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ශතක ප්‍රදර්ශනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරගාවලිය සමකළා

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එක්දින තරගාවලිය සමකිරීමට සමත් වූ අතර, විශ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්‍රම යන දෙදෙනා විසින් රැස් කළ ශතකයන්…

26 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකාවේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ජීවන රේඛාව විය හැකි හේතුව Sinhala

ඇමෙරිකාවේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ජීවන රේඛාව විය හැකි හේතුව

ගෝලීය වෙළඳ 긴장තතු ජාත්‍යන්තර වාණිජ්‍යය නැවත සකස් කරමින් පවතින මෙම සන්ධිස්ථානයේ, ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක හංගලාවකට පැමිණ සිටී — එනම් එක්සත් ජනපදයේ 10% තීරු බදු…

26 Jul 2026 Discuss