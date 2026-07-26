Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ත්‍රිකුණාමලය 40°C සීමාවට ආසන්න වන අතර ශ්‍රී ලංකාව පුරා උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ත්‍රිකුණාමලය 40°C සීමාවට ආසන්න වන අතර ශ්‍රී ලංකාව පුරා උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි

සෙනසුරාදා ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තාපයකට මුහුණ දුන් අතර, ත්‍රිකුණාමලය 40°C සීමාවට ඉතා ආසන්නව ළඟා වීමත් සමඟ දිවයිනේ කිහිප් ප්‍රදේශයකම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ උෂ්ණත්ව මට්ටම් වාර්තා විය.

ත්‍රිකුණාමලය තාප ප්‍රස්තාරයේ ශීර්ෂ ස්ථානයට

සෙනසුරාදා නැගෙනහිර වෙරළාසන්න නගරය වන ත්‍රිකුණාමලයේ උපරිම උෂ්ණත්වය 39.9°C ලෙස වාර්තා වූ අතර, එය එදින රටේ ඉහළම ලකුණු ස්ථානය ලෙස සටහන් විය. මෙම අගය මෑත කාලීනව එම කලාපයේ වාර්තා වූ දැඩිම උෂ්ණත්ව මිනුම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, ජනතාව සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අතර සැලකිලිමත් භාවයක් ජනිත කර ඇත.

දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ පුරා දැනුණු තාපය

දැඩි තාපය දැරීමේදී ත්‍රිකුණාමලය තනිව සිටියේ නැත. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් ප්‍රදේශ කිහිපයකද එදිනම ඉහළ උෂ්ණත්ව වාර්තා වූ අතර, මෙය හුදකලා සංසිද්ධියක් නොව දිවයිනට බලපාන පුළුල් දේශගුණික රටාවක් බව ඉන් පෙනී යයි.

ප්‍රවේශම් විය යුතු බවට මතක් කිරීමක්

ඓතිහාසික ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන උෂ්ණත්වයත් සමඟ, දිනයේ උෂ්ණම කාලයන් තුළ අවශ්‍ය ප්‍රවේශම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මහජනතාවට කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී. දැඩි තාප කාල සීමාවන් තුළ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සාමාන්‍යයෙන් පහත උපදෙස් ලබා දෙයි:

  • දවස පුරා ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කිරීමෙන් සජලනය පවත්වා ගන්න
  • විශේෂයෙන් උදේ යාමය අවසානයේ සිට දහවල් මැදට අතරතුර සෘජු හිරු රශ්මියට දිගු කාලීනව නිරාවරණය වීමෙන් වළකින්න
  • තාපය අවශෝෂණය අවම කිරීම සඳහා ලිහිල්, සැහැල්ලු පැහැති ඇඳුම් අඳින්න
  • වැඩිහිටියන් සහ කුඩා දරුවන් ඇතුළු අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයන් ගැන සොයා බලන්න

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නිල කාලගුණ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත්, ඉදිරි දිනවලදී නිකුත් විය හැකි ඕනෑම උපදෙස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසත් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල වාසිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස වියෝවෙන් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව දුකට පත්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස වියෝවෙන් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව දුකට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) හි හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස මහතාගේ අභාවප්‍රාප්තිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව ශෝකයෙන් කිමිදී සිටී. රටේ ක්‍රිකට්…

26 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ශතක ප්‍රදර්ශනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරගාවලිය සමකළා Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ශතක ප්‍රදර්ශනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරගාවලිය සමකළා

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එක්දින තරගාවලිය සමකිරීමට සමත් වූ අතර, විශ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්‍රම යන දෙදෙනා විසින් රැස් කළ ශතකයන්…

26 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකාවේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ජීවන රේඛාව විය හැකි හේතුව Sinhala

ඇමෙරිකාවේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ජීවන රේඛාව විය හැකි හේතුව

ගෝලීය වෙළඳ 긴장තතු ජාත්‍යන්තර වාණිජ්‍යය නැවත සකස් කරමින් පවතින මෙම සන්ධිස්ථානයේ, ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක හංගලාවකට පැමිණ සිටී — එනම් එක්සත් ජනපදයේ 10% තීරු බදු…

26 Jul 2026 Discuss