ත්රිකුණාමලය 40°C සීමාවට ආසන්න වන අතර ශ්රී ලංකාව පුරා උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි
සෙනසුරාදා ශ්රී ලංකාව දැඩි තාපයකට මුහුණ දුන් අතර, ත්රිකුණාමලය 40°C සීමාවට ඉතා ආසන්නව ළඟා වීමත් සමඟ දිවයිනේ කිහිප් ප්රදේශයකම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ උෂ්ණත්ව මට්ටම් වාර්තා විය.
ත්රිකුණාමලය තාප ප්රස්තාරයේ ශීර්ෂ ස්ථානයට
සෙනසුරාදා නැගෙනහිර වෙරළාසන්න නගරය වන ත්රිකුණාමලයේ උපරිම උෂ්ණත්වය 39.9°C ලෙස වාර්තා වූ අතර, එය එදින රටේ ඉහළම ලකුණු ස්ථානය ලෙස සටහන් විය. මෙම අගය මෑත කාලීනව එම කලාපයේ වාර්තා වූ දැඩිම උෂ්ණත්ව මිනුම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, ජනතාව සහ සෞඛ්ය බලධාරීන් අතර සැලකිලිමත් භාවයක් ජනිත කර ඇත.
දිවයිනේ බහු ප්රදේශ පුරා දැනුණු තාපය
දැඩි තාපය දැරීමේදී ත්රිකුණාමලය තනිව සිටියේ නැත. ශ්රී ලංකාවේ වෙනත් ප්රදේශ කිහිපයකද එදිනම ඉහළ උෂ්ණත්ව වාර්තා වූ අතර, මෙය හුදකලා සංසිද්ධියක් නොව දිවයිනට බලපාන පුළුල් දේශගුණික රටාවක් බව ඉන් පෙනී යයි.
ප්රවේශම් විය යුතු බවට මතක් කිරීමක්
ඓතිහාසික ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වන උෂ්ණත්වයත් සමඟ, දිනයේ උෂ්ණම කාලයන් තුළ අවශ්ය ප්රවේශම් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මහජනතාවට කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී. දැඩි තාප කාල සීමාවන් තුළ සෞඛ්ය නිලධාරීන් සාමාන්යයෙන් පහත උපදෙස් ලබා දෙයි:
- දවස පුරා ප්රමාණවත් ලෙස ජලය පානය කිරීමෙන් සජලනය පවත්වා ගන්න
- විශේෂයෙන් උදේ යාමය අවසානයේ සිට දහවල් මැදට අතරතුර සෘජු හිරු රශ්මියට දිගු කාලීනව නිරාවරණය වීමෙන් වළකින්න
- තාපය අවශෝෂණය අවම කිරීම සඳහා ලිහිල්, සැහැල්ලු පැහැති ඇඳුම් අඳින්න
- වැඩිහිටියන් සහ කුඩා දරුවන් ඇතුළු අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයන් ගැන සොයා බලන්න
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නිල කාලගුණ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත්, ඉදිරි දිනවලදී නිකුත් විය හැකි ඕනෑම උපදෙස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසත් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල වාසිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.