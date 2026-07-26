කිලෝග්රෑම් 20කට අධික හෂිෂ් ප්රමාණයක් සමඟ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රධාරියෙකු බන්ධාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට
කිලෝග්රෑම් 20කට අධික හෂිෂ් ප්රමාණයක් සතුව තිබූ කැනේඩියානු ජාතිකයෙකු බන්ධාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
කටුනායක පිහිටි මෙරට ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන් ද්වාරයේදී සිදු කළ සාමාන්ය පරීක්ෂණයකදී ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය තොගයක් හමුවෙයි
මෙම සොයාගැනීම සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් නිරූපණය කරන අතර, අත්අඩංගුවට ගත් හෂිෂ් හි සම්පූර්ණ බර කිලෝග්රෑම් 20 ඉක්මවයි. එසේ වූ ප්රමාණයක් වෙළෙඳපොළේ සැලකිය යුතු වටිනාකමක් දරන අතර, බලධාරීන් විසින් මෙය සැලකිය යුතු පරිමාණයකින් යුත් ජාවාරම් මෙහෙයුමක් ලෙස සැලකිය හැකි බව පෙන්නුම් කරයි.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දිවයිනේ ප්රධාන ගුවන් පිවිසුම් ස්ථානය හරහා ප්රවාහනය කරනු ලබන අනවසර මත්ද්රව්ය වළක්වා ගැනීම සඳහා BIA හිදී ශ්රී ලංකා බලධාරීන් දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය ඉස්මතු කරයි.
විමර්ශන ආරම්භ වෙයි
කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රධාරියා දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටින අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ. සැකකරුගේ අනන්යතාව, මත්ද්රව්යවල සම්භවය සහ ගොනුවේ අපේක්ෂිත ගමනාන්තය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී තම ගුවන්තොටුපළ සහ වරාය හරහා සිදුවන මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මැඩලීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කර ඇති අතර, ජාත්යන්තර මගීන් අදාළ බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණ ක්රියාවලීන්ට ක්රමයෙන් වැඩි වශයෙන් භාජනය වෙමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.