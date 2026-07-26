Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කිලෝග්‍රෑම් 20කට අධික හෂිෂ් ප්‍රමාණයක් සමඟ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රධාරියෙකු බන්ධාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කිලෝග්‍රෑම් 20කට අධික හෂිෂ් ප්‍රමාණයක් සමඟ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රධාරියෙකු බන්ධාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

කිලෝග්‍රෑම් 20කට අධික හෂිෂ් ප්‍රමාණයක් සතුව තිබූ කැනේඩියානු ජාතිකයෙකු බන්ධාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

කටුනායක පිහිටි මෙරට ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් ද්වාරයේදී සිදු කළ සාමාන්‍ය පරීක්ෂණයකදී ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් හමුවෙයි

මෙම සොයාගැනීම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් නිරූපණය කරන අතර, අත්අඩංගුවට ගත් හෂිෂ් හි සම්පූර්ණ බර කිලෝග්‍රෑම් 20 ඉක්මවයි. එසේ වූ ප්‍රමාණයක් වෙළෙඳපොළේ සැලකිය යුතු වටිනාකමක් දරන අතර, බලධාරීන් විසින් මෙය සැලකිය යුතු පරිමාණයකින් යුත් ජාවාරම් මෙහෙයුමක් ලෙස සැලකිය හැකි බව පෙන්නුම් කරයි.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දිවයිනේ ප්‍රධාන ගුවන් පිවිසුම් ස්ථානය හරහා ප්‍රවාහනය කරනු ලබන අනවසර මත්ද්‍රව්‍ය වළක්වා ගැනීම සඳහා BIA හිදී ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය ඉස්මතු කරයි.

විමර්ශන ආරම්භ වෙයි

කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රධාරියා දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටින අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ. සැකකරුගේ අනන්‍යතාව, මත්ද්‍රව්‍යවල සම්භවය සහ ගොනුවේ අපේක්ෂිත ගමනාන්තය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී තම ගුවන්තොටුපළ සහ වරාය හරහා සිදුවන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩලීමේ උත්සාහයන් තීව්‍ර කර ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මගීන් අදාළ බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලීන්ට ක්‍රමයෙන් වැඩි වශයෙන් භාජනය වෙමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි Sinhala

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි

පොලිස් නිලධාරියෙකු සහ පොදු ජනතාවගේ සාමාජිකයෙකු අතර උණුසුම් ගැටුමක් සිදුවන ආකාරය සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වීඩියෝවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට

ජනාරෝග්‍ය උත්කණ්ඨා මධ්‍යයේ දිවයින පුරා ඩෙංගු බර දිගින් දිගටම වැඩිවේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ සමස්ත…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තම තරඟකාරී තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන අතර, දිවයිනේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අපනයන සඳහා 10% තීරු බදු අනුපාතයකින් ප්‍රයෝජන…

26 Jul 2026 Discuss