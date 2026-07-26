ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි
පොලිස් නිලධාරියෙකු සහ පොදු ජනතාවගේ සාමාජිකයෙකු අතර උණුසුම් ගැටුමක් සිදුවන ආකාරය සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වූ වීඩියෝවකට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරියෙකු රාජකාරියෙන් අත්හිටුවා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
විවිධ සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා වේගයෙන් පැතිරුණු එම වීඩියෝව, ප්රකාශිත හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ලට පත් ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයට හේතු වෙමින් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.
ගනු ලැබූ ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග
වීඩියෝව වෛරස් ලෙස පැතිරීමෙන් අනතුරුව, සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් පවත්වන තෙක් නිලධාරියා අත්හිටුවීමට පොලිස් බලධාරීන් ඉක්මනින් කටයුතු කළහ. ශ්රී ලංකා පොලිසිය සඳහා මහජන විශ්වාසය ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් ලෙස පවතින බැවින්, දෙපාර්තමේන්තුව මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ස්ථාවරයක් ගෙන ඇති බව මෙම අත්හිටුවීම ප්රතිබිම්බ කරයි.
වීඩියෝවේ දැක්වෙන ගැටුම ශ්රී ලාංකික සමාජ මාධ්ය භාවිතකරුවන් අතර පුළුල් විවාදයක් ඇති කළ අතර, සිවිල් වැසියන් සමඟ නුසුදුසු ලෙස හැසිරෙන නිලධාරීන්ට එරෙහිව වගවීම සහ විනය ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බැව් බොහෝ දෙනෙකු 촉구 කළහ.
පොලිස් හැසිරීම සම්බන්ධ ප්රශ්න
මෙම සිද්ධිය නිත්යාධිකරණ නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම නැවතත් මහජන විමර්ශනයට ලක් කරමින්, නිල ඇඳුමින් සේවය කරන අය සතු විය යුතු වෘත්තීය නිපුණත්වය, ඉවසීම සහ ප්රමිතීන් පිළිබඳ සංවාද නැවත දල්වා ඇත.
- නිලධාරියා අභ්යන්තර විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක වන තෙක් අත්හිටුවා ඇත
- වීඩියෝව සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස ප්රචාරය විය
- මහජන කෝලාහලය හේතුවෙන් ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් අත්හිටුවීම තහවුරු කළහ
නිලධාරියාගේ සේවා미래 සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විනය තීරණ ගැනීමට පෙර, ගැටුම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස ශ්රී ලංකා පොලිසියෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.
පොලිස් බලකාය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය රඳා පවතින්නේ නිලධාරීන් සෑම විටෙකම, විශේෂයෙන් සිවිල් වැසියන් සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවලදී, ඉහළම හැසිරීම් ප්රමිතීන් සුරක්ෂිත කරගනිමින් කටයුතු කිරීම මතය.
බලධාරීන් බලකාය තුළ අවිධිමත් හැසිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි විසඳීමේ දී විනිවිදභාවය ප්රදර්ශනය කිරීමට ප්රයත්න දරන බැවින්, අභ්යන්තර විමර්ශනයේ ප්රතිඵලය නොබෝ කලකින් මහජනතාවට ප්රකාශ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.