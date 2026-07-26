Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට

ජනාරෝග්‍ය උත්කණ්ඨා මධ්‍යයේ දිවයින පුරා ඩෙංගු බර දිගින් දිගටම වැඩිවේ

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්‍යාව දැන් 81,500 ඉක්මවා ඇත. මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ රටපුරා ප්‍රජාවන් අතර දැඩි සංත්‍රාසයක් ඇති කර තිබේ.

ඉහළ යන සංඛ්‍යාලේඛන, වත්මන් සම්ප්‍රේෂණ සමයේ තීව්‍රතාව පෙන්නුම් කරන අතර, බොහෝ දිස්ත්‍රික්ක හරහා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම ඉදිරියටත් සිදුවෙමින් රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මත විශාල පීඩනයක් ඇති කරයි.

නොනිමෙන ජනාරෝග්‍ය අභියෝගයක්

එඩීස් ඊජිප්ති මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කාලීන ලෙස බලපාන රෝගයකි. කෙසේ වෙතත්, වත්මන් පැතිරීමේ පරිමාණය, විශේෂයෙන්ම මදුරුවන් බෝවීමට අනුකූල පරිසරයක් නිර්මාණය කරන අධික වර්ෂාපතන කාල වලදී, රෝගය ඇකිළවා ගැනීමේ ඇති අඛණ්ඩ දුෂ්කරතාව පිළිබිඹු කරයි.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පෙළ ගැසෙමින් මහජනතාවට පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ඒ අතර:

  • නිවාස සහ කාර්යාල ආශ්‍රිතව රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
  • පළාත් පාලන ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරන පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් සහ දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරවලට සහයෝගය දැක්වීම

ප්‍රජාවන් අවදිව සිටීමට දැඩි ඉල්ලීමක්

රෝගී සංඛ්‍යාව දැනටමත් 81,500 ඉක්මවා ඇති අතර වර්ෂය තවමත් ගෙවෙමින් පවතින හෙයින්, නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් ඉහළ අවදියෙන් සිටීමට බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. ඩෙංගු මරණ වැළැක්වීමේ දී කල්තියා රෝගය හඳුනා ගැනීම සහ ඉක්මන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.

පැතිරීම සීමා කිරීමේ උත්සාහයන් ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී, රජයේ ජනාරෝග්‍ය අංශ සහ පළාත් පාලන මණ්ඩල, අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි Sinhala

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි

පොලිස් නිලධාරියෙකු සහ පොදු ජනතාවගේ සාමාජිකයෙකු අතර උණුසුම් ගැටුමක් සිදුවන ආකාරය සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වීඩියෝවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තම තරඟකාරී තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන අතර, දිවයිනේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අපනයන සඳහා 10% තීරු බදු අනුපාතයකින් ප්‍රයෝජන…

26 Jul 2026 Discuss
චීන තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි - චීනයේ නැගීම ගෝලීය සාමයට හේතුවක් බව Sinhala

චීන තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි - චීනයේ නැගීම ගෝලීය සාමයට හේතුවක් බව

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, ගෝලීය බලවතෙකු ලෙස චීනය වර්ධනය වීම හා ශක්තිමත් වීම ලොව පුරා විශාල සාමයකට හා ස්ථාවරත්වයකට සෘජුවම දායක වන බවයි. මෙම…

26 Jul 2026 Discuss