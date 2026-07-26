ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට
ජනාරෝග්ය උත්කණ්ඨා මධ්යයේ දිවයින පුරා ඩෙංගු බර දිගින් දිගටම වැඩිවේ
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්යාව දැන් 81,500 ඉක්මවා ඇත. මරණ සංඛ්යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ රටපුරා ප්රජාවන් අතර දැඩි සංත්රාසයක් ඇති කර තිබේ.
ඉහළ යන සංඛ්යාලේඛන, වත්මන් සම්ප්රේෂණ සමයේ තීව්රතාව පෙන්නුම් කරන අතර, බොහෝ දිස්ත්රික්ක හරහා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම ඉදිරියටත් සිදුවෙමින් රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය මත විශාල පීඩනයක් ඇති කරයි.
නොනිමෙන ජනාරෝග්ය අභියෝගයක්
එඩීස් ඊජිප්ති මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කාලීන ලෙස බලපාන රෝගයකි. කෙසේ වෙතත්, වත්මන් පැතිරීමේ පරිමාණය, විශේෂයෙන්ම මදුරුවන් බෝවීමට අනුකූල පරිසරයක් නිර්මාණය කරන අධික වර්ෂාපතන කාල වලදී, රෝගය ඇකිළවා ගැනීමේ ඇති අඛණ්ඩ දුෂ්කරතාව පිළිබිඹු කරයි.
සෞඛ්ය නිලධාරීන් පෙළ ගැසෙමින් මහජනතාවට පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ඒ අතර:
- නිවාස සහ කාර්යාල ආශ්රිතව රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- පළාත් පාලන ආයතන විසින් ක්රියාත්මක කරන පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් සහ දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරවලට සහයෝගය දැක්වීම
ප්රජාවන් අවදිව සිටීමට දැඩි ඉල්ලීමක්
රෝගී සංඛ්යාව දැනටමත් 81,500 ඉක්මවා ඇති අතර වර්ෂය තවමත් ගෙවෙමින් පවතින හෙයින්, නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජාවන් ඉහළ අවදියෙන් සිටීමට බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. ඩෙංගු මරණ වැළැක්වීමේ දී කල්තියා රෝගය හඳුනා ගැනීම සහ ඉක්මන් ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.
පැතිරීම සීමා කිරීමේ උත්සාහයන් ඉදිරියටත් ක්රියාත්මක වෙද්දී, රජයේ ජනාරෝග්ය අංශ සහ පළාත් පාලන මණ්ඩල, අවදානම් සහිත ප්රදේශවල දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.