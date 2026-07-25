අද දිනයේ ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට වැසි සහ තද සුළං අපේක්ෂිතයි
අද දිනයේ ශ්රී ලංකාවේ පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයකට වැසි සහ තද සුළං පුරෝකථනය වී ඇති බැවින්, රටේ විවිධ ප්රදේශවල වාසය කරන ජනතාව අස්ථාවර කාලගුණික තත්ත්වයන්ට සූදානම් විය යුතුය.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ, දිවා කාලය පුරාවටම පහත සඳහන් ප්රදේශවලට වැසි ඇතිවීමට ඉඩකඩ ඇති බවයි:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
මහජන උපදේශනය
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල ජනතාව, විශේෂයෙන්ම එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වන්නන් සහ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නන්, අවශ්ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගත යුතු බව දැනුම් දෙනු ලැබේ. වැසි සමඟ ඇතිවන තද සුළං හේතුවෙන් බාධාවන් ඇතිවිය හැකි බැවින්, ජනතාව අදාළ බලධාරීන් නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ නිවේදනවලට අවධානය යොමු කරන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.
තෙත් මාර්ග තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අනතුරු සිදුවීමේ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යන බැවින්, රිය රිදවන්නන් සහ ගමන්කරන්නන් අතිශය ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ. ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රික්කවල ධීවරයින් සහ වෙරළාශ්රිත කටයුතුවල නිරත වන්නන් ද මුහුදට බැසීමට පෙර කාලගුණ පුරෝකථනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.
දිවා කාලය පුරාවටම කාලගුණික තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තවදුරටත් කාලගුණ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.