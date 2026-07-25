Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට වැසි සහ තද සුළං අපේක්ෂිතයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට වැසි සහ තද සුළං අපේක්ෂිතයි

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට වැසි සහ තද සුළං පුරෝකථනය වී ඇති බැවින්, රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල වාසය කරන ජනතාව අස්ථාවර කාලගුණික තත්ත්වයන්ට සූදානම් විය යුතුය.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ, දිවා කාලය පුරාවටම පහත සඳහන් ප්‍රදේශවලට වැසි ඇතිවීමට ඉඩකඩ ඇති බවයි:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය

මහජන උපදේශනය

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල ජනතාව, විශේෂයෙන්ම එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වන්නන් සහ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නන්, අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගත යුතු බව දැනුම් දෙනු ලැබේ. වැසි සමඟ ඇතිවන තද සුළං හේතුවෙන් බාධාවන් ඇතිවිය හැකි බැවින්, ජනතාව අදාළ බලධාරීන් නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ නිවේදනවලට අවධානය යොමු කරන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.

තෙත් මාර්ග තත්ත්වයන් හේතුවෙන් අනතුරු සිදුවීමේ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යන බැවින්, රිය රිදවන්නන් සහ ගමන්කරන්නන් අතිශය ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ. ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ධීවරයින් සහ වෙරළාශ්‍රිත කටයුතුවල නිරත වන්නන් ද මුහුදට බැසීමට පෙර කාලගුණ පුරෝකථනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

දිවා කාලය පුරාවටම කාලගුණික තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තවදුරටත් කාලගුණ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් චෝදනා මත මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් චෝදනා මත මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට

ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ දේශසීමා හරහා සිදු වන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනමාන උත්කණ්ඨාව මතු කරන සිදුවීමක් ලෙස, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාල…

25 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය අගය කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය අගය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද තීරු බදු අඩුකිරීම සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය විසින් උණුසුමින් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා…

25 Jul 2026 Discuss
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගී රාජ්‍ය ඉඩම් ලබා දීමේ සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් නියෝගයක් Sinhala

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගී රාජ්‍ය ඉඩම් ලබා දීමේ සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් නියෝගයක්

විදේශයන්හි සේවය කර නැවත පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගීව පවතින රාජ්‍ය ඉඩම් වෙන් කිරීමෙන්, ඔවුන්ට දේශීයව ආයෝජනය කර ජීවනෝපාය සොයා ගැනීමේ…

25 Jul 2026 Discuss