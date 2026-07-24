ශ්රී ලංකාව අතිරේක කම්කරුවන් 14,000 දෙනෙකු ඊශ්රායලයට යැවීමට සැලසුම් කරයි
රජය ඊශ්රායලයේ විස්තීර්ණ ශ්රම අවස්ථා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
The Island වාර්තා කරන පරිදි, ශ්රී ලංකාව මැදපෙරදිග රාජ්යයේ විදේශ රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් ඊශ්රායලයට අතිරේක කම්කරුවන් 14,000 දෙනෙකු යැවීමට රජය සූදානම් වෙමින් සිටී.
විදේශ රැකියා ක්ෂේත්රයට විශාල ශක්තියක්
සැලසුම් කරන ලද මෙම යෙදවීම විදේශගතව සේවය කරන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවන අතර, රටේ ශ්රම අපනයන වැඩසටහන සඳහා ඊශ්රායලය ප්රධාන ගමනාන්තයක් ලෙස මතු වී තිබේ. දෙරට අතර පවතින ද්විපාර්ශ්වික ශ්රම ගිවිසුම් රාමුව තුළ ඊශ්රායලයේ විවිධ අංශවල කම්කරුවන් නිේයුක්ත කිරීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටී.
විදේශ ප්රේෂණ සහ ආර්ථික බලපෑම
විදේශ රැකියාව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක ස්තම්භයක් ව පවතින අතර, විදේශගත කම්කරුවන් වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක් ඩොලර් රටට ප්රේෂණය කරයි. ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ය立直uilding ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, ඊශ්රායල් ශ්රම වෙළඳපොළට කම්කරුවන් 14,000 දෙනෙකු එකතු කිරීම පවුල් ආදායම් සහ විදේශ විනිමය ප්රවාහයන් සඳහා ඵලදායී දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා-ඊශ්රායල් ශ්රම සබඳතාවල පසුබිම
ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඊශ්රායලය සමඟ ශ්රම සංක්රමණ සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් ප්රධාන වශයෙන් සෙවිලි සේවා, කෘෂිකර්මය සහ ඉදිකිරීම් අංශවල නිේයුක්ත වී සිටිති. මෑතකාලීනව සැලසුම් කරන ලද මෙම යෙදවීම එම හවුල්කාරිත්වය තුළ අලුත් ගතිවේගයක් ඇති කිරීමේ සංඥාවක් වන අතර, විදේශයන්හි අවස්ථා සොයන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් දහස් ගණනකට රැකියා අපේක්ෂා ලබා දෙනු ඇත.
යෙදවීමේ කාල නිර්ණය සහ කම්කරුවන් නිේයුක්ත කෙරෙන නිශ්චිත අංශ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සුදුසු කාලයක් තුළ අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.