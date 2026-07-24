Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව අතිරේක කම්කරුවන් 14,000 දෙනෙකු ඊශ්‍රායලයට යැවීමට සැලසුම් කරයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව අතිරේක කම්කරුවන් 14,000 දෙනෙකු ඊශ්‍රායලයට යැවීමට සැලසුම් කරයි

රජය ඊශ්‍රායලයේ විස්තීර්ණ ශ්‍රම අවස්ථා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි

The Island වාර්තා කරන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව මැදපෙරදිග රාජ්‍යයේ විදේශ රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් ඊශ්‍රායලයට අතිරේක කම්කරුවන් 14,000 දෙනෙකු යැවීමට රජය සූදානම් වෙමින් සිටී.

විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයට විශාල ශක්තියක්

සැලසුම් කරන ලද මෙම යෙදවීම විදේශගතව සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවන අතර, රටේ ශ්‍රම අපනයන වැඩසටහන සඳහා ඊශ්‍රායලය ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් ලෙස මතු වී තිබේ. දෙරට අතර පවතින ද්විපාර්ශ්වික ශ්‍රම ගිවිසුම් රාමුව තුළ ඊශ්‍රායලයේ විවිධ අංශවල කම්කරුවන් නිේයුක්ත කිරීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටී.

විදේශ ප්‍රේෂණ සහ ආර්ථික බලපෑම

විදේශ රැකියාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක ස්තම්භයක් ව පවතින අතර, විදේශගත කම්කරුවන් වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක් ඩොලර් රටට ප්‍රේෂණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ය立直uilding ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, ඊශ්‍රායල් ශ්‍රම වෙළඳපොළට කම්කරුවන් 14,000 දෙනෙකු එකතු කිරීම පවුල් ආදායම් සහ විදේශ විනිමය ප්‍රවාහයන් සඳහා ඵලදායී දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා-ඊශ්‍රායල් ශ්‍රම සබඳතාවල පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඊශ්‍රායලය සමඟ ශ්‍රම සංක්‍රමණ සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් සෙවිලි සේවා, කෘෂිකර්මය සහ ඉදිකිරීම් අංශවල නිේයුක්ත වී සිටිති. මෑතකාලීනව සැලසුම් කරන ලද මෙම යෙදවීම එම හවුල්කාරිත්වය තුළ අලුත් ගතිවේගයක් ඇති කිරීමේ සංඥාවක් වන අතර, විදේශයන්හි අවස්ථා සොයන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් දහස් ගණනකට රැකියා අපේක්ෂා ලබා දෙනු ඇත.

යෙදවීමේ කාල නිර්ණය සහ කම්කරුවන් නිේයුක්ත කෙරෙන නිශ්චිත අංශ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සුදුසු කාලයක් තුළ අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස් Sinhala

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.…

24 Jul 2026 Discuss
ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්‍රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු වාණිජ ක්‍රියාමාර්ගවල පුළුල් රැල්ලකට හසුවී ඇති අතර, ලොව පුරා වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දක්වා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් බද්දක කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය…

24 Jul 2026 Discuss