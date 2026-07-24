ඇල්බා ශ්රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි
දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමේ ඉහළ ඉලක්කයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
කුළු බඩු කර්මාන්තයේ සන්ධිස්ථානයක්
ඇල්බා ශ්රේණියේ කුරුඳු සඳහා සාක්ෂාත් කරගත් මෙම වාර්තාගත මිල, ශ්රී ලංකාවේ කුළු බඩු අංශය සඳහා ඓතිහාසික අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි. ලොව පළමු තත්ත්වයේ කුරුඳු ප්රභේදය ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගෙන ඇති සිලෝන් කුරුඳුවට ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවල ඉහළ මිලක් හිමි වන අතර, එය රටේ කෘෂිකාර්මික අපනයන ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් សសුරුලක් ලෙස ද පවතී.
අභිලාෂකාමී අපනයන ඉලක්ක
ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක අපනයන ආදායම් ඉලක්කය කරා ළඟා වීම සඳහා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් හා රජයේ නිලධාරීන් එක්සත් ව කටයුතු කරමින් සිටිති. මෙම ඉලක්කය සාක්ෂාත් වන්නේ නම්, එය වත්මන් ආදායම්වලට සාපේක්ෂව විශාල跃ශ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.