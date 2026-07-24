Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්‍රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමේ ඉහළ ඉලක්කයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

කුළු බඩු කර්මාන්තයේ සන්ධිස්ථානයක්

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු සඳහා සාක්ෂාත් කරගත් මෙම වාර්තාගත මිල, ශ්‍රී ලංකාවේ කුළු බඩු අංශය සඳහා ඓතිහාසික අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි. ලොව පළමු තත්ත්වයේ කුරුඳු ප්‍රභේදය ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගෙන ඇති සිලෝන් කුරුඳුවට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල ඉහළ මිලක් හිමි වන අතර, එය රටේ කෘෂිකාර්මික අපනයන ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් សសුරුලක් ලෙස ද පවතී.

අභිලාෂකාමී අපනයන ඉලක්ක

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක අපනයන ආදායම් ඉලක්කය කරා ළඟා වීම සඳහා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් හා රජයේ නිලධාරීන් එක්සත් ව කටයුතු කරමින් සිටිති. මෙම ඉලක්කය සාක්ෂාත් වන්නේ නම්, එය වත්මන් ආදායම්වලට සාපේක්ෂව විශාල跃ශ් ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස් Sinhala

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු වාණිජ ක්‍රියාමාර්ගවල පුළුල් රැල්ලකට හසුවී ඇති අතර, ලොව පුරා වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දක්වා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් බද්දක කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය…

24 Jul 2026 Discuss
අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි Sinhala

අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි

2022 අරගලය විරෝධතා ව්‍යාපාරය අතරතුර සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම හේතුවෙන් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ…

24 Jul 2026 Discuss