Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි

2022 අරගලය විරෝධතා ව්‍යාපාරය අතරතුර සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම හේතුවෙන් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති අතර, රට කළඹා ලූ ජනතා නැගිටීමේ aftermath හි සැලකිය යුතු නෛතික වර්ධනයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

අධිකරණයෙන් ඓතිහාසික තීරණයක්

බණ්ඩාර විසින්ම ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම සම්බන්ධව තීරණය ප්‍රකාශ කිරීමේදී, අරගලය විරෝධතා අතරතුර ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ඉන් අනතුරුව රඳවා තබා ගැනීම නීතිවිරෝධී වූ අතර එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිගමනය කළේය.

2022 වසරේ පුළුල් සිවිල් නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් බලධාරීන් සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබුණු කැපී පෙනෙන අධිකරණ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම තීරණය නිරූපණය වන අතර, ඒ අතරතුර ශ්‍රී ලාංකිකයන් දස දහස් ගණනක් වීදිවලට බැස වගවීම හා දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා නිදන්ගත ආර්ථික අර්බුදයකට මධ්‍යයේ විරෝධතාවල නිරත වූහ.

පසුබිම: අරගලය ව්‍යාපාරය

සිංහලෙන් "අරගලය" යනු "සටන" යන අර්ථය ගන්නා අතර, දශක ගණනාවකින් රට මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් 2022 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇවිළී ගිය ඓතිහාසික ජනතා ව්‍යාපාරය මෙය විය. ඉන්ධන හිඟය, දිගු විදුලි කප්පාදු, ඉහළ යන උද්ධමනය සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල දරුණු හිඟය හමුවේ පුරවැසියන් විරෝධතාවල නිරත වූ අතර, එය එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂව රටින් පලා යාමට හා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට බල කළේය.

විරෝධතා උච්චස්ථානයේදී බලධාරීන් ක්‍රියාකාරිකයන් හා සහභාගිවන්නන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් අතර, එවැනි රඳවා තබා ගැනීම්වල නෛතික පදනම ප්‍රශ්නකළ සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් ඒ ගැන දැඩි විවේචන එල්ල කළහ.

තීරණයේ වැදගත්කම

බණ්ඩාරගේ පක්ෂව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් නිදහස් හා විරෝධතා කිරීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීමේ වැදගත් ශාසනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. බහුජන මහජන විරෝධතාවල සන්දර්භය තුළ පවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිවාසිකම් රැකගැනීමේදී අධිකරණයේ භූමිකාව මෙම තීරණය අවධාරණය කරන බව නෛතික නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.

අරගලය කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගැනීමට ලක් වූ ක්‍රියාකාරිකයන් කිහිප දෙනෙකු අතරින් අනුරුද්ධ බණ්ඩාරද එකෙකු වූ අතර, විරෝධතා මර්දනයෙන් බිහිවූ මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීම් අධිකරණය කෙසේ සලකා බලනු ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන කෝෂ්ඨයක් ලෙස ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ පෙත්සම සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා නෛතික ප්‍රනේතෘන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීය.

ලබා දෙනු ලබන සහන හෝ වන්දිය ඇතුළු අධිකරණ නියෝගයේ සම්පූර්ණ විස්තර, කටයුතු විධිමත්ව නිමා වීමෙන් අනතුරුව මහජනතාවට ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස් Sinhala

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.…

24 Jul 2026 Discuss
ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්‍රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු වාණිජ ක්‍රියාමාර්ගවල පුළුල් රැල්ලකට හසුවී ඇති අතර, ලොව පුරා වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දක්වා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් බද්දක කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය…

24 Jul 2026 Discuss