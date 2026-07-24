Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.

පෝර්ට් සිටියේ සිදු වූයේ කුමක්ද?

පෝර්ට් සිටි භූමිය තුළ චීන ජාතිකයන් දෙකණ්ඩායමක් අතර ඇති වූ ගැටුමකදී තුවාල ලැබූ චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකු රෝහල් ගත කරන ලදී. ගැටුමෙන් අනතුරුව, තුවාල ලැබූ피해者කයෙකු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම විසින් අල්ලාගෙන රැගෙන ගිය බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, මෙය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර දැඩි උද්වේගයට තුඩු දී ඇත.

ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම හා ඉන් අනතුරුව සිදු වූ පැහැරගෙන යාම සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු කොළඹේ ඉතාමත් කීර්තිමත් හා සංවර්ධිත වාණිජ කලාපයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දැනට පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙයි

සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාව, ගැටුමට හේතු වූ පෙලඹවීම සහ පැහැරගෙන ගිය පුද්ගලයාගේ වර්තමාන පිහිටීම සොයා ගැනීම සඳහා නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, බලධාරීන් විසින් රාජකීය විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කර ඇත.

කොළඹ මුහුදු තීරයට යාබදව නැවත ලබාගත් ඉඩම් මත ඉදිකරන ලද ඓතිහාසික ව්‍යාපෘතියක් වන පෝර්ට් සිටි සංවර්ධනය, මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර ජාත්‍යන්තර පදිංචිකරුවන් හා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව ද ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.

විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ උත්කණ්ඨා

විදේශ ජාතිකයන්ගේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන ජනගහනය සැලකිල්ලට ගෙන, පෝර්ට් සිටි කලාපය තුළ ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග තීව්‍ර කිරීමේ අවශ්‍යතාව කෙරෙහි මෙම සිද්ධිය ජනඅවධානය යොමු කර ඇත. පැහැරගෙන යාම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී පරීක්ෂණයට සහාය වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉල්ලා සිටී.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්‍රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු වාණිජ ක්‍රියාමාර්ගවල පුළුල් රැල්ලකට හසුවී ඇති අතර, ලොව පුරා වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දක්වා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් බද්දක කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය…

24 Jul 2026 Discuss
අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි Sinhala

අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි

2022 අරගලය විරෝධතා ව්‍යාපාරය අතරතුර සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම හේතුවෙන් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ…

24 Jul 2026 Discuss