කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්
කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.
පෝර්ට් සිටියේ සිදු වූයේ කුමක්ද?
පෝර්ට් සිටි භූමිය තුළ චීන ජාතිකයන් දෙකණ්ඩායමක් අතර ඇති වූ ගැටුමකදී තුවාල ලැබූ චීන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකු රෝහල් ගත කරන ලදී. ගැටුමෙන් අනතුරුව, තුවාල ලැබූ피해者කයෙකු ප්රතිවාදී කණ්ඩායම විසින් අල්ලාගෙන රැගෙන ගිය බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, මෙය නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර දැඩි උද්වේගයට තුඩු දී ඇත.
ප්රචණ්ඩ ගැටුම හා ඉන් අනතුරුව සිදු වූ පැහැරගෙන යාම සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු කොළඹේ ඉතාමත් කීර්තිමත් හා සංවර්ධිත වාණිජ කලාපයක් තුළ ක්රියාත්මක වීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දැනට පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබයි.
පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙයි
සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාව, ගැටුමට හේතු වූ පෙලඹවීම සහ පැහැරගෙන ගිය පුද්ගලයාගේ වර්තමාන පිහිටීම සොයා ගැනීම සඳහා නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, බලධාරීන් විසින් රාජකීය විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කර ඇත.
කොළඹ මුහුදු තීරයට යාබදව නැවත ලබාගත් ඉඩම් මත ඉදිකරන ලද ඓතිහාසික ව්යාපෘතියක් වන පෝර්ට් සිටි සංවර්ධනය, මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර ජාත්යන්තර පදිංචිකරුවන් හා ව්යාපාරිකයන්ගේ සංඛ්යාව ද ක්රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.
විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ උත්කණ්ඨා
විදේශ ජාතිකයන්ගේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන ජනගහනය සැලකිල්ලට ගෙන, පෝර්ට් සිටි කලාපය තුළ ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ග තීව්ර කිරීමේ අවශ්යතාව කෙරෙහි මෙම සිද්ධිය ජනඅවධානය යොමු කර ඇත. පැහැරගෙන යාම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී පරීක්ෂණයට සහාය වන ලෙස ශ්රී ලංකා පොලිසිය ඉල්ලා සිටී.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.