Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු වාණිජ ක්‍රියාමාර්ගවල පුළුල් රැල්ලකට හසුවී ඇති අතර, ලොව පුරා වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දක්වා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් බද්දක කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය දිවයිනට සියයට 10ක ආනයන තීරුබද්දක් පනවා ඇත.

එක්සත් ජනපදයේ පුළුල් වෙළඳ ක්‍රියාමාර්ගය

වොෂින්ටනයේ නවතම වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති ගමනේදී සියයට 10 සිට 12.5 දක්වා ආනයන බදු සැලකිය යුතු රටවල් කණ්ඩායමකට අදාළ කර ඇති අතර, මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ එක්සත් ජනපදය විසින් ගනු ලැබූ ව්‍යාප්තතම තීරුබදු ක්‍රියාමාර්ගවලින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ. ශ්‍රී ලංකාව නව බදු ව්‍යුහයේ පහළ කොටසට අයත් වන අතර, ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට අපනයනය කරන භාණ්ඩ සඳහා පැතලි සියයට 10ක තීරුබද්දකට මුහුණ දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් සිදුවන්නේ කුමක්ද?

මෙම වර්ධනය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පාදක කර ගත් කර්මාන්ත සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවීම් රාශියක් ගෙන එයි. රට, තම වැදගත්ම අපනයන අංශ කිහිපයක් සඳහා ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් ලෙස එක්සත් ජනපදය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අතර, ඒවා අතරට:

  • ඇඳුම් හා ගාමේන්තු
  • රබර් හා රබර් පාදක නිෂ්පාදන
  • තේ හා කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
  • කුළු බඩු හා සැකසූ ආහාර

මෙම භාණ්ඩ මත සියයට 10ක තීරුබද්දක් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන්ට සාපේක්ෂව මිල අධික කළ හැකි අතර, එය ඉල්ලුම අඩු කිරීමටත්, සමාන ක්‍රියාමාර්ගවලට යටත් නොවන රටවලින් තරඟකරුවන්ට එරෙහිව දේශීය අපනයකයින් තරඟකාරී අවාසි තත්ත්වයකට පත් කිරීමටත් ඉඩ ඇත.

යථා තත්ත්වයට පත්වන ආර්ථිකයක් සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්

2022 වසරේ විනාශකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු දිගු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනක් ගෙවන ශ්‍රී ලංකාවට මෙම වර්ධනයේ කාලය විශේෂයෙන් සංවේදී වෙයි. විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමටත්, ගෙවීම් ශේෂය ස්ථාවර කිරීමටත් රට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, අපනයන ආදායම් ඒ සඳහා කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

එක්සත් ජනපදයට යන අපනයන ආදායම්වල ඕනෑම දිරා පැවත්මක් ශ්‍රී ලංකාවේ දුර්වල ආර්ථික ස්ථාවරකරණ වැඩසටහන මත අමතර පීඩනයක් ඇති කළ හැකි අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සමග පවතින සාකච්ඡා සංකීර්ණ කළ හැකිය.

ගෝලීය පසුබිම

මෙම නව ක්‍රියාමාර්ගවලට මුහුණ දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පමණක් නොවේ. එක්සත් ජනපදය එකවරම පුළුල් වෙළඳ හවුල්කරුවන් පරාසයකට සමාන තීරුබදු අදාළ කර ඇති අතර, වාණිජ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා වඩාත් ස්ථිර ප්‍රවේශයක් සංඥා කරයි. සියයට 12.5ක ඉහළ කොටසට මුහුණ දෙන රටවල් ලෙස, වොෂින්ටනය විශාල වෙළඳ අසමතුලිතතාවයක් හෝ ඇමෙරිකානු භාණ්ඩ සඳහා තීරු නොවන බාධක ඉදිරිපත් කරන ලෙස සලකන රටවල් ලෙස වටහා ගෙන ඇත.

වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවන්නේ, මෙවැනි විශාල පරිමාණ තීරුබදු ක්‍රියාමාර්ගවල රැළි ආකාරයේ ප්‍රතිඵල ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතාවල පමණක් නොව, ගෝලීය සැපයුම් දාම, මුදල් වෙළඳපොළ සහ නැගෙනහිර ආර්ථිකවල ආයෝජක විශ්වාසය හරහා ද දැනෙනු ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය නව ක්‍රියාමාර්ග සඳහා තවමත් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, දේශීය අපනයකයින්ට ඇති බලපෑම අවම කිරීම සඳහා කොළඹ, වොෂින්ටනය සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට ය යන්නද තවම අදාළ නොවේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස් Sinhala

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.…

24 Jul 2026 Discuss
ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්‍රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා…

24 Jul 2026 Discuss
අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි Sinhala

අරගලය විරෝධතා අතරතුර අරගලය ක්‍රියාකාරිකයෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි

2022 අරගලය විරෝධතා ව්‍යාපාරය අතරතුර සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන අනුරුද්ධ බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම හේතුවෙන් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ…

24 Jul 2026 Discuss