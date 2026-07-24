මාස හයක් තුළ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි 5,500කට අධික සංඛ්යාවක් ශ්රී ලංකාවේ වාර්තා වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය (NCPA) විසින් 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ළමා අපයෝජනය සම්බන්ධ පැමිණිලි 5,523ක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය රටේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පුරවැසියන්ට එල්ල වන හානියේ ප්රමාණය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.
සිදුවීම් පිළිබඳ කලකිරවනසුළු විශ්ලේෂණයක්
2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා කාලය ආවරණය කරන මෙම සංඛ්යාලේඛන, දිවයිනේ ළමයින් විඳදරාගන්නා අපයෝජනයේ පුළුල් පරාසය හෙළිදරව් කරයි. ලැබුණු පැමිණිලි අතර:
- සිදුවීම් 1,100ක් ළමයින්ට එරෙහි කෲර සැලකීම් සම්බන්ධ විය
- පැමිණිලි 213ක් ලිංගික හිරිහැර සම්බන්ධ විය
- සිදුවීම් 99ක් ළමා පැහැරගැනීම් සම්බන්ධ විය
- සිදුවීම් 100ක් වාණිජමය ලිංගික සූරාකෑම් සම්බන්ධ විය
- පැමිණිලි 60ක් උග්ර ලිංගික අපයෝජන සම්බන්ධ විය
හදිසි ක්රියාමාර්ග අවශ්ය කරන අර්බුදයක්
මාස හයක් තුළ ලියාපදිංචි වූ පැමිණිලිවල ඉතා විශාල ප්රමාණය ළමා සුභසාධන ක්ෂේත්රයේ පෙනී සිටින්නන් සහ අධිකාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත. මාසිකව සාමාන්යයෙන් පැමිණිලි 900කට අධික සංඛ්යාවක් ලියාපදිංචි වීමත් සමඟ, මෙම දත්ත ශක්තිමත් ආරක්ෂිත පියවරයන්, මහජන දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් සහ ළමා ආරක්ෂණ නීති වඩාත් දැඩිව ක්රියාත්මක කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාවය අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ළමයින් සූරාකෑම් සහ අපයෝජනයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පවතින නෛතික රාමු තිබුණද, නවතම සංඛ්යාලේඛන시 시시시시 ක්රියාත්මක කිරීම සහ ප්රජා මට්ටමේ මැදිහත්වීම තවමත් තීරණාත්මක අභියෝග ලෙස පවතින බව시 시시시시시시 시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.