Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාස හයක් තුළ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි 5,500කට අධික සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා වෙයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාස හයක් තුළ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි 5,500කට අධික සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය (NCPA) විසින් 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ළමා අපයෝජනය සම්බන්ධ පැමිණිලි 5,523ක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය රටේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පුරවැසියන්ට එල්ල වන හානියේ ප්‍රමාණය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.

සිදුවීම් පිළිබඳ කලකිරවනසුළු විශ්ලේෂණයක්

2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා කාලය ආවරණය කරන මෙම සංඛ්‍යාලේඛන, දිවයිනේ ළමයින් විඳදරාගන්නා අපයෝජනයේ පුළුල් පරාසය හෙළිදරව් කරයි. ලැබුණු පැමිණිලි අතර:

  • සිදුවීම් 1,100ක් ළමයින්ට එරෙහි කෲර සැලකීම් සම්බන්ධ විය
  • පැමිණිලි 213ක් ලිංගික හිරිහැර සම්බන්ධ විය
  • සිදුවීම් 99ක් ළමා පැහැරගැනීම් සම්බන්ධ විය
  • සිදුවීම් 100ක් වාණිජමය ලිංගික සූරාකෑම් සම්බන්ධ විය
  • පැමිණිලි 60ක් උග්‍ර ලිංගික අපයෝජන සම්බන්ධ විය

හදිසි ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය කරන අර්බුදයක්

මාස හයක් තුළ ලියාපදිංචි වූ පැමිණිලිවල ඉතා විශාල ප්‍රමාණය ළමා සුභසාධන ක්ෂේත්‍රයේ පෙනී සිටින්නන් සහ අධිකාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත. මාසිකව සාමාන්‍යයෙන් පැමිණිලි 900කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලියාපදිංචි වීමත් සමඟ, මෙම දත්ත ශක්තිමත් ආරක්ෂිත පියවරයන්, මහජන දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් සහ ළමා ආරක්ෂණ නීති වඩාත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයින් සූරාකෑම් සහ අපයෝජනයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පවතින නෛතික රාමු තිබුණද, නවතම සංඛ්‍යාලේඛන시 시시시시 ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ප්‍රජා මට්ටමේ මැදිහත්වීම තවමත් තීරණාත්මක අභියෝග ලෙස පවතින බව시 시시시시시시 시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස් Sinhala

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.…

24 Jul 2026 Discuss
ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්‍රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු වාණිජ ක්‍රියාමාර්ගවල පුළුල් රැල්ලකට හසුවී ඇති අතර, ලොව පුරා වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දක්වා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් බද්දක කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය…

24 Jul 2026 Discuss