Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශ කිරීමට නියමිත මත්ද්‍රව්‍ය තොගය අතර හෙරොයින් කිලෝ 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශ කිරීමට නියමිත මත්ද්‍රව්‍ය තොගය අතර හෙරොයින් කිලෝ 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්

හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇතුළු සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් ජනවාරි 25 වැනි සෙනසුරාදා විනාශ කිරීමට නියමිත අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි අඛණ්ඩ සටනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස බලධාරීන් මෙය හඳුන්වා දෙයි.

විශාල මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් බැහැර කිරීමට

විනාශ කිරීමට නියමිත මත්ද්‍රව්‍ය තොගයට හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 99ක් සහ ග්‍රෑම් 478ක් මෙන්ම අනෙකුත් මත්ද්‍රව්‍ය ද ඇතුළත් වේ. මෙම සැලසුම් කළ විනාශ කිරීම, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරීන් රටේ සංසරණයෙන් ග්‍රහණය කර ඉවත් කිරීමට සමත් වූ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයේ විශාලත්වය පිළිබිඹු කරයි.

පුළුල් මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ව්‍යාපෘතියක කොටසක්

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි මර්දන ක්‍රියාමාර්ග තීව්‍ර කර ඇති අතර, රටේ වරායන්හිදී මෙන්ම දේශ සීමා තුළදීද බලධාරීන් විසින් නිරන්තරයෙන් විශාල මත්ද්‍රව්‍ය තොග අත්අඩංගුවට ගනු ලැබේ. රඳවා ගත් මත්ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරීම නීතිමය ක්‍රියාවලියේ තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර, එමඟින් රඳවා ගත් ද්‍රව්‍ය නැවත අවිධිමත් වෙළඳපොළට ඇතුළු නොවන බව සහතික කෙරේ.

  • විනාශ කිරීමට නියමිත හෙරොයින් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය: කිලෝ 99 යි ග්‍රෑම් 478යි
  • අමතර මත්ද්‍රව්‍ය ද විනාශ කිරීමට ඇතුළත් කර ඇත
  • ජනවාරි 25 වැනි සෙනසුරාදා විනාශ කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතය

මත්ද්‍රව්‍ය ජාලවලට යවන පණිවිඩයක්

හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විනාශ කිරීම, රඳවා ගත් මත්ද්‍රව්‍ය කිසිදා නැවත වීදිවලට ළඟා නොවන බවට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ට දැඩි පණිවිඩයක් යවයි.

මෙවැනි විනාශ කිරීමේ ව්‍යායාම ප්‍රායෝගික මෙන්ම සංකේතාත්මක පියවරක් ලෙසද නිලධාරීන් සලකන අතර, මත්ද්‍රව්‍ය අපයෝජනයේ විනාශකාරී සාමාජීය හා ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලින් ශ්‍රී ලංකාව මුදා ගැනීමට රජයේ කැපවීම එමඟින් තහවුරු වේ. විශේෂයෙන් හෙරොයින්, දූපත පුරා ප්‍රජාවන්ට බලපාන වඩාත් හානිකර ද්‍රව්‍යවලින් එකක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඇබ්බැහිවීම, අපරාධ සහ මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගවල ඉහළ යන අනුපාතවලට එය දායක වෙයි.

මත්ද්‍රව්‍ය තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය දීම දිගටම කරගෙන යාමට මහජනතාවට සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවලට අනුරෝධ කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාවන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ තර්ජනයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ඇති කැපවීම බලධාරීන් නැවත තහවුරු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපති දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට නව සභාපති හා සාමාජිකයන් පත් කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට නව සභාපති හා සාමාජිකයන් පත් කරයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සීමා නිර්ණය කොමිසමට සැලකිය යුතු පත්වීමක් සිදු කරමින්, එම ආයතනයේ නව සභාපති හා සාමාජිකයා ලෙස එම්. කේ. සමන් ශ්‍රී රත්නායකව නම් කර ඇති…

24 Jul 2026 Discuss
යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට Sinhala

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට

යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව බ්‍රහස්පතින්දා (24) පාර්ලිමේන්තු මහලේදී පරාජයට පත් වූ අතර, එමගින්…

24 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වරාය නගර ඝාතන විමර්ශනයේ චීන ට්‍රයඩ් සම්බන්ධතා මතුවේ Sinhala

කොළඹ වරාය නගර ඝාතන විමර්ශනයේ චීන ට්‍රයඩ් සම්බන්ධතා මතුවේ

උසස් මට්ටමේ ඝාතනයක් හා සම්බන්ධ යටි ලෝක සම්බන්ධතා අනාවරණ වේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය නගරය හා සම්බන්ධ ඝාතන නඩුවකට භීතිජනක නව මානයක් එක් වී ඇති අතර, විමර්ශකයින්…

24 Jul 2026 Discuss