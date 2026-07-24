ශ්රී ලංකාවේ විනාශ කිරීමට නියමිත මත්ද්රව්ය තොගය අතර හෙරොයින් කිලෝ 100කට ආසන්න ප්රමාණයක්
හෙරොයින් කිලෝග්රෑම් 100කට ආසන්න ප්රමාණයක් ඇතුළු සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය තොගයක් ජනවාරි 25 වැනි සෙනසුරාදා විනාශ කිරීමට නියමිත අතර, ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහි අඛණ්ඩ සටනේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස බලධාරීන් මෙය හඳුන්වා දෙයි.
විශාල මත්ද්රව්ය තොගයක් බැහැර කිරීමට
විනාශ කිරීමට නියමිත මත්ද්රව්ය තොගයට හෙරොයින් කිලෝග්රෑම් 99ක් සහ ග්රෑම් 478ක් මෙන්ම අනෙකුත් මත්ද්රව්ය ද ඇතුළත් වේ. මෙම සැලසුම් කළ විනාශ කිරීම, නීතිය ක්රියාත්මක කරන අධිකාරීන් රටේ සංසරණයෙන් ග්රහණය කර ඉවත් කිරීමට සමත් වූ මත්ද්රව්ය ප්රමාණයේ විශාලත්වය පිළිබිඹු කරයි.
පුළුල් මත්ද්රව්ය විරෝධී ව්යාපෘතියක කොටසක්
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහි මර්දන ක්රියාමාර්ග තීව්ර කර ඇති අතර, රටේ වරායන්හිදී මෙන්ම දේශ සීමා තුළදීද බලධාරීන් විසින් නිරන්තරයෙන් විශාල මත්ද්රව්ය තොග අත්අඩංගුවට ගනු ලැබේ. රඳවා ගත් මත්ද්රව්ය විනාශ කිරීම නීතිමය ක්රියාවලියේ තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර, එමඟින් රඳවා ගත් ද්රව්ය නැවත අවිධිමත් වෙළඳපොළට ඇතුළු නොවන බව සහතික කෙරේ.
- විනාශ කිරීමට නියමිත හෙරොයින් සම්පූර්ණ ප්රමාණය: කිලෝ 99 යි ග්රෑම් 478යි
- අමතර මත්ද්රව්ය ද විනාශ කිරීමට ඇතුළත් කර ඇත
- ජනවාරි 25 වැනි සෙනසුරාදා විනාශ කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතය
මත්ද්රව්ය ජාලවලට යවන පණිවිඩයක්
හෙරොයින් කිලෝග්රෑම් 100කට ආසන්න ප්රමාණයක් විනාශ කිරීම, රඳවා ගත් මත්ද්රව්ය කිසිදා නැවත වීදිවලට ළඟා නොවන බවට මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන්ට දැඩි පණිවිඩයක් යවයි.
මෙවැනි විනාශ කිරීමේ ව්යායාම ප්රායෝගික මෙන්ම සංකේතාත්මක පියවරක් ලෙසද නිලධාරීන් සලකන අතර, මත්ද්රව්ය අපයෝජනයේ විනාශකාරී සාමාජීය හා ආර්ථික ප්රතිවිපාකවලින් ශ්රී ලංකාව මුදා ගැනීමට රජයේ කැපවීම එමඟින් තහවුරු වේ. විශේෂයෙන් හෙරොයින්, දූපත පුරා ප්රජාවන්ට බලපාන වඩාත් හානිකර ද්රව්යවලින් එකක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඇබ්බැහිවීම, අපරාධ සහ මහජන සෞඛ්ය අභියෝගවල ඉහළ යන අනුපාතවලට එය දායක වෙයි.
මත්ද්රව්ය තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය දීම දිගටම කරගෙන යාමට මහජනතාවට සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවලට අනුරෝධ කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකා ප්රජාවන් මත්ද්රව්ය ජාවාරමේ තර්ජනයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ඇති කැපවීම බලධාරීන් නැවත තහවුරු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.