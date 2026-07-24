Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 උ/පෙළ විභාගය කල් දැමීමට ගත් උත්සාහය අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 උ/පෙළ විභාගය කල් දැමීමට ගත් උත්සාහය අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාගය මාස දෙකකින් කල් දැමීමට ඉල්ලා සිටි විද්‍යාමාන නියෝග පෙත්සමක් අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර, නීතිමය අභියෝගය ගොනු කළ සිසු පිරිසගේ බලාපොරොත්තු එමඟින් බිඳ වැටී තිබේ.

පළමු හා දෙවන වතාවට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම

පළමු වතාවට හෝ දෙවන වතාවට උ/පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත සිසු පිරිසක් විසින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණි. නියමිත කාලසටහනට අනුව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති විභාගය කල් දැමීම සඳහා නිල නියෝගයක් ලබා ගැනීමට ඔවුහු අභියාචනාධිකරණය වෙත පිවිසියහ.

එහෙත්, එවැනි නියෝගයක් ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් පෙත්සමට එරෙහිව තීරණය ප්‍රකාශ කළ අතර, එමඟින් විභාගය නියමිත දිනට පැවැත්වීමට මඟ සුදානම් විය.

උ/පෙළ අපේක්ෂකයන්ට එල්ල වන බලපෑම

රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ජාතික විභාගයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සිසුන්ට මෙම තීරණය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය තීරණය කිරීමේ දී උ/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉතා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින්, විභාගයේ කාලය හා පැවැත්වීම ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති කරුණකි.

අධිකරණ තීරණය දැන් තහවුරු වී ඇති බැවින්, සිසුන් හා අධ්‍යාපන බලධාරීන් 2026 සඳහා නියම කර ඇති මූලික විභාග කාලසටහනට අනුව සූදානම් කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පෙත්සමකරුවන් ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත හේතු හෝ අධිකරණයේ තර්කනය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර වහාම ලබා ගත නොහැකි විය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස් Sinhala

කොළඹ පෝර්ට් සිටියේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් අතර ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගොස්

කොළඹ පෝර්ට් සිටි සංවර්ධන කලාපයේ ඊයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් විසින් චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ගිය බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇත.…

24 Jul 2026 Discuss
ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි Sinhala

ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු මිල රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 300ක් ඉලක්ක කරයි

දේශීය වෙළඳපොළේ ඇල්බා ශ්‍රේණියේ කුරුඳු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඓතිහාසික ලෙස රු. 7,500 දක්වා ඉහළ යත්ම, ශ්‍රී ලංකාව කුරුඳු අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් දක්වා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සියයට 12.5 දක්වා නව එක්සත් ජනපද ආනයන තීරුබදු පනවනු ලැබූ රටවල් 60 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු වාණිජ ක්‍රියාමාර්ගවල පුළුල් රැල්ලකට හසුවී ඇති අතර, ලොව පුරා වෙළඳ හවුල්කරුවන් 60 දක්වා ඉලක්ක කරගත් පුළුල් බද්දක කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය…

24 Jul 2026 Discuss