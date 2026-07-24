2026 උ/පෙළ විභාගය කල් දැමීමට ගත් උත්සාහය අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කෙරේ
2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාගය මාස දෙකකින් කල් දැමීමට ඉල්ලා සිටි විද්යාමාන නියෝග පෙත්සමක් අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කර ඇති අතර, නීතිමය අභියෝගය ගොනු කළ සිසු පිරිසගේ බලාපොරොත්තු එමඟින් බිඳ වැටී තිබේ.
පළමු හා දෙවන වතාවට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයන් විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම
පළමු වතාවට හෝ දෙවන වතාවට උ/පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත සිසු පිරිසක් විසින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබුණි. නියමිත කාලසටහනට අනුව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති විභාගය කල් දැමීම සඳහා නිල නියෝගයක් ලබා ගැනීමට ඔවුහු අභියාචනාධිකරණය වෙත පිවිසියහ.
එහෙත්, එවැනි නියෝගයක් ලබා දීම ප්රතික්ෂේප කරමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් පෙත්සමට එරෙහිව තීරණය ප්රකාශ කළ අතර, එමඟින් විභාගය නියමිත දිනට පැවැත්වීමට මඟ සුදානම් විය.
උ/පෙළ අපේක්ෂකයන්ට එල්ල වන බලපෑම
රටේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ජාතික විභාගයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින ලක්ෂ සංඛ්යාත සිසුන්ට මෙම තීරණය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය තීරණය කිරීමේ දී උ/පෙළ ප්රතිඵල ඉතා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බැවින්, විභාගයේ කාලය හා පැවැත්වීම ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති කරුණකි.
අධිකරණ තීරණය දැන් තහවුරු වී ඇති බැවින්, සිසුන් හා අධ්යාපන බලධාරීන් 2026 සඳහා නියම කර ඇති මූලික විභාග කාලසටහනට අනුව සූදානම් කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පෙත්සමකරුවන් ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත හේතු හෝ අධිකරණයේ තර්කනය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර වහාම ලබා ගත නොහැකි විය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.