කැමරාවේ සටහන් වූ අවස්ථාව: දේමාතගොඩ묘지 අසල දිවා කාලයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීම ප්රදේශවාසීන් කම්පනයට පත් කරයි
දේමාතගොඩ කුප්පියාවත්ත සොහොන් භූමිය අසල සිදු වූ භයානක වෙඩි තැබීමේ සිදුවීමක් සටහන් වූ CCTV දර්ශන දේශීය මාධ්ය හරහා පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වෙමින් ඇති අතර, එය අවට ප්රජාව දැඩි කම්පනයට පත් කර තිබේ.
CCTV කැමරාවේ සටහන් වූ වෙඩි තැබීම
දිවා කාලයේදී පටිගත වූ මෙම දර්ශන, කොළඹ උපනගරයක් වන දේමාතගොඩහි සුප්රසිද්ධ කුප්පියාවත්ත සොහොන් භූමිය ආසන්නයේ ජනාකීර්ණ නේවාසික ප්රදේශයක් තුළ වෙඩි තැබීමක් ඇති වූ භෙදනීය මොහොත ලේඛනගත කරයි.
දිවා කාලයේ ජනාකීර්ණ ප්රදේශයක් මධ්යයේ සිදු කරන ලද මෙම නිර්භීත ප්රහාරය, නාගරික අසල්වැසි ප්රදේශවල ක්රමයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින කල්ලි ආශ්රිත හිංසාව පිළිබඳව ප්රදේශවාසීන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත.
සංත්රාසයෙන් පසු වන ප්රජාව
දේමාතගොඩ ප්රදේශයේ වැසියෝ මෙම සිදුවීමෙන් අනතුරුව භීතියෙන් හා අවිශ්වාසයෙන් සිය හැඟීම් ප්රකාශ කළ අතර, බොහෝ දෙනෙකු තම අසල්වැසි ප්රදේශයේ ආරක්ෂාව ගැන ප්රශ්න කළහ. CCTV කැමරා ක්රියාත්මක වන, ප්රසිද්ධ සන්ධිස්ථානයකට ආසන්නව, මෙවැනි ප්රචණ්ඩකාරී ක්රියාවක් ප්රසිද්ධියේ සිදු වීම ජනතාවගේ කනස්සල්ල තවදුරටත් ගැඹුරු කර ඇත.
ප්රදේශීය බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව තහවුරු කර ඇති අතර, ප්රචලිත CCTV දර්ශන ප්රහාරය සිදු කළ අය හඳුනා ගැනීමේ දී ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නාගරික හිංසාව පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම නැවත වරක් කොළඹ ඇතැම් ප්රදේශවල සංවිධිත අපරාධ හා කල්ලි ක්රියාකාරකම්වල නොනිමි ගැටලුව කේන්ද්රීය අවධානයට ලක් කර ඇත. ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, නිරීක්ෂණ කැමරා මගින් සටහන් වන දිවා කාලීන වෙඩි තැබීම් ක්රමයෙන් කලකිරවනසුලු ප්රවණතාවක් බවට පත් වෙමින් ඇති අතර, එය අපරාධ කොටස්වල නිර්භීතකම හා ශක්තිමත් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ගවල හදිසි අවශ්යතාවය ද ඉස්මතු කරන බවයි.
දේමාතගොඩ වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ අමතර තොරතුරු ඇති ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී සිදු කෙරෙමින් පවතින පරීක්ෂණයට සහාය වන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.