ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — ආසාදිතයන් සංඛ්යාව 80,000 ඉක්මවයි
දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතළ මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක් ඇති කරයි
ශ්රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වසරේ වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 80,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත — මෙම ඉලක්කම සෞඛ්ය බලධාරීන් තදින් කලබලයට පත් කළ අතර, සමස්ත රටම ආවරණය වන වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගැනීම කෙතරම් අත්යවශ්යදැයි ඉස්මතු කර ඇත.
ආසාදනයන් ඉහළ යෑම රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත දැඩි පීඩනයක් ඇති කරන අතර, පළාත් කිහිපයකම රෝහල් ඩෙංගු රෝගීන්ගේ ඇතුළත් කිරීම් වැඩිවීමක් වාර්තා කරමින් ඇත. මදුරුවන් හරහා ව්යාප්ත වන මෙම රෝගය ඉතා වේගයෙන් පැතිරෙන බැවින් මහජනතාව විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස වෛද්ය විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.
ක්ෂණික ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටින රාජ්ය තලයේ තර්ජනයක්
ප්රධාන වශයෙන් Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, රැඳී පවතින ජලය සහ තෙතමනය සහිත පරිසරයන්හි වේගයෙන් ව්යාප්ත වේ — ශ්රී ලංකාවේ මෝසම් කාලවලදී හා ඉන් අනතුරුව එවැනි තත්ත්ව විශේෂයෙන් පොදු ය. ප්රජා මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය සහිත ක්රියාමාර්ග නොගන්නේ නම්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රෝගී සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවට සෞඛ්ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
නිවාස, ව්යාපාරික ස්ථාන සහ ප්රාදේශීය රාජ්ය ආයතන, මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන ඉවත් කිරීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීහු ඉල්ලා සිටිති. සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිර්දේශ කරන ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවර නම්:
- නිවාස හා කාර්යාල අවට බඳුන්, රබර් රෝද සහ මල් කළං ආදියේ රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම හා දහවල් අවසාන යාමයේදී මදුරු විකර්ෂක හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- වැසි ජලය රැඳෙන හැකි දෘඪ අපද්රව්ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හා සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දිස්වූ විගස ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
අනතුර අවතක්සේරු නොකරන ලෙස මහජනතාවට විශේෂ අවවාදයක්
ඩෙංගු රෝගය වඩාත් දරුණු හා මාරාන්තික අවස්ථා දක්වා වර්ධනය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, කල්තියා රෝග හඳුනාගැනීම හා නියමිත වේලාවට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා තීරණාත්මක බව සෞඛ්ය බලධාරීහු නොකඩවා අවධාරණය කරති.
මෙම වසංගතය, ශ්රී ලංකාවට ඩෙංගු රෝගය වසරෙන් වසර ඇති කරන නොනැසෙන අභියෝගය ගැන දැඩි සිහිවටනයක් ලබා දෙයි. සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක කරනු ලබන මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා දෛශික පාලන උත්සාහයන් තිබියදීත්, ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශ හා ජලයෙන් යටවූ ග්රාමීය ප්රජාවන්හි විශේෂයෙන් මෙම රෝගය නැවත නැවතත් ශක්තිමත්ව මතු වේ.
තත්ත්වය තවදුරටත් pogorszení වීමට පෙර වසංගතය පාලනය කරගැනීම සඳහා, ප්රාදේශීය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, ප්රජා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන්වලට ක්රියාශීලීව දායක වන ලෙසත් සියලු පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.