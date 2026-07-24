ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමයි
පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලට අදාළව ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම වළක්වාලන අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමා තිබේ.
PTA රඳවා තබා ගැනීමෙන් ආරක්ෂාව ඉල්ලා පෙත්සම
හිටපු රාජ්ය නායකයා විසින් ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත පෙත්සම මගින්, ත්රස්තවාදය සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගැනීමට බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබා දෙන, මතභේදාත්මක නීතියක් වන ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඕනෑම අත්අඩංගුවට ගැනීමක් හෝ රඳවා තබා ගැනීමක් වළක්වාලන ලෙස අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටී.
2019 අප්රේල් මාසයේ සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලදී ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ සුවිශේෂී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර මගින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය. මෙය රටේ ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්රස්ත සිදුවීම් අතරට ගැනේ. ප්රහාරය වටා ඇති බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වය සහ රාජ්ය නිලධාරීන්ගේ වගකීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉන් පසු වසර කිහිපය පුරා අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වී ඇත.
අධිකරණය විසින් විභාගය කල් දැමීම
අභියාචනාධිකරණය ඊයේ පැවති විභාගයේදී සාරාංශ සලකා බැලීමකට නොගොස් කාරණය කල් දැමීමට තීරණය කළ අතර, එමගින් නඩුව අධිකරණ දිනදසුනේ ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබීය. මෙම කල් දැමීම හේතුවෙන් PTA යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීමකින් ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට රාජපක්ෂ ගත් නෛතික ප්රයත්නය මේ මොහොතේ අවිනිශ්චිත ලෙසම පවතී.
2019 බෝම්බ ප්රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක ලේකම් ධුරය දරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ප්රහාරයට පෙර ලැබුණු බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් හසුරුවාලූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ක්රමයෙන් වැඩෙන ස්ථාවර විමර්ශනයකට මුහුණ දී සිටී. ඔහු, රටේ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය නිමිත්ත පැවති ජනතා උද්ඝෝෂණ මධ්යයේ 2022 ජූලි මාසයේ ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගිය අතර, අනතුරුව රටට නැවත පැමිණියේය.
නඩුවේ වැදගත්කම
රටේ නූතන ඉතිහාසයේ භයංකාරම ඛේදවාචකයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධ වගවීම ප්රශ්නය ස්පර්ශ කරන මෙම නඩුව ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලනික හා නෛතික වශයෙන් ඉමහත් වැදගත්කමක් ගනී. ප්රහාරවලට පෙර සිදු වූ බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වයට වගකිව යුත්තන් ඊට වගකිව යුතු යැයි ගොදුරු පවුල් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගුකලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටී.
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත භාවිතය ම ගැඹුරු ලෙස මතභේදාත්මක ප්රශ්නයක්ව පවතින අතර, මානව හිමිකම් සංවිධාන එය අහෝසි කිරීමට හෝ ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටී. ඔවුන්ගේ අදහස වන්නේ, ප්රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා ඓතිහාසිකව මෙය අවභාවිතා කර ඇති බවයි.
කාරණය අනාගත දිනයක නැවත අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට ගෙනඑන අවස්ථාවේ නඩුව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.